- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
541
Profit Trade:
327 (60.44%)
Loss Trade:
214 (39.56%)
Best Trade:
91.45 GBP
Worst Trade:
-127.31 GBP
Profitto lordo:
5 777.85 GBP (385 182 pips)
Perdita lorda:
-5 096.46 GBP (307 238 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (591.54 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
591.54 GBP (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.70%
Massimo carico di deposito:
84.20%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
301 (55.64%)
Short Trade:
240 (44.36%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
1.26 GBP
Profitto medio:
17.67 GBP
Perdita media:
-23.82 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-391.22 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-391.22 GBP (5)
Crescita mensile:
-7.24%
Previsione annuale:
-87.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.62 GBP
Massimale:
446.59 GBP (28.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.28% (401.95 GBP)
Per equità:
9.67% (112.36 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|433
|XAUUSD
|58
|US30
|50
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|355
|XAUUSD
|162
|US30
|362
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|27K
|XAUUSD
|6K
|US30
|45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.45 GBP
Worst Trade: -127 GBP
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +591.54 GBP
Massima perdita consecutiva: -391.22 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Bybit-Live
|0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
FusionMarkets-Live
|2.49 × 4451
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|3.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
|5.63 × 1006
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|6.94 × 192
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
vps24
Non ci sono recensioni
