Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 è un indicatore per MetaTrader 5 che visualizza un piano di trading completo: segnale, Ingresso (Entry), Stop Loss e Take Profits calcolati automaticamente in multipli di R (rischio). Questo indicatore non esegue ordini. È uno strumento di analisi e gestione visiva, non un robot di trading.

Offerta di lancio: Ogni acquisto dà diritto a 1 indicatore in omaggio a scelta dal mio profilo MQL5. Eccezione: Il bonus non si applica al prodotto Market Structure Order Block Dashboard MT5. Per ricevere il bonus, inviami un messaggio tramite MQL5 dopo l'acquisto indicando il nome del prodotto desiderato.

Caratteristiche principali

  • Linea di tendenza con effetto neon (Rialzista/Ribassista)
  • Segnale BUY/SELL sul cambio di tendenza alla chiusura della candela
  • Entry, SL, TP1, TP2, TP3 calcolati automaticamente in base al rischio (1R)
  • Take Profits in multipli di R e Stop Loss basato sulla volatilità (buffer configurabile)
  • Next Target Highlight: evidenzia il prossimo obiettivo (TP1, TP2, TP3 o SL)
  • Hit Rate per TP (TP1, TP2, TP3) basato sull'analisi dello storico
  • Dashboard premium: Segnale, Target, Percentuale di successo, Profitto (punti)
  • Visualizzatore di trade: badge, punti di ingresso, marcatori TP/SL
  • Modalità Clean Chart e Cinematic

Esempio di utilizzo

  1. Scegli un timeframe (da M5 a H1 per intraday, da H4 a D1 per swing).
  2. Attendi un cambio di tendenza alla chiusura (segnale BUY/SELL).
  3. Leggi immediatamente Entry, SL e TP1/TP2/TP3 in multipli di R.
  4. Gestisci la posizione secondo il tuo piano (chiusure parziali, break-even, trailing, ecc.).

Parametri principali

  • Amplitude, Multiplier, Sensitivity (Scalping, Intraday, Swing)
  • Rapporti TP1, TP2, TP3 e coefficiente SL
  • Visualizzazione: dashboard, target, neon, scala e posizione
  • Anti-flicker: limitazione FPS della dashboard per ottimizzare le prestazioni
  • Avvisi: cambio tendenza, TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Suono)

Mercati e timeframe

  • Forex, indici, CFD, cripto (a seconda del tuo broker)
  • Intraday: da M5 a H1
  • Swing: da H4 a D1

Guida utente e supporto

Una guida utente in PDF è disponibile per gli acquirenti. Per riceverla, scrivimi tramite la messaggistica MQL5 dopo l'acquisto.

Avviso di rischio

Questo prodotto non garantisce alcun risultato e non costituisce consulenza finanziaria. Il trading comporta un elevato rischio di perdita. Testa sempre l'indicatore su un conto demo prima di utilizzarlo in reale.

