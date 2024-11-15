M1 Easy Scalper

4

M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero Spread)


Robustezza e Semplicità

Grazie al numero di indicatori incrociati che utilizza, M1 EASY SCALPER è uno strumento incredibilmente robusto (puoi verificarlo nelle impostazioni dell'indicatore). Tuttavia, mantiene un principio fondamentale: essere ultra-chiaro e facile da usare. Devi solo concentrarti su un singolo punto colorato.

Come Funziona?

L'indicatore utilizza punti colorati per segnalare opportunità di trading:

  • Punti verdi: Segnali di acquisto.
  • Punti rossi: Segnali di vendita.
  • Periodo di attesa: Quando non ci sono punti visibili, il mercato è in transizione.

Il tuo compito è semplice:

  1. Attendi che inizi un nuovo "periodo di attesa" (cioè, quando non ci sono punti colorati visibili).
  2. Appena appare un punto verde, apri una posizione di acquisto (riceverai un avviso BUY).
  3. Se appare un punto rosso, apri una posizione di vendita (riceverai un avviso SELL).

Non potrebbe essere più facile!

La Potenza dell'Integrazione di Indicatori con Risultati Chiari:

Dietro questo indicatore semplice ma potente, c'è la combinazione di molteplici strumenti di analisi tecnica:

  • RSI (Relative Strength Index): Misura la forza del trend e conferma condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
  • CCI (Commodity Channel Index): Filtra i segnali in base a livelli ottimali, identificando le migliori opportunità di ingresso.
  • EMA (Exponential Moving Average) e il suo angolo: Valuta la direzione del trend. Un angolo positivo suggerisce un trend rialzista, mentre un angolo negativo indica un trend ribassista.
  • ADX (Average Directional Index): Filtra i segnali in base alla forza del trend, evitando operazioni in mercati piatti o senza trend definito.


Avvisi Personalizzabili

L'indicatore include un sistema di avvisi che puoi configurare secondo le tue preferenze:

  • Ricevi notifiche per segnali di acquisto, vendita o uscita (ti avviserà quando uscire da una posizione).
  • Gli avvisi si attivano solo una volta, quando l'indicatore passa dal "periodo di attesa" a un punto verde o rosso.
  • Gli avvisi appariranno in questo formato: EURUSD - M1 EASY SCALPER - SELL o EURUSD - M1 EASY SCALPER - BUY

Ti suggerisco di aprire tutte le coppie che desideri monitorare su M1 e di attendere che gli avvisi inizino a suonare. Ti notificheranno quando aprire una posizione! Non è necessario monitorare costantemente il cambio di colore dopo il periodo di attesa – riceverai un avviso sonoro e una finestra pop-up con le informazioni sulla coppia e il tipo di operazione da eseguire.

Se hai domande, non esitare a contattarmi!


Recensioni 3
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
 

Simple easy to use indicator. Great product.

Bigluke1981
99
Bigluke1981 2025.07.18 22:19 
 

Great little indicator, highly recommended! I use to scalp the Yen with 2other indicators for added conformation. excellent results so far

