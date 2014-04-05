Position Size Calculator PRO MT5

POSITION SIZE CALCULATOR PRO MT5 — STRUMENTO PROFESSIONALE DI GESTIONE DEL RISCHIO

Strumento professionale di money management che calcola automaticamente la dimensione ottimale della posizione (lotti) in base ai parametri di rischio che imposti.

✅ FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

  • Calcolo automatico della dimensione del lotto
    Calcola con precisione il lotto da negoziare in base al saldo/equity del conto, alla percentuale di rischio e alla distanza dello stop loss. Elimina gli errori di calcolo manuale e garantisce una gestione del rischio coerente.

  • Modalità di gestione del rischio flessibili

    • Rischio in percentuale (consigliato 1–2%)

    • Rischio a importo fisso (USD/EUR)

    • Stop loss basato su ATR (automatico)

    • Stop loss manuale (in pip o per prezzo)

  • Informazioni del conto in tempo reale
    Mostra saldo, equity, margine libero e leva direttamente sul grafico per decisioni informate.

  • Calcolatore Rapporto Rischio/Rendimento
    Calcola e mostra automaticamente il rapporto R:R in base a prezzo di ingresso, stop loss e take profit. Aiuta a identificare setup ad alta probabilità.

  • Dashboard visiva
    Interfaccia pulita e professionale con tutte le info critiche:

    • Simbolo e prezzo correnti

    • Prezzo di ingresso (automatico o manuale)

    • Distanza dello SL in pip

    • Lotto calcolato

    • Importo a rischio nella valuta del conto

    • Profitto potenziale

    • Prezzo di break-even

    • Rapporto R:R

  • Compatibile multi-strumento
    Funziona su tutti gli strumenti: coppie Forex, Oro (XAUUSD), indici, materie prime, criptovalute e azioni.

  • Avvisi di rischio
    Avvisi visivi quando:

    • Il rischio supera i livelli consigliati (> 5%)

    • Margine insufficiente

    • La dimensione del lotto supera i limiti del broker

💪 PERCHÉ TI SERVE

  • SENZA LO STRUMENTO: 5–10 minuti di calcoli manuali, rischio di errori, dimensioni posizione incoerenti, possibilità di over-leverage.

  • CON QUESTO STRUMENTO: configurazione in 30 secondi, zero errori, rischio costante per operazione, money management professionale.

🎯 IDEALE PER

  • Principianti che vogliono imparare una corretta gestione del rischio

  • Intermedi che desiderano risparmiare tempo

  • Professionisti che richiedono precisione

  • Chiunque prenda sul serio la preservazione del capitale

⚙️ SPECIFICHE TECNICHE

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Tipo: Indicatore tecnico

  • Timeframe: tutti (M1–MN)

  • Compatibilità: tutti i tipi di conto

  • Utilizzo risorse: minimo (codice ottimizzato)

  • Nessuna DLL: 100% sicuro

  • Lingua interfaccia: inglese

📊 COME USARLO (FLUSSO DA 30 SECONDI)

  1. Allegare l’indicatore a qualsiasi grafico

  2. Impostare la percentuale di rischio (predefinito 2%)

  3. Definire lo stop loss (ATR automatico o manuale)

  4. Leggere a schermo il lotto calcolato

  5. Eseguire l’operazione con fiducia
    Nota: lo strumento si aggiorna in tempo reale quando regoