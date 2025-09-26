SegnaliSezioni
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
1 / 149 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 178
Profit Trade:
1 405 (64.50%)
Loss Trade:
773 (35.49%)
Best Trade:
70 361 341.15 IDR
Worst Trade:
-17 783 553.22 IDR
Profitto lordo:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Perdita lorda:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (117 648 325.52 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
117 648 325.52 IDR (29)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
85.09%
Massimo carico di deposito:
2.85%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
22.67
Long Trade:
1 531 (70.29%)
Short Trade:
647 (29.71%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
406 479.27 IDR
Profitto medio:
906 346.95 IDR
Perdita media:
-502 077.12 IDR
Massime perdite consecutive:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-17 783 553.22 IDR (1)
Crescita mensile:
20.11%
Previsione annuale:
244.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 796.12 IDR
Massimale:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
Per equità:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70 361 341.15 IDR
Worst Trade: -17 783 553 IDR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +117 648 325.52 IDR
Massima perdita consecutiva: -10 264 691.72 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aghost Fx
Non ci sono recensioni
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aghost
30USD al mese
699%
1
149
USD
928M
IDR
41
0%
2 178
64%
85%
3.28
406 479.27
IDR
19%
1:20
Copia

