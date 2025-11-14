SegnaliSezioni
Marios Skyrianidis

THPX AI 1I

Marios Skyrianidis
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 154%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 035
Profit Trade:
546 (52.75%)
Loss Trade:
489 (47.25%)
Best Trade:
1 431.44 USD
Worst Trade:
-2 308.26 USD
Profitto lordo:
134 368.27 USD (18 307 136 pips)
Perdita lorda:
-115 893.38 USD (11 658 060 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 871.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 871.96 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
53.40%
Massimo carico di deposito:
3.28%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
532 (51.40%)
Short Trade:
503 (48.60%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
17.85 USD
Profitto medio:
246.10 USD
Perdita media:
-237.00 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2 756.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 197.09 USD (11)
Crescita mensile:
36.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 677.46 USD
Massimale:
8 390.81 USD (37.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.22% (8 390.81 USD)
Per equità:
0.36% (111.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCJPY 424
XAUBTC 392
USDJPY 219
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCJPY 21K
XAUBTC -1.7K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCJPY 6.7M
XAUBTC -1.6K
USDJPY 176
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 431.44 USD
Worst Trade: -2 308 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +4 871.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2 756.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NCESC-Live
0.60 × 446
Non ci sono recensioni
