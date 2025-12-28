SegnaliSezioni
Oleg Bugayenko

Goldcracker

Oleg Bugayenko
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
153 (73.20%)
Loss Trade:
56 (26.79%)
Best Trade:
175.50 USD
Worst Trade:
-79.32 USD
Profitto lordo:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
Perdita lorda:
-473.21 USD (810 950 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (154.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
195.10 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
74.38%
Massimo carico di deposito:
1.66%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.43
Long Trade:
145 (69.38%)
Short Trade:
64 (30.62%)
Fattore di profitto:
2.61
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
8.08 USD
Perdita media:
-8.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-36.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.71 USD (3)
Crescita mensile:
37.96%
Previsione annuale:
460.63%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.12 USD
Massimale:
118.71 USD (3.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.31% (89.00 USD)
Per equità:
0.32% (8.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 134
BTCUSD 53
RIVN 6
TWLO 6
GOOG 4
PLTR 4
BBY 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 481
BTCUSD 148
RIVN 31
TWLO 104
GOOG 1
PLTR -6
BBY 4
XAGUSD.s 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 14K
BTCUSD 546K
RIVN 1.6K
TWLO 5.6K
GOOG 206
PLTR -501
BBY 427
XAGUSD.s 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.50 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +154.11 USD
Massima perdita consecutiva: -36.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold scalper
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Goldcracker
30USD al mese
49%
0
0
USD
2.5K
USD
15
31%
209
73%
74%
2.61
3.65
USD
7%
1:500
Copia

