StarSwing

StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza. 

I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso.

StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso.

Sul grafico, si può far disegnare una media mobile basata su StarSwing.


Si può scegliere di far disegnare delle stelle e ricevere degli alert quando:

- StarSwing va in Iper-Comprato/Iper-Venduto;

- La media StarSwing  va in Iper-Comprato/Iper-Venduto;

- StarSwing incrocia la sua media.


I livelli di Iper-Comprato e Iper-Venduto sono completamente personalizzabili e sono indipendenti per i 2 tipi di alert collegati.


La versatilità di StarSwing gli permette di essere usato come trading system a sé stante: risulta formidabile quando indica divergenze con la quotazione; potente quando va in Iper-Comprato/Iper-Venduto confermando il trend e preparando l'inversione.

Per facilitare la deteminazione di divergenze, una comoda funzione mostra, al solo passaggio del mouse, il valore di StarSwing della candela. Spostando il mouse da una candela all'altra si evince facilmente se si è di fronte ad una divergenza.

Noi di FollowTheGainStar lo usiamo con StarTrend  come conferma d'inversione. Chiedici informazioni sulla Vavi Strategy.



Parametri:

StarSwing P1 P2 P3: Sono i parametri che richiamano gli oscillatori e sono i principali per calcolare StarSwing.

Weight-price component: permette di impostare il peso che ha la componente di oscillatori e quotazione rispetto al totale( auto calcolato).

Weight-force component: permette di impostare il peso che ha la componente di oscillatori e quotazione rispetto al totale( auto calcolato).

Deep: Numero di candele da tenere in considerazione per determinare massimi e minimi.

Period average: Numero di periodi per il calcolo  della media mobile StarSwing.

HistoryCandles: Permette di esprimere quante candele nello storico analizzare; 0 significa tutte.

Line to show: Permette di far disegnare solo StarSwing, solo la media StarSwing o entrambi.

OverBought for average: Permette di impostare il livello di Iper-Comprato della media StarSwing.

OverSold for average: Permette di impostare il livello di Iper-Venduto della media StarSwing.

Stars on average: Se a "True", fa disegnare le stelline quando la media StarSwing va in Iper-Comprato e in Iper-Venduto.

OverBought for StarSwing: Permette di impostare il livello di Iper-Comprato di StarSwing.

OverSold for StarSwing: Permette di impostare il livello di Iper-Venduto di StarSwing.

Stars on StarSwing: Se a "True", fa disegnare le stelline quando StarSwing va in Iper-Comprato e in Iper-Venduto.

Stars on Cross:  Se a "True", fa disegnare le stelline quando StarSwing incrocia la sua media mobile.

Alert pop-up active:  se a "true", l'indicatore avviserà con un pop-up dopo una stella confermata.

Alert on smartphone active: se a "true", l'indicatore avviserà sullo smartphone dopo una stella confermata.

Alert email active: se a "true", l'indicatore avviserà via mail dopo una stella confermata. 

Mail subject: permette di personalizzare l'oggetto mail inviata dalla piattaforma.


Time filter activated: se a "true" disegnerà stelline sono in una determinata fascia oraria.

Start time: permette di impostare l'ora iniziale della fascia oraria.

End time: permette di impostare l'ora finale della fascia oraria.

Vertical line on Stars: Se a "True", permette di disegnare delle linee verticali contestuali alle stella.

Vertical line style: Permette di impostare lo stile della linea contestuale alla stella.

Vertical line width: Permette di impostare lo spessore della linea contestuale alla stella (0-4).

Vertical line sell color: Permette di impostare il colore della linea ribassista contestuale alla stella.

Vertical line buy color: Permette di impostare il colore della linea rialzista contestuale alla stella.

Show state line: Se a "True", permette di disegnare dei segmenti sulle ultime 3 candele per evincere trend e cambiamento di trend a colpo d'occhio (StarSwing in relazione alla sua media).

State line sell color: Permette di impostare il colore dei segmenti se StarSwing risulta minore della media.

State line sell color: Permette di impostare il colore dei segmenti se StarSwing risulta maggiore della media.

Show pointed value: Se a "True" mostra un etichetta con il valore di StarSwing nella candela putata col mouse. 

Text color pointed value: Permette di impostare il colore dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.

