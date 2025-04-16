SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Venomoustic US30
Semiu Kilaso

Venomoustic US30

Semiu Kilaso
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 134%
FusionMarkets-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
541
Profit Trade:
327 (60.44%)
Loss Trade:
214 (39.56%)
Best Trade:
91.45 GBP
Worst Trade:
-127.31 GBP
Profitto lordo:
5 777.85 GBP (385 182 pips)
Perdita lorda:
-5 096.46 GBP (307 238 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (591.54 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
591.54 GBP (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.70%
Massimo carico di deposito:
84.20%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
301 (55.64%)
Short Trade:
240 (44.36%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
1.26 GBP
Profitto medio:
17.67 GBP
Perdita media:
-23.82 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-391.22 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-391.22 GBP (5)
Crescita mensile:
-7.24%
Previsione annuale:
-87.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.62 GBP
Massimale:
446.59 GBP (28.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.28% (401.95 GBP)
Per equità:
9.67% (112.36 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 433
XAUUSD 58
US30 50
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 355
XAUUSD 162
US30 362
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 27K
XAUUSD 6K
US30 45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.45 GBP
Worst Trade: -127 GBP
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +591.54 GBP
Massima perdita consecutiva: -391.22 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.49 × 4451
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
5.63 × 1006
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
32 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
vps24
Non ci sono recensioni
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 08:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 13:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 10:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 10:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 06:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.09 12:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 03:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 09:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 05:08
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Venomoustic US30
30USD al mese
134%
0
0
USD
1.1K
GBP
24
99%
541
60%
12%
1.13
1.26
GBP
38%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.