Ultimate Sniper Dashboard

4.82
Scontato a 299 dollari! I prezzi potrebbero aumentare in futuro! Leggi la descrizione qui sotto!


Il miglior sistema di ingresso per la plancia Ultimate Sniper: LIVELLI DINAMICI FINALI. (Si prega di controllare i miei prodotti)
L'Ultimate Sniper Dashboard funziona SOLO sui mercati live a causa dei limiti di test della MT4 multicurrency.

Vi presentiamo l'Ultimate Sniper Dashboard! Il nostro migliore che contiene sia HA-Sniper, MA-Sniper e molte modalità speciali. Il cruscotto Ultimate Sniper è una bestia assoluta! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Non perdete MAI più una mossa!
Per i trader che amano la semplicità e i pip, abbiamo un PRODOTTO SPECIALE per voi. Di natura semplice, il cruscotto fa tutto il lavoro analizzando 28 coppie di valute sulla base di molteplici algoritmi personalizzati. Con un solo grafico, potrete leggere il mercato come un professionista. Immaginate quanto possa migliorare il vostro trading se riuscite a individuare la direzione di qualsiasi coppia FOREX esattamente quando inizia a muoversi.
 
Il nostro sistema è costruito per trovare segnali ad alta probabilità e inviare avvisi agli utenti in TEMPO REALE. Nessun ritardo o falso segnale.
Per mantenere puliti i vostri grafici, potete nascondere Ultimate-Sniper quando non ne avete bisogno. Basta premere il pulsante freccia per nascondere il cruscotto.
Ultimate-Sniper funziona su tutti i timeframe, da quello a 1 minuto a quello mensile, in modo da individuare rapidamente la tendenza su qualsiasi timeframe si scelga di operare.
I segnali ad alta probabilità appaiono su un timeframe, mentre voi rastrellate i pip su un timeframe inferiore per ottenere il massimo dal movimento. Il sistema è stato progettato per facilitare non solo l'identificazione delle valute forti e deboli, ma anche per mostrare quando operare, quando non operare e quando uscire dai profitti.


Ultimate-Sniper funziona semplicemente, indipendentemente dal timeframe utilizzato. Questo è un grande vantaggio per gli scalper e gli swing trader.
Per operare con Ultimate-Sniper, lo abbiamo ottimizzato per utilizzare le seguenti impostazioni:
H1 Segnali Ultimate-Sniper = Entrate di 1 minuto
H4 Segnali Ultimate-Sniper = Entrate da 1 minuto a 5 minuti
D1 Segnali Ultimate-Sniper = Entrate da 1 minuto a 15 minuti
W1 Segnali Ultimate-Sniper = Ingressi da 1 minuto a 1 ora
Segnali Ultimate-Sniper mensili = inserimenti da 1 minuto a 4 ore


Ultimate-Sniper Dashboard calcola automaticamente i segnali per ogni timeframe e coppia di valute e utilizza queste informazioni per determinare la forza complessiva di ciascuno degli 8 indici AUD, NZD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, JPY.
Ogni indice ha una propria sezione e un codice colore.
Verde pieno = Indice completamente forte
Verde parziale = Indice parzialmente forte
Rosso parziale = Indice parzialmente debole
Rosso pieno = Indice completamente debole


La strategia è molto semplice.
ACCOPPIARE UN INDICE FORTE (VERDE) E UNO DEBOLE (ROSSO) SUL TIMEFRAME PIÙ ALTO E FARE TRADING SUL TIMEFRAME PIÙ BASSO.
Ad esempio: Se GBP è completamente VERDE e JPY è completamente ROSSO su H1, è il momento di COMPRARE GBPJPY su 1 minuto. Semplice!

Il numero indica il numero di candele in cui il segnale è stato attivo, in modo da essere sicuri che non si ripeta.
Il cruscotto di Ultimate-Sniper è stato ottimizzato in modo predefinito, ma è possibile modificare le impostazioni con diverse medie mobili. Il cruscotto calcolerà automaticamente utilizzando le impostazioni scelte.


Nota bene: non è possibile avere più di una Sniper Dashboard attiva alla volta per ogni applicazione MT4.
Lo Scroller ABH-Sync per MT4 è necessario per utilizzare la modalità "Backtest" integrata.


Parametri dell'indicatore:
Ingressi dei simboli
GRUPPO A: AUD, NZD, CAD, EUR.
GRUPPO B: GBP, USD, CHF. JPY...


In questa sezione si imposta il numero che si desidera che la forza e la debolezza raggiungano prima di ricevere un avviso. Il cruscotto è ottimizzato con le migliori impostazioni.
Conteggio completamente forte: 7
Conteggio parzialmente forte: 5
Conteggio completamente debole: 7
Conteggio parzialmente debole: 5
Recensioni 29
Henk Bruinekreeft
89
Henk Bruinekreeft 2024.07.15 16:10 
 

Truly like the simplicity of the strategy and in general the simple things have shown to work the best !!! In addition it saves me a lot of daily work scanning all these charts !! Overall a great product.

Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:12 
 

Ultimate Sniper Dashboard it a powerful dashboard i get it this week with the Ultimate Dynamic Levels so now i get all product am very happy thx Hispraise Chinedum Abraham great work

greencastle94
94
greencastle94 2023.07.26 18:29 
 

Trading is seperated with two factor, 50% job is to find the trend momentum and 50% to find entry to enjoy the trend momentum. And the Dashboard has absolutely amazing job to find the trend momentum for me. I just need to find an entry to enjoy the trend move showed by the Dashboard. Amazing product and hopefully Hispraise will keep improving this Dashboard in the future..

Thanks for this amazing Dashboard, Hispraise.. 5 Stars for you..

