Trade:
1 035
Profit Trade:
546 (52.75%)
Loss Trade:
489 (47.25%)
Best Trade:
1 431.44 USD
Worst Trade:
-2 308.26 USD
Profitto lordo:
134 368.27 USD (18 307 136 pips)
Perdita lorda:
-115 893.38 USD (11 658 060 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 871.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 871.96 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
53.40%
Massimo carico di deposito:
3.28%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
532 (51.40%)
Short Trade:
503 (48.60%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
17.85 USD
Profitto medio:
246.10 USD
Perdita media:
-237.00 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2 756.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 197.09 USD (11)
Crescita mensile:
36.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 677.46 USD
Massimale:
8 390.81 USD (37.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.22% (8 390.81 USD)
Per equità:
0.36% (111.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|424
|XAUBTC
|392
|USDJPY
|219
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCJPY
|21K
|XAUBTC
|-1.7K
|USDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCJPY
|6.7M
|XAUBTC
|-1.6K
|USDJPY
|176
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +1 431.44 USD
Worst Trade: -2 308 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +4 871.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2 756.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NCESC-Live
|0.60 × 446
