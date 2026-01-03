Market Regime Indicator

GomerAI REGIMEインジケーターは、トレーダーが現在どのような市場環境にあるかを理解するのに役立つ、MetaTrader 5用の市場状況分類インジケーターです。
REGIMEは、取引シグナルを生成したり、取引を実行したりするのではなく、トレンドの強さ、ボラティリティ、レンジの挙動という3つの側面から価格の動きを分析し、現在の市場を3つの明確に定義されたレジームのいずれかに分類します。
QUIET – 低ボラティリティ、レンジ相場


TRENDING – 適度なボラティリティを伴う方向性のある動き


EXTREME – ボラティリティの急上昇と潜在的な反転または転換点


このインジケーターは、チャートの下の別のウィンドウにヒストグラムとして結果を表示します。バーの色はアクティブなレジームを表し、バーの高さは分類の信頼度（0～100）を表します。
主な機能
市場レジーム分類（QUIET / TRENDING / EXTREME）


信頼度に基づく視覚化（0～100）


リペイントなし、確定足での計算


すべてのシンボルと時間足に対応


CPU使用率を抑えるように最適化


オプションのテレメトリおよびライセンス統合


オフラインでも完全に機能（スタンドアロンモード）


実行ではなく、状況把握のために設計

REGIMEは、取引の発注、ポジション管理、エントリー/エグジット指示は行いません。トレーダーやエキスパートアドバイザーが現在の市場状況に合わせて戦略を調整できるように設計された、状況把握のためのインジケーターです。
異なる戦略は、異なるレジームで最適なパフォーマンスを発揮します。
QUIET市場では平均回帰戦略


TRENDING市場ではトレンドフォロー戦略


EXTREME状況付近ではリスク管理されたブレイクアウトまたは反転ロジック


REGIMEは市場の状況を提供するため、戦略は情報に基づいた意思決定を行うことができます。
EAとの統合
REGIMEは、エキスパートアドバイザーがiCustom()関数を使用してプログラムで読み取ることができる、ロックされたインジケーターバッファを公開しています。これにより、EAはインジケーターを変更することなく、レジームの状態と信頼度に基づいて動作を調整できます。
重要な注意事項
インジケーターのみ。取引実行機能はありません。


DLLインポートは不要です。


インターネット接続はオプションです。


ビジュアルストラテジーテスターに​​対応しています。


REGIMEは、行動を起こす前に市場環境を理解するのに役立ちます。
GomerAI製品は、MT5ターミナルで承認されたURLがホワイトリストに登録されている場合、GomerAI AITLシステムへのオプションの接続をサポートします。すべてのインジケーターとEAは、ネットワーク接続の有無にかかわらず完全に機能します。
