Market Regime Indicator

El indicador GomerAI REGIME es un indicador de clasificación de las condiciones del mercado para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a comprender en qué tipo de entorno de mercado están operando.

En lugar de generar señales de trading o ejecutar operaciones, REGIME analiza el comportamiento del precio en tres dimensiones (fuerza de la tendencia, volatilidad y comportamiento del rango) para clasificar el mercado actual en uno de tres regímenes claramente definidos:

TRANQUILO: Baja volatilidad, condiciones de rango lateral









TENDENCIA: Movimiento direccional con volatilidad moderada









EXTREMO: Picos de volatilidad y posibles zonas de agotamiento o transición









El indicador muestra su resultado como un histograma en una ventana separada debajo del gráfico. El color de la barra representa el régimen activo, mientras que la altura de la barra representa el nivel de confianza (0-100) de la clasificación.

Características principales

Clasificación del régimen de mercado (TRANQUILO / TENDENCIA / EXTREMO)









Visualización basada en la confianza (0-100)









Cálculos sin repintado, basados ​​en barras cerradas









Funciona en todos los símbolos y marcos temporales









Optimizado para bajo consumo de CPU









Integración opcional de telemetría y licencias









Totalmente funcional sin conexión (modo INDEPENDIENTE)









Diseñado para el contexto, no para la ejecución





REGIME no realiza operaciones, no gestiona posiciones ni proporciona instrucciones de entrada/salida. Es un indicador de contexto diseñado para ayudar a los operadores y Asesores Expertos a adaptar sus estrategias a las condiciones actuales del mercado.

Diferentes estrategias funcionan mejor en diferentes regímenes:

Reversión a la media en mercados TRANQUILOS









Seguimiento de tendencias en mercados con TENDENCIA









Lógica de ruptura o reversión con gestión de riesgos cerca de condiciones EXTREMAS









REGIME proporciona el contexto del mercado para que su estrategia pueda tomar decisiones informadas.

Integración con Asesores Expertos

REGIME expone búferes de indicador bloqueados que pueden ser leídos programáticamente por Asesores Expertos mediante iCustom(). Esto permite a los Asesores Expertos ajustar su comportamiento en función del estado del régimen y la confianza sin modificar el indicador.

Notas importantes

Solo indicador. No ejecuta operaciones.









No se requieren importaciones de DLL.









Conexión a internet opcional.









Compatible con el Probador de Estrategias visual.









REGIME le ayuda a comprender el entorno del mercado antes de actuar.

Los productos GomerAI admiten conectividad opcional al sistema GomerAI AITL cuando las URL aprobadas están incluidas en la lista blanca del terminal MT5. Todos los indicadores y Asesores Expertos siguen siendo completamente funcionales con o sin acceso a la red.