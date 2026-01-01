SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Noura1M
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 423
Profit Trade:
1 152 (80.95%)
Loss Trade:
271 (19.04%)
Best Trade:
273.99 USD
Worst Trade:
-181.93 USD
Profitto lordo:
3 338.72 USD (52 941 pips)
Perdita lorda:
-2 969.66 USD (36 525 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (55.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.04 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.27%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
626 (43.99%)
Short Trade:
797 (56.01%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-10.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-139.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-652.08 USD (5)
Crescita mensile:
20.36%
Previsione annuale:
247.09%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.70 USD
Massimale:
784.73 USD (59.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.42% (791.38 USD)
Per equità:
1.68% (23.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 298
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 404
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.9K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +273.99 USD
Worst Trade: -182 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.20 USD
Massima perdita consecutiva: -139.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
6 Pairs
Non ci sono recensioni
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Noura1M
50USD al mese
78%
0
0
USD
1.4K
USD
28
89%
1 423
80%
100%
1.12
0.26
USD
43%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.