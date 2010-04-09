Prop Firm Guardian
- Utilità
- Prime Horizon
- Versione: 2.3
- Attivazioni: 10
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector
Supera le tue sfide Prop Firm automatizzando la tua disciplina.
La causa principale dei fallimenti nel trading finanziato non è la strategia, ma la gestione del rischio. Raggiungere la Perdita Giornaliera Massima (Daily Drawdown) per errore o per emozione è fatale.
Prop Firm Guardian PRO è la tua rete di sicurezza automatica. Monitora in tempo reale l’equity del tuo conto e chiude TUTTO PRIMA che il limite venga superato.
🛡️ FUNZIONAMENTO
Questo utilità funziona nel tuo terminale MT5 e controlla il tuo P&L flottante. Non apre posizioni, protegge il tuo capitale.
Protezione del Capitale : Chiude TUTTE le posizioni ed elimina gli ordini se la Perdita Giornaliera viene raggiunta.
Messa in Sicurezza dei Profitti : Chiude automaticamente la tua giornata di trading una volta raggiunto l’obiettivo di profitto.
Anti-Overtrading : Ti obbliga a smettere di fare trading una volta toccati i limiti impostati.
⚙️ FUNZIONALITÀ CHIAVE
Hard Stop Perdita Giornaliera : Imposta il tuo limite in % o in denaro (es: 500€).
Obiettivo di Profitto (Target) : Metti al sicuro automaticamente i profitti della giornata.
Protezione Drawdown Totale : Monitora il drawdown globale del conto.
Dashboard Visivo Pro : Pannello “Dark Mode” spostabile con barra di avanzamento per visualizzare il rischio residuo.
Pulsante Panico : Chiusura d’emergenza di tutte le posizioni con un solo clic.
Avvisi : Notifiche mobile in caso di chiusura forzata.
📊 PARAMETRI
--- LIMITI DI RISCHIO ---
DailyLossLimitPercent : Perdita massima giornaliera in % (es: 4.0).
DailyLossLimitMoney : Perdita massima giornaliera in valuta (es: 1000.0). Impostare 0 per disattivare.
DailyProfitTarget : Obiettivo di profitto giornaliero in %.
--- PROTEZIONE CONTO ---
MaxAccountDrawdown : Limite di drawdown totale del conto (%).
--- CALCOLO ---
IncludeCommissionsSwaps : True per includere costi reali e swap (consigliato per Prop Firms).
💡 RACCOMANDAZIONI
Installazione : Trascina l’EA su UN SOLO grafico (qualsiasi). Controllerà l’intero conto.
VPS : L’uso di un VPS è fortemente raccomandato per una protezione 24/7.
Test : Esegui sempre i test su un conto Demo per capire il funzionamento prima di passare al reale.
Nota : Questo strumento è un aiuto alla gestione del rischio e non garantisce il successo in un challenge.