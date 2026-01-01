- Crescita
Trade:
1 423
Profit Trade:
1 152 (80.95%)
Loss Trade:
271 (19.04%)
Best Trade:
273.99 USD
Worst Trade:
-181.93 USD
Profitto lordo:
3 338.72 USD (52 941 pips)
Perdita lorda:
-2 969.66 USD (36 525 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (55.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.04 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.27%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
626 (43.99%)
Short Trade:
797 (56.01%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-10.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-139.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-652.08 USD (5)
Crescita mensile:
20.36%
Previsione annuale:
247.09%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.70 USD
Massimale:
784.73 USD (59.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.42% (791.38 USD)
Per equità:
1.68% (23.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|298
|USDCHF
|263
|USDCAD
|250
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|115
|EURCHF
|100
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|44
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|19
|AUDNZD
|19
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|404
|USDCHF
|450
|USDCAD
|331
|EURCAD
|-90
|AUDCAD
|164
|EURCHF
|-506
|USDJPY
|-76
|AUDUSD
|63
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|-280
|GBPUSD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.9K
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|7K
|EURCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.8K
|EURCHF
|-2.1K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|519
|EURGBP
|222
|AUDNZD
|-3.1K
|GBPUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +273.99 USD
Worst Trade: -182 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.20 USD
Massima perdita consecutiva: -139.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.55 × 106
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
