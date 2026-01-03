Market Regime Indicator

GomerAI REGIME 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的市场状况分类指标，旨在帮助交易者了解他们当前所处的市场环境类型。

REGIME 指标并非生成交易信号或执行交易，而是分析价格行为的三个维度——趋势强度、波动性和区间行为——将当前市场分为三种明确定义的市场状态之一：

平静期 – 低波动性，区间震荡









趋势期 – 方向性运动，波动性适中









极端期 – 波动性剧烈，可能出现趋势耗尽或转折区域









该指标以直方图的形式在图表下方的一个单独窗口中显示其输出。柱状图的颜色代表当前的市场状态，而柱状图的高度代表分类的置信水平（0-100）。

主要特点

市场状态分类（平静期/趋势期/极端期）









基于置信度的可视化（0-100）









非重绘，基于收盘价计算









适用于所有交易品种和时间周期









优化低CPU占用率









可选的遥测和许可集成









完全离线运行（独立模式）









专为提供市场背景信息而设计，而非执行交易





REGIME 指标不进行交易、管理头寸或提供入场/出场指令。它是一个提供市场背景信息的指标，旨在帮助交易者和智能交易系统根据当前市场状况调整策略。

不同的策略在不同的市场状态下表现最佳：

在平静市场中使用均值回归策略









在趋势市场中使用趋势跟踪策略









在极端市场附近使用风险管理的突破或反转策略









REGIME 指标提供市场背景信息，以便您的策略能够做出明智的决策。

智能交易系统集成

REGIME 指标公开了锁定指标缓冲区，智能交易系统可以使用 iCustom() 函数以编程方式读取这些缓冲区。这使得智能交易系统可以根据市场状态和置信度调整行为，而无需修改指标本身。

重要注意事项

仅为指标，不执行交易。









无需导入 DLL 文件。









互联网连接可选。









支持可视化策略测试器。









REGIME 指标帮助您在采取行动之前了解市场环境。

当 MT5 终端中将经批准的 URL 添加到白名单时，GomerAI 产品支持与 GomerAI AITL 系统进行可选连接。所有指标和智能交易系统无论是否连接网络均可正常运行。