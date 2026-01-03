Market Regime Indicator

GomerAI REGIME Göstergesi, işlemcilerin hangi piyasa ortamında işlem yaptıklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, MetaTrader 5 için bir piyasa koşulları sınıflandırma göstergesidir.
REGIME, işlem sinyalleri üretmek veya işlemler gerçekleştirmek yerine, fiyat davranışını üç boyutta (trend gücü, volatilite ve aralık davranışı) analiz ederek mevcut piyasayı üç açıkça tanımlanmış rejimden birine sınıflandırır:
SAKİN – Düşük volatilite, aralık sınırlı koşullar


TRENDLİ – Sağlıklı volatilite ile yönlü hareket


AŞIRI – Volatilite artışları ve potansiyel tükenme veya geçiş bölgeleri


Gösterge, çıktısını grafik altında ayrı bir pencerede histogram olarak görüntüler. Çubuk rengi aktif rejimi temsil ederken, çubuk yüksekliği sınıflandırmanın güven seviyesini (0-100) temsil eder.
Temel Özellikler
Piyasa rejimi sınıflandırması (SAKİN / TRENDLİ / AŞIRI)


Güven tabanlı görselleştirme (0-100)


Yeniden çizme yapmayan, kapalı çubuk hesaplamaları


Tüm sembollerde ve zaman dilimlerinde çalışır


Düşük CPU kullanımı için optimize edilmiştir


İsteğe bağlı telemetri ve lisanslama entegrasyonu


Çevrimdışı tam işlevsel (BAĞIMSIZ mod)


Bağlam İçin Tasarlandı, Uygulama İçin Değil

REGIME, işlem yapmaz, pozisyonları yönetmez veya giriş/çıkış talimatları sağlamaz. İşlemcilerin ve Uzman Danışmanların stratejilerini mevcut piyasa koşullarına uyarlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir bağlam göstergesidir.
Farklı stratejiler farklı rejimlerde en iyi performansı gösterir:
SAKİN piyasalarda ortalamaya geri dönüş


TRENDLİ piyasalarda trend takibi


AŞIRI koşullara yakın risk yönetimiyle kırılma veya geri dönüş mantığı


REGIME, stratejinizin bilinçli kararlar alabilmesi için piyasa bağlamını sağlar.
EA Entegrasyonu
REGIME, Uzman Danışmanlar tarafından iCustom() kullanılarak programlı olarak okunabilen kilitli gösterge arabelleklerini ortaya çıkarır. Bu, EA'ların göstergeyi değiştirmeden rejim durumuna ve güven seviyesine göre davranışlarını ayarlamasına olanak tanır.
Önemli Notlar
Sadece gösterge. İşlem yürütme yok.


DLL içe aktarma gerekmez.


İnternet bağlantısı isteğe bağlıdır.


Görsel Strateji Test Cihazı desteklenir.


REGIME, harekete geçmeden önce piyasa ortamını anlamanıza yardımcı olur.
GomerAI ürünleri, MT5 terminalinde onaylanmış URL'ler beyaz listeye alındığında GomerAI AITL sistemine isteğe bağlı bağlantıyı destekler. Tüm göstergeler ve EA'lar ağ erişimi olsun veya olmasın tamamen işlevsel kalır.
