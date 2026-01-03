Market Regime Indicator

O indicador REGIME da GomerAI é um indicador de classificação das condições de mercado para o MetaTrader 5, concebido para ajudar os traders a compreender em que tipo de ambiente de mercado estão a operar.

Em vez de gerar sinais de negociação ou executar ordens, o REGIME analisa o comportamento do preço em três dimensões — força da tendência, volatilidade e comportamento de consolidação — para classificar o mercado atual num dos três regimes claramente definidos:

QUIET (TRANQUILO) – Baixa volatilidade, condições de consolidação





TRENDING (TENDÊNCIA) – Movimento direcional com volatilidade saudável





EXTREME (EXTREMO) – Picos de volatilidade e zonas de potencial exaustão ou transição





O indicador apresenta a sua saída como um histograma numa janela separada abaixo do gráfico. A cor da barra representa o regime ativo, enquanto a altura da barra representa o nível de confiança (0–100) da classificação.

Principais Características

Classificação dos regimes de mercado (TRANQUILO / TENDÊNCIA / EXTREMO)





Visualização baseada na confiança (0–100)





Cálculos de barras fechadas sem repintura





Funciona em todos os símbolos e períodos de tempo





Otimizado para baixo consumo de CPU





Integração opcional de telemetria e licenciamento





Totalmente funcional offline (modo AUTÓNOMO)





Concebido para Contexto, Não para Execução





O REGIME não executa operações, gere posições ou fornece instruções de entrada/saída. É um indicador de contexto destinado a ajudar os traders e Expert Advisors a adaptarem as suas estratégias às condições atuais do mercado.





Diferentes estratégias têm melhor desempenho em diferentes regimes:

Reversão à média em mercados TRANQUILOS





Seguimento de tendência em mercados COM TENDÊNCIA





Lógica de rompimento ou reversão com gestão de risco perto de condições EXTREMAS





O REGIME fornece o contexto de mercado para que a sua estratégia possa tomar decisões informadas.





Integração com EA

O REGIME expõe buffers de indicadores bloqueados que podem ser lidos programaticamente pelos Expert Advisors utilizando iCustom(). Isto permite aos EA ajustar o seu comportamento com base no estado do regime e na confiança, sem modificar o indicador.





Notas importantes: Apenas o indicador. Não executa ordens.





Não requer importação de DLL.





Ligação à internet opcional.





Testador de estratégia visual compatível.





O REGIME ajuda-o a compreender o ambiente de mercado antes de agir.





Os produtos GomerAI oferecem conectividade opcional ao sistema GomerAI AITL quando são adicionados URLs aprovados à lista de permissões no terminal MT5. Todos os indicadores e EA permanecem totalmente funcionais com ou sem acesso à rede.