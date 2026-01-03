Market Regime Indicator

GomerAI REGIME Göstergesi, işlemcilerin hangi piyasa ortamında işlem yaptıklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, MetaTrader 5 için bir piyasa koşulları sınıflandırma göstergesidir.

REGIME, işlem sinyalleri üretmek veya işlemler gerçekleştirmek yerine, fiyat davranışını üç boyutta (trend gücü, volatilite ve aralık davranışı) analiz ederek mevcut piyasayı üç açıkça tanımlanmış rejimden birine sınıflandırır:

SAKİN – Düşük volatilite, aralık sınırlı koşullar









TRENDLİ – Sağlıklı volatilite ile yönlü hareket









AŞIRI – Volatilite artışları ve potansiyel tükenme veya geçiş bölgeleri









Gösterge, çıktısını grafik altında ayrı bir pencerede histogram olarak görüntüler. Çubuk rengi aktif rejimi temsil ederken, çubuk yüksekliği sınıflandırmanın güven seviyesini (0-100) temsil eder.

Temel Özellikler

Piyasa rejimi sınıflandırması (SAKİN / TRENDLİ / AŞIRI)









Güven tabanlı görselleştirme (0-100)









Yeniden çizme yapmayan, kapalı çubuk hesaplamaları









Tüm sembollerde ve zaman dilimlerinde çalışır









Düşük CPU kullanımı için optimize edilmiştir









İsteğe bağlı telemetri ve lisanslama entegrasyonu









Çevrimdışı tam işlevsel (BAĞIMSIZ mod)









Bağlam İçin Tasarlandı, Uygulama İçin Değil





REGIME, işlem yapmaz, pozisyonları yönetmez veya giriş/çıkış talimatları sağlamaz. İşlemcilerin ve Uzman Danışmanların stratejilerini mevcut piyasa koşullarına uyarlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir bağlam göstergesidir.

Farklı stratejiler farklı rejimlerde en iyi performansı gösterir:

SAKİN piyasalarda ortalamaya geri dönüş









TRENDLİ piyasalarda trend takibi









AŞIRI koşullara yakın risk yönetimiyle kırılma veya geri dönüş mantığı









REGIME, stratejinizin bilinçli kararlar alabilmesi için piyasa bağlamını sağlar.

EA Entegrasyonu

REGIME, Uzman Danışmanlar tarafından iCustom() kullanılarak programlı olarak okunabilen kilitli gösterge arabelleklerini ortaya çıkarır. Bu, EA'ların göstergeyi değiştirmeden rejim durumuna ve güven seviyesine göre davranışlarını ayarlamasına olanak tanır.

Önemli Notlar

Sadece gösterge. İşlem yürütme yok.









DLL içe aktarma gerekmez.









İnternet bağlantısı isteğe bağlıdır.









Görsel Strateji Test Cihazı desteklenir.









REGIME, harekete geçmeden önce piyasa ortamını anlamanıza yardımcı olur.

GomerAI ürünleri, MT5 terminalinde onaylanmış URL'ler beyaz listeye alındığında GomerAI AITL sistemine isteğe bağlı bağlantıyı destekler. Tüm göstergeler ve EA'lar ağ erişimi olsun veya olmasın tamamen işlevsel kalır.