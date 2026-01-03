Market Regime Indicator

L'indicateur GomerAI REGIME est un indicateur de classification des conditions de marché pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à comprendre le type d'environnement de marché dans lequel ils évoluent.

Au lieu de générer des signaux de trading ou d'exécuter des transactions, REGIME analyse le comportement des prix selon trois dimensions (force de la tendance, volatilité et comportement de la fourchette de prix) afin de classer le marché actuel dans l'un des trois régimes clairement définis suivants :

CALME – Faible volatilité, conditions de marché en range









TENDANCE – Mouvement directionnel avec une volatilité modérée









EXTRÊME – Pics de volatilité et zones potentielles d'épuisement ou de transition









L'indicateur affiche ses résultats sous forme d'histogramme dans une fenêtre séparée sous le graphique. La couleur des barres représente le régime actif, tandis que la hauteur des barres représente le niveau de confiance (0 à 100) de la classification.

Caractéristiques principales

Classification des régimes de marché (CALME / TENDANCE / EXTRÊME)









Visualisation basée sur la confiance (0 à 100)









Calculs sur les barres fermées, sans repeinture









Compatible avec tous les symboles et toutes les unités de temps









Optimisé pour une faible consommation de ressources processeur









Intégration optionnelle de la télémétrie et des licences









Fonctionnement entièrement hors ligne (mode AUTONOME)









Conçu pour le contexte, pas pour l'exécution





REGIME ne passe pas d'ordres, ne gère pas les positions et ne fournit pas d'instructions d'entrée/sortie. Il s'agit d'un indicateur de contexte destiné à aider les traders et les Expert Advisors à adapter leurs stratégies aux conditions actuelles du marché.

Différentes stratégies sont plus performantes selon les régimes :

Stratégies de retour à la moyenne sur les marchés CALMES









Stratégies de suivi de tendance sur les marchés en TENDANCE









Logique de cassure ou de retournement gérée par le risque à proximité des conditions EXTRÊMES









REGIME fournit le contexte de marché afin que votre stratégie puisse prendre des décisions éclairées.

Intégration avec les Expert Advisors

REGIME expose des tampons d'indicateur verrouillés qui peuvent être lus par les Expert Advisors à l'aide de la fonction iCustom(). Cela permet aux Expert Advisors d'ajuster leur comportement en fonction de l'état du régime et du niveau de confiance sans modifier l'indicateur.

Remarques importantes

Indicateur uniquement. Aucune exécution de transaction.









Aucune importation de DLL requise.









Connexion Internet facultative.









Compatible avec le testeur de stratégie visuel.









REGIME vous aide à comprendre l'environnement de marché avant d'agir.

Les produits GomerAI prennent en charge la connectivité optionnelle au système GomerAI AITL lorsque les URL approuvées sont ajoutées à la liste blanche du terminal MT5. Tous les indicateurs et Expert Advisors restent entièrement fonctionnels avec ou sans accès réseau.