Market Regime Indicator

L'indicatore GomerAI REGIME è un indicatore di classificazione delle condizioni di mercato per MetaTrader 5, progettato per aiutare i trader a comprendere in quale tipo di ambiente di mercato stanno operando.

Anziché generare segnali di trading o eseguire operazioni, REGIME analizza il comportamento dei prezzi su tre dimensioni (forza del trend, volatilità e comportamento del range) per classificare il mercato attuale in uno dei tre regimi chiaramente definiti:

QUIET – Bassa volatilità, condizioni di mercato laterale









TRENDING – Movimento direzionale con volatilità adeguata









EXTREME – Picchi di volatilità e potenziali zone di esaurimento o transizione









L'indicatore visualizza il suo output come un istogramma in una finestra separata sotto il grafico. Il colore della barra rappresenta il regime attivo, mentre l'altezza della barra rappresenta il livello di confidenza (0-100) della classificazione.

Caratteristiche principali

Classificazione del regime di mercato (QUIET / TRENDING / EXTREME)









Visualizzazione basata sulla confidenza (0-100)









Calcoli su barre chiuse, senza ricalcolo









Funziona su tutti i simboli e timeframe









Ottimizzato per un basso utilizzo della CPU









Integrazione opzionale di telemetria e licenze









Completamente funzionante offline (modalità STANDALONE)









Progettato per il contesto, non per l'esecuzione





REGIME non effettua operazioni, non gestisce posizioni e non fornisce istruzioni di ingresso/uscita. È un indicatore di contesto inteso ad aiutare i trader e gli Expert Advisor ad adattare le strategie alle attuali condizioni di mercato.

Diverse strategie funzionano meglio in diversi regimi:

Strategie di mean reversion nei mercati QUIET









Strategie di trend following nei mercati TRENDING









Logiche di breakout o inversione con gestione del rischio in prossimità delle condizioni EXTREME









REGIME fornisce il contesto di mercato in modo che la tua strategia possa prendere decisioni informate.

Integrazione con gli Expert Advisor

REGIME espone buffer di indicatori bloccati che possono essere letti programmaticamente dagli Expert Advisor tramite iCustom(). Ciò consente agli EA di adattare il comportamento in base allo stato del regime e al livello di confidenza senza modificare l'indicatore.

Note importanti

Solo indicatore. Nessuna esecuzione di operazioni.









Non sono necessarie importazioni di DLL.









Connessione Internet opzionale.









Supportato dal Visual Strategy Tester.









REGIME ti aiuta a comprendere l'ambiente di mercato prima di agire.

I prodotti GomerAI supportano la connettività opzionale al sistema GomerAI AITL quando gli URL approvati sono inseriti nella whitelist del terminale MT5. Tutti gli indicatori e gli EA rimangono completamente funzionanti con o senza accesso alla rete.