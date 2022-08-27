Scontato a 299 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro! Leggi la descrizione qui sotto!





Il miglior sistema di ingresso per la plancia Ultimate Sniper: LIVELLI DINAMICI FINALI. (Si prega di controllare i miei prodotti)

L'Ultimate Sniper Dashboard funziona SOLO sui mercati live a causa dei limiti di test della MT4 multicurrency.



Vi presentiamo l'Ultimate Sniper Dashboard! Il nostro migliore che contiene sia HA-Sniper, MA-Sniper e molte modalità speciali. Il cruscotto Ultimate Sniper è una bestia assoluta! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Non perdete MAI più una mossa!

Per i trader che amano la semplicità e i pip, abbiamo un PRODOTTO SPECIALE per voi. Di natura semplice, il cruscotto fa tutto il lavoro analizzando 28 coppie di valute sulla base di molteplici algoritmi personalizzati. Con un solo grafico, potrete leggere il mercato come un professionista. Immaginate quanto possa migliorare il vostro trading se riuscite a individuare la direzione di qualsiasi coppia FOREX esattamente quando inizia a muoversi.



Il nostro sistema è costruito per trovare segnali ad alta probabilità e inviare avvisi agli utenti in TEMPO REALE. Nessun ritardo o falso segnale.

Per mantenere puliti i vostri grafici, potete nascondere Ultimate-Sniper quando non ne avete bisogno. Basta premere il pulsante freccia per nascondere il cruscotto.

Ultimate-Sniper funziona su tutti i timeframe, da quello a 1 minuto a quello mensile, in modo da individuare rapidamente la tendenza su qualsiasi timeframe si scelga di operare.

I segnali ad alta probabilità appaiono su un timeframe, mentre voi rastrellate i pip su un timeframe inferiore per ottenere il massimo dal movimento. Il sistema è stato progettato per facilitare non solo l'identificazione delle valute forti e deboli, ma anche per mostrare quando operare, quando non operare e quando uscire dai profitti.





Ultimate-Sniper funziona semplicemente, indipendentemente dal timeframe utilizzato. Questo è un grande vantaggio per gli scalper e gli swing trader.

Per operare con Ultimate-Sniper, lo abbiamo ottimizzato per utilizzare le seguenti impostazioni:

H1 Segnali Ultimate-Sniper = Entrate di 1 minuto

H4 Segnali Ultimate-Sniper = Entrate da 1 minuto a 5 minuti

D1 Segnali Ultimate-Sniper = Entrate da 1 minuto a 15 minuti

W1 Segnali Ultimate-Sniper = Ingressi da 1 minuto a 1 ora

Segnali Ultimate-Sniper mensili = inserimenti da 1 minuto a 4 ore





Ultimate-Sniper Dashboard calcola automaticamente i segnali per ogni timeframe e coppia di valute e utilizza queste informazioni per determinare la forza complessiva di ciascuno degli 8 indici AUD, NZD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, JPY.

Ogni indice ha una propria sezione e un codice colore.

Verde pieno = Indice completamente forte

Verde parziale = Indice parzialmente forte

Rosso parziale = Indice parzialmente debole

Rosso pieno = Indice completamente debole





La strategia è molto semplice.

ACCOPPIARE UN INDICE FORTE (VERDE) E UNO DEBOLE (ROSSO) SUL TIMEFRAME PIÙ ALTO E FARE TRADING SUL TIMEFRAME PIÙ BASSO.

Ad esempio: Se GBP è completamente VERDE e JPY è completamente ROSSO su H1, è il momento di COMPRARE GBPJPY su 1 minuto. Semplice!



Il numero indica il numero di candele in cui il segnale è stato attivo, in modo da essere sicuri che non si ripeta.

Il cruscotto di Ultimate-Sniper è stato ottimizzato in modo predefinito, ma è possibile modificare le impostazioni con diverse medie mobili. Il cruscotto calcolerà automaticamente utilizzando le impostazioni scelte.





Nota bene: non è possibile avere più di una Sniper Dashboard attiva alla volta per ogni applicazione MT4.

Lo Scroller ABH-Sync per MT4 è necessario per utilizzare la modalità "Backtest" integrata.





Parametri dell'indicatore:

Ingressi dei simboli

GRUPPO A: AUD, NZD, CAD, EUR.

GRUPPO B: GBP, USD, CHF. JPY...





In questa sezione si imposta il numero che si desidera che la forza e la debolezza raggiungano prima di ricevere un avviso. Il cruscotto è ottimizzato con le migliori impostazioni.

Conteggio completamente forte: 7

Conteggio parzialmente forte: 5

Conteggio completamente debole: 7

Conteggio parzialmente debole: 5