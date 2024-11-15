M1 Easy Scalper
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero Spread)
Robustezza e Semplicità
Grazie al numero di indicatori incrociati che utilizza, M1 EASY SCALPER è uno strumento incredibilmente robusto (puoi verificarlo nelle impostazioni dell'indicatore). Tuttavia, mantiene un principio fondamentale: essere ultra-chiaro e facile da usare. Devi solo concentrarti su un singolo punto colorato.
Come Funziona?
L'indicatore utilizza punti colorati per segnalare opportunità di trading:
- Punti verdi: Segnali di acquisto.
- Punti rossi: Segnali di vendita.
- Periodo di attesa: Quando non ci sono punti visibili, il mercato è in transizione.
Il tuo compito è semplice:
- Attendi che inizi un nuovo "periodo di attesa" (cioè, quando non ci sono punti colorati visibili).
- Appena appare un punto verde, apri una posizione di acquisto (riceverai un avviso BUY).
- Se appare un punto rosso, apri una posizione di vendita (riceverai un avviso SELL).
Non potrebbe essere più facile!
La Potenza dell'Integrazione di Indicatori con Risultati Chiari:
Dietro questo indicatore semplice ma potente, c'è la combinazione di molteplici strumenti di analisi tecnica:
- RSI (Relative Strength Index): Misura la forza del trend e conferma condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
- CCI (Commodity Channel Index): Filtra i segnali in base a livelli ottimali, identificando le migliori opportunità di ingresso.
- EMA (Exponential Moving Average) e il suo angolo: Valuta la direzione del trend. Un angolo positivo suggerisce un trend rialzista, mentre un angolo negativo indica un trend ribassista.
- ADX (Average Directional Index): Filtra i segnali in base alla forza del trend, evitando operazioni in mercati piatti o senza trend definito.
Avvisi Personalizzabili
L'indicatore include un sistema di avvisi che puoi configurare secondo le tue preferenze:
- Ricevi notifiche per segnali di acquisto, vendita o uscita (ti avviserà quando uscire da una posizione).
- Gli avvisi si attivano solo una volta, quando l'indicatore passa dal "periodo di attesa" a un punto verde o rosso.
- Gli avvisi appariranno in questo formato: EURUSD - M1 EASY SCALPER - SELL o EURUSD - M1 EASY SCALPER - BUY
Ti suggerisco di aprire tutte le coppie che desideri monitorare su M1 e di attendere che gli avvisi inizino a suonare. Ti notificheranno quando aprire una posizione! Non è necessario monitorare costantemente il cambio di colore dopo il periodo di attesa – riceverai un avviso sonoro e una finestra pop-up con le informazioni sulla coppia e il tipo di operazione da eseguire.
Se hai domande, non esitare a contattarmi!
Simple easy to use indicator. Great product.