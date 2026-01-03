Market Regime Indicator

Индикатор GomerAI REGIME — это индикатор классификации рыночных условий для MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам понять, в каком типе рыночной среды они работают.

Вместо генерации торговых сигналов или совершения сделок, REGIME анализирует поведение цены по трем параметрам — сила тренда, волатильность и поведение диапазона — для классификации текущего рынка в один из трех четко определенных режимов:

QUIET – Низкая волатильность, условия ограниченного диапазона









TRENDING – Направленное движение с умеренной волатильностью









EXTREME – Всплески волатильности и потенциальные зоны истощения или перехода









Индикатор отображает свои результаты в виде гистограммы в отдельном окне под графиком. Цвет столбца представляет активный режим, а высота столбца — уровень достоверности (0–100) классификации.

Основные характеристики

Классификация рыночного режима (QUIET / TRENDING / EXTREME)









Визуализация на основе достоверности (0–100)









Расчеты на закрытых барах без перерисовки









Работает на всех символах и таймфреймах









Оптимизирован для низкого потребления ресурсов процессора









Дополнительная интеграция телеметрии и лицензирования









Полностью функционален в автономном режиме (режим STANDALONE)









Разработан для контекста, а не для исполнения сделок





REGIME не совершает сделки, не управляет позициями и не предоставляет инструкции по входу/выходу. Это контекстный индикатор, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам и советникам адаптировать стратегии к текущим рыночным условиям.

Различные стратегии работают лучше в разных режимах:

Стратегии возврата к среднему значению на рынках QUIET









Стратегии следования за трендом на рынках TRENDING









Стратегии пробоя или разворота с управлением рисками вблизи условий EXTREME









REGIME предоставляет рыночный контекст, чтобы ваша стратегия могла принимать обоснованные решения.

Интеграция с советниками

REGIME предоставляет доступ к заблокированным буферам индикатора, которые могут быть программно считаны советниками с помощью iCustom(). Это позволяет советникам корректировать поведение в зависимости от состояния режима и уровня достоверности без изменения индикатора.

Важные примечания

Только индикатор. Без исполнения сделок.









Не требуется импорт DLL.









Подключение к Интернету необязательно.









Поддерживается визуальное тестирование стратегий.









REGIME помогает вам понять рыночную среду, прежде чем действовать.

Продукты GomerAI поддерживают дополнительное подключение к системе GomerAI AITL, если разрешенные URL-адреса внесены в белый список в терминале MT5. Все индикаторы и советники остаются полностью функциональными независимо от наличия доступа к сети.