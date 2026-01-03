Market Regime Indicator
- Indicadores
- GomerAI LLC
- Versão: 1.2
O indicador REGIME da GomerAI é um indicador de classificação das condições de mercado para o MetaTrader 5, concebido para ajudar os traders a compreender em que tipo de ambiente de mercado estão a operar.
Em vez de gerar sinais de negociação ou executar ordens, o REGIME analisa o comportamento do preço em três dimensões — força da tendência, volatilidade e comportamento de consolidação — para classificar o mercado atual num dos três regimes claramente definidos:
QUIET (TRANQUILO) – Baixa volatilidade, condições de consolidação
TRENDING (TENDÊNCIA) – Movimento direcional com volatilidade saudável
EXTREME (EXTREMO) – Picos de volatilidade e zonas de potencial exaustão ou transição
O indicador apresenta a sua saída como um histograma numa janela separada abaixo do gráfico. A cor da barra representa o regime ativo, enquanto a altura da barra representa o nível de confiança (0–100) da classificação.
Principais Características
Classificação dos regimes de mercado (TRANQUILO / TENDÊNCIA / EXTREMO)
Visualização baseada na confiança (0–100)
Cálculos de barras fechadas sem repintura
Funciona em todos os símbolos e períodos de tempo
Otimizado para baixo consumo de CPU
Integração opcional de telemetria e licenciamento
Totalmente funcional offline (modo AUTÓNOMO)
Concebido para Contexto, Não para Execução
O REGIME não executa operações, gere posições ou fornece instruções de entrada/saída. É um indicador de contexto destinado a ajudar os traders e Expert Advisors a adaptarem as suas estratégias às condições atuais do mercado.
Diferentes estratégias têm melhor desempenho em diferentes regimes:
Reversão à média em mercados TRANQUILOS
Seguimento de tendência em mercados COM TENDÊNCIA
Lógica de rompimento ou reversão com gestão de risco perto de condições EXTREMAS
O REGIME fornece o contexto de mercado para que a sua estratégia possa tomar decisões informadas.
Integração com EA
O REGIME expõe buffers de indicadores bloqueados que podem ser lidos programaticamente pelos Expert Advisors utilizando iCustom(). Isto permite aos EA ajustar o seu comportamento com base no estado do regime e na confiança, sem modificar o indicador.
Notas importantes: Apenas o indicador. Não executa ordens.
Não requer importação de DLL.
Ligação à internet opcional.
Testador de estratégia visual compatível.
O REGIME ajuda-o a compreender o ambiente de mercado antes de agir.
Os produtos GomerAI oferecem conectividade opcional ao sistema GomerAI AITL quando são adicionados URLs aprovados à lista de permissões no terminal MT5. Todos os indicadores e EA permanecem totalmente funcionais com ou sem acesso à rede.