Text size pointed value: Permette di impostare la grandezza del font dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.

Anchor angle pointed value: Permette di impostare l'angolo di ancoragio dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.

X distance pointed value: Permette di impostare la distanza dall'asse delle ordinate dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.

Y distance pointed value: Permette di impostare la distanza dall'asse delle ascisse dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.


Prodotti consigliati
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicatori
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Indicatori
This indicator shows the gaps on the current chart with a rectangle shape and indicates when the gap is filled by closing the shape. Gaps are considered over the shadows. Allows sending alerts by e-mail or push notifications when a gap is found. Parameters SizeGAP - Size of the gap that you want to indicate; HGcolor1 - Color of the gap in an upward movement; HGcolor2 - Color of the gap in a downward movement; HGstyle - The style of rectangle to be drawn; StartCalculationFromBar - How many candl
Quants HL Break
Ferhat Mutlu
5 (1)
Indicatori
Calcolo avanzato fatto da pura azione sui prezzi per trovare breakout LH e HL. Ti darà un grande punto di inversione nel mercato.I segnali LH e HL possono essere utilizzati anche per i breakout di traingle. Una volta che si verifica un breakout, indica una forte inversione.Bel filtro per le medie mobili.Consiglio vivamente di usarlo con gli indicatori di tendenza. Può essere utilizzato come ulteriore conferma per supporto e resistenza, indicatori della domanda di offerta. Maggiori dettagli po
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Renko Chart Profile
Makarii Gubaydullin
Indicatori
Filtra i piccoli movimenti di prezzo e concentrati sulla tendenza maggiore . L'indicatore Renko ti aiuterà a filtrare i piccoli movimenti di prezzo per concentrarti sulla tendenza generale. Il prezzo deve muoversi di una quantità specificata per creare un blocco Renko. Questo rende facile individuare la direzione attuale della tendenza in cui si muove il prezzo. Utilità multifunzionale : include 66+ funzionalità  |   Contattami  se hai domande  |    Versione MT5 Nelle impostazioni dell'indicato
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indicatori
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Indicatori
GTAS S-Trend is a momentum indicator that helps to determine trends using combination of MACD, RSI and moving averages. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator oscillates between -65 and +65 with a neutral zone between -25 and +25 around a 0 equilibrium line. S-Trend between -25 and +25 indicates congestion zones with a bullish bias between 0 and +25, and a bearish bias between 0 and -25.
FREE
Savius Zone Indicator
Tiziano Brunno
Indicatori
Attraverso l'indicatore Savius Zone potrai finalmente: Definire delle zone oggettive da attenzionare Ridurre la discrezionalità Filtrare i tuoi pattern operativi Avvalerti di un metodo comprovato Qui di seguito alcune funzioni dell'indicatore Savius Zone: Zone Buy & Sell L’indicatore fornisce delle zone buy e sell ogni giorno dopo l’apertura del mercato cash sui seguenti mercati: DAX, S&P500, Nasdaq, Russel2000, Dow Jones Occasioni giornaliere Savius Zone fornisce occasioni di trading tutti i
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indicatori
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF Ichimoku per MT4. - L'indicatore Ichimoku è uno degli indicatori di tendenza più potenti. HTF significa - Higher Time Frame. - Questo indicatore è eccellente per i Trend Trader e anche in combinazione con le voci Price Action. - L'indicatore HTF Ichimoku consente di collegare Ichimoku da un timeframe più elevato al grafico corrente. - Trend rialzista: linea rossa sopra quella blu (ed entrambe le linee sono sopra la nuvola) / Trend ribassista: linea rossa sotto quell
RenkoSarMA
Sergey Deev
Indicatori
The indicator calculates and displays renko bars using MA and PSAR data as well as provides buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. Buy signal forms when PSAR readings are moving down, MA is moving up, the price is closing ab
Ichimoku trading range
Benoit Ludovic Codogno
Indicatori
scanner de gamme commerciale Ichimoku: ne manqué plus le début d'une gamme. capable de suivre plusieurs paires cet indicateur surveille: les croisements de SSA et SSB (cela indique une forte possibilité de la mise en place d'un range) il identifie les bougies de retournements Il vous alerte quand les deux éléments apparaissent (croisement + bougies). vous pouvez ajouter le filtre du stochastique, ainsi l'alerte se fera seulement s'il y en compétemment le stochastique en surachat ou survente 80/
