Market Regime Indicator
- Индикаторы
- GomerAI LLC
- Версия: 1.2
Индикатор GomerAI REGIME — это индикатор классификации рыночных условий для MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам понять, в каком типе рыночной среды они работают.
Вместо генерации торговых сигналов или совершения сделок, REGIME анализирует поведение цены по трем параметрам — сила тренда, волатильность и поведение диапазона — для классификации текущего рынка в один из трех четко определенных режимов:
QUIET – Низкая волатильность, условия ограниченного диапазона
TRENDING – Направленное движение с умеренной волатильностью
EXTREME – Всплески волатильности и потенциальные зоны истощения или перехода
Индикатор отображает свои результаты в виде гистограммы в отдельном окне под графиком. Цвет столбца представляет активный режим, а высота столбца — уровень достоверности (0–100) классификации.
Основные характеристики
Классификация рыночного режима (QUIET / TRENDING / EXTREME)
Визуализация на основе достоверности (0–100)
Расчеты на закрытых барах без перерисовки
Работает на всех символах и таймфреймах
Оптимизирован для низкого потребления ресурсов процессора
Дополнительная интеграция телеметрии и лицензирования
Полностью функционален в автономном режиме (режим STANDALONE)
Разработан для контекста, а не для исполнения сделок
REGIME не совершает сделки, не управляет позициями и не предоставляет инструкции по входу/выходу. Это контекстный индикатор, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам и советникам адаптировать стратегии к текущим рыночным условиям.
Различные стратегии работают лучше в разных режимах:
Стратегии возврата к среднему значению на рынках QUIET
Стратегии следования за трендом на рынках TRENDING
Стратегии пробоя или разворота с управлением рисками вблизи условий EXTREME
REGIME предоставляет рыночный контекст, чтобы ваша стратегия могла принимать обоснованные решения.
Интеграция с советниками
REGIME предоставляет доступ к заблокированным буферам индикатора, которые могут быть программно считаны советниками с помощью iCustom(). Это позволяет советникам корректировать поведение в зависимости от состояния режима и уровня достоверности без изменения индикатора.
Важные примечания
Только индикатор. Без исполнения сделок.
Не требуется импорт DLL.
Подключение к Интернету необязательно.
Поддерживается визуальное тестирование стратегий.
REGIME помогает вам понять рыночную среду, прежде чем действовать.
Продукты GomerAI поддерживают дополнительное подключение к системе GomerAI AITL, если разрешенные URL-адреса внесены в белый список в терминале MT5. Все индикаторы и советники остаются полностью функциональными независимо от наличия доступа к сети.