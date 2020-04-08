IL Donchian Breakout Scanner Pro è un completo strumento di monitoraggio multi-simbolo che tiene traccia automaticamente Breakout del canale Donchian su vari strumenti di trading e intervalli di tempo. Questo scanner avanzato analizza continuamente l'andamento dei prezzi utilizzando il classico Metodologia del canale di Donchian , che identifica pattern di breakout significativi man mano che si sviluppano nel portafoglio di simboli selezionato. Il sistema presenta queste opportunità di trading attraverso un approccio intuitivo. interfaccia con pulsanti codificati a colori , dove i pulsanti verdi indicano breakout rialzisti e i pulsanti rossi segnalano breakout ribassisti , ognuno chiaramente etichettato con il rispettivo intervallo di tempo per una rapida valutazione.

Questo capacità multi-timeframe consente ai trader di monitorare la convergenza dei breakout su diversi orizzonti temporali, dai movimenti M1 a breve termine ai trend D1 e W1 a lungo termine. Lo scanner display in stile cruscotto fornisce una panoramica organizzata delle attuali condizioni di mercato, evidenziando quali strumenti mostrano i risultati più promettenti opportunità di successo attraverso diverse prospettive temporali. Cliccando su qualsiasi pulsante di segnale, i trader possono accedere istantaneamente al grafico corrispondente con I canali di Donchian sono già tracciati , semplificando il processo di analisi e risparmiando tempo prezioso in condizioni di mercato in rapida evoluzione.



Caratteristiche principali



Scansione multi-simbolo: monitora simultaneamente fino a un numero illimitato di strumenti di trading per individuare opportunità di breakout

monitora simultaneamente fino a un numero illimitato di strumenti di trading per individuare opportunità di breakout Analisi multi-timeframe: traccia 9 diversi timeframe da M1 ai grafici mensili

traccia 9 diversi timeframe da M1 ai grafici mensili Dashboard del segnale visivo: i pulsanti codificati a colori (verde/rosso) mostrano la direzione di breakout e l'intervallo di tempo

i pulsanti codificati a colori (verde/rosso) mostrano la direzione di breakout e l'intervallo di tempo Accesso al grafico con un clic: navigazione immediata ai grafici pertinenti con canali Donchian pre-disegnati

navigazione immediata ai grafici pertinenti con canali Donchian pre-disegnati Sistema di avviso personalizzabile: notifiche tramite popup, dispositivi mobili, e-mail o avvisi sonori

notifiche tramite popup, dispositivi mobili, e-mail o avvisi sonori Configurazione flessibile: periodi di Donchian regolabili e parametri di sensibilità



Applicazione pratica del trading



Lo scanner aiuta i trader a implementare strategie di breakout sistematiche identificando quando l'azione del prezzo rompe Confini del canale Donchian su più simboli e intervalli di tempo. Questo approccio di conferma multi-timeframe Aiuta a filtrare i falsi breakout e fornisce segnali di trading con una maggiore probabilità di successo. I trader possono analizzare rapidamente la dashboard per identificare quali strumenti mostrano il momentum di breakout più forte, quindi analizzare grafici specifici per un timing di ingresso preciso utilizzando la funzione di apertura dei grafici integrata.



Ideale per



Trader multi-strumento che monitorano più coppie di valute contemporaneamente

monitorano più coppie di valute contemporaneamente Follower della strategia Breakout che utilizzano approcci di trading basati sul canale Donchian

che utilizzano approcci di trading basati sul canale Donchian Swing Trader alla ricerca di segnali di breakout confermati su più intervalli di tempo

alla ricerca di segnali di breakout confermati su più intervalli di tempo Market Scanner che necessitano di un monitoraggio efficiente di più mercati



Configurazione ottimale



L'indicatore funziona efficacemente su Coppie di valute principali e minori , in particolare con strumenti che presentano forti caratteristiche di trend. Per risultati ottimali, combina il monitoraggio delle coppie correlate e utilizza combinazioni di timeframe che si adattano al tuo stile di trading. Molti trader trovano utile impostare diversi livelli di sensibilità per diversi timeframe per filtrare i breakout meno significativi e concentrarsi su opportunità con maggiore probabilità di successo.



Note finali



IL Donchian Breakout Scanner Pro Fornisce un monitoraggio sistematico del mercato utilizzando la consolidata metodologia del canale Donchian su più strumenti di trading e timeframe. Centralizzando il rilevamento dei breakout in un'unica dashboard con accesso ai grafici con un clic, aiuta i trader a identificare e sfruttare in modo efficiente potenziali opportunità senza un monitoraggio manuale costante dei grafici. Gli utenti dovrebbero testare diverse impostazioni dei parametri e combinazioni di simboli nei conti demo per trovare le configurazioni che meglio si adattano alle proprie preferenze di trading.