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicatori
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
RenkoMaSignals
Sergey Deev
1 (2)
Indicatori
The indicator displays Renko bars on the chart, plots two moving averages by them and generates buy/sell signals based on the conditions displayed in the screenshots and described below: the buy signal is formed if the fast moving average is above the slow moving average, from 4 to 10 consecutive bullish Renko bars are displayed, followed by no more than 2 bearish and one bullish Renko bars; the sell signal is formed if the fast moving average is below the slow moving average, from 4 to 10 conse
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Indicatori
Introduction  This Indicator Is Based On Average Price/Maximum Price Moves, And Using Moving Bollinger Bands And Moving Averages. The Advantage Of Using It With YOUR own Analysis Will Confirm Potential Supports And Resistances While it Compliments With Your Analysis  The Indicator Is Non-Repainting AND Along With Our Special Trend METRE that Changes With The Conditions OF A Bullish Or Bearish Trend....  Recommend Time-Frames: H1  H4 M15 Usage: The Indicator Is Very Profitable If Use
FREE
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
Indicatori
RSI TrendLine Divergency Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; divergence on the last bar. Parameters of levels of extremum, 50-level and divergence are adjustable. Parameters La
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicatori
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
FX Flow
Eva Stella Conti
Indicatori
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
RenkoSarCCI
Sergey Deev
Indicatori
The indicator calculates and displays Renko bars using PSAR and CCI data as well as provides buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. The buy signal is generated when the CCI indicator crosses the 100 level upwards, and the PS
The Crossing
Anton Iudakov
5 (2)
Indicatori
+ 2 bonus strategies! Alerts! I recommend watching my advisor -   Night Zen EA The indicator combines the most popular moving average strategies: Simple moving average crossover. Moving average crossover relative to the position of the slower moving average. 2 bonus strategies : The crossing of the fast moving average with the calculation of the opening prices of the slow moving average with the calculation of the closing prices taking into account the slower moving average. (The settings for th
FREE
MACD stopper x2
Andrii Malakhov
Indicatori
The MACD_stopper_x2 indicator shows where the trend has a tendency to stop or reverse. It uses the standard MACD indicator and a proprietary formula for processing data obtained from MACD. There are 2 types of stop/reversal signals: Small cross - probability of a trend stop/reversal is 70-80% Large cross - probability of a trend stop/reversal is 80-80% If there are open trades (for example, BUY) on the symbol the indicator is attached to, and the BUY trend ends, the indicator sends push notifica
Candle time multi frame
Cuong Pham
Indicatori
The indicator shows you time remaining till completion of the current candlestick of any timeframe you chose, showing struct (see details). Minute: second. The indicator has 3 parameters: TF - this parameter will help you choose timeframe you want, for example, if you want to show remaining time for M30, set TF=30. If you want to show remaining time of the current period you are seeing on chart, set TF=0 (like in default). Local - this parameter will help you choose location on the chart where t
Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals
Valter Pegoraro
Indicatori
This indicator is based on the Bollinger Bands on one or more timeframes and on any Currency Cross Pair. The indicator generates an alert message when it detects a buy or sell signal. It also draws a vertical bar on the price chart: green for buy or red for sell, white if flat. Alert messages and Vertical bars for BUY or SELL, are generated when the Bollinger Bands is consistent for all chosen timeframes else a FLAT signal is generated. In addition, the Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals i
Moving Average Cross Over with filters
Benjamin Obafemi
Indicatori
User friendly indicator.  This indicator will help you catch the trend an fast as possible. Indicator developed based on moving averages. User can select which type of moving averages they want to use. Indicator draws an arrow when the moving average crosses. The moving average cross over arrow can be filtered with RSI, OsMA, and Parabolic Sar. There are options for selecting specific criteria for the filters.  Such as period of Rsi and Rsi levels. OsMA and Parabolic Sar criteria can also be sel
StarTrend
Gabriele Tedeschi
Indicatori
StarTrend è un indicatore a freccia che identifica, con alta probabilità, l'inizio di un nuovo trend.  La sua versatilità, però, permette di utilizzarlo anche in strategia in cui cerchiamo operazioni a favore di trend. StarTrend può essere la base del proprio sistema di trading oppure può integrare, per dare conferme o suggerimenti di astensione, il tuo sistema già collaudato. StarTrend invia segnali di preallarme quando c'è un probabile rallentamento della forza del trend e poi disegna una stel
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicatori
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del R
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicatori
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Gold Flux Signal – Indicatore di segnali senza repaint per XAUUSD Progettato per un'esecuzione chiara dei segnali – Gold Flux Signal è stato creato per fornire segnali chiari e stabili su XAUUSD , senza repaint né backpainting – È stato progettato specificamente per strategie di trend-following e breakout, evitando rumori e grafici sovraccarichi – L'indicatore opera esclusivamente su candele chiuse – Ottimizzato per i timeframe M1, M5 e H1 Segnali visivi stabili – Una volta generato, il se
Altri dall’autore
StarBody
Gabriele Tedeschi
Indicatori
StarBody è un indicatore istogramma che rappresenta la dimensione delle candele in relazione al loro volume ed evidenzia quelle più grandi delle precedenti. La formula per il calcolo dell'altezza dell'istogramma è semplice quanto efficace: Ampiezza * Volume La grafica indicherà tutte le candele più estese delle precedenti in base alle impostazioni scelte. L'indicatore può essere utile, a volte indispensabile, nelle strategie che prevedono lo sfruttamento della continuazione del trend. Le strate
FREE
PastProjection
Gabriele Tedeschi
Indicatori
Quante volte ti è capitato di aver bisogno di avere a grafico i livelli chiave di una candela chiusa del time frame precedente? Con PastProjection potrai far disegnare i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo della candela chiusa al time frame superiore scelto. I livelli sono spesso importanti e diventano supporti o resistenze, o entrambi. La prima volta che vengono raggiunti spesso fanno reagire la quotazione. I pattern su questi livelli sono spesso più efficaci. Tali livelli sono sign
FREE
StarTrend
Gabriele Tedeschi
Indicatori
StarTrend è un indicatore a freccia che identifica, con alta probabilità, l'inizio di un nuovo trend.  La sua versatilità, però, permette di utilizzarlo anche in strategia in cui cerchiamo operazioni a favore di trend. StarTrend può essere la base del proprio sistema di trading oppure può integrare, per dare conferme o suggerimenti di astensione, il tuo sistema già collaudato. StarTrend invia segnali di preallarme quando c'è un probabile rallentamento della forza del trend e poi disegna una stel
CollapseStar
Gabriele Tedeschi
Experts
COLLAPSE STAR è un EA basato su un trading system contrarian ma sfrutta comunque le accelerazioni a favore con un sistema di trailing intelligente. COLLAPSE STAR è sempre a mercato, accumula guadagni ogni giorno. Con l'interesse composito permette una crescita esponenziale del tuo capitale. E' un sistema a mediate ma non è un sistema a griglia. COLLAPSE STAR entra a mercato quando è più probabile che l'operazione vada a profitto. COLLAPSE STAR non è una martingala: è previsto un incremento dei
StarBounce
Gabriele Tedeschi
Indicatori
StarBounce è un indicatore NO REPAINT che sfrutta i livelli importanti dei timeframe superiori.  StarBounce disegna i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo delle candele di uno specifico timeframe e su questi livelli cerca dei re-test. Si cercano candele con corpo sopra/sotto un livello e minimo/massimo oltre il medesimo livello. Si possono filtrare le candele segnale con diversi filtri selezionabili, attivabili, disattivabili con variabili esterne. Number of trending candles: permette
VaviStar retracement indicator
Gabriele Tedeschi
Indicatori
VaviStar è un indicatore basato sui ritracciamenti di trend determinati da segmenti ZigZag. Si teorizza, e le statistiche confermano, che le quotazioni reagiscono a determinati livelli di ritracciamento. Molti usano i livelli di ritracciamento di Fibonacci (23.6%, 38.2%, 61.8%). Si suppone che, una volta che il prezzo vada oltre il 61.8% di ritracciamento, si possa già parlare di inversione di trend. Questo indicatore permette di avere comodamente a grafico un segmento dello ZigZag con i relativ
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilità
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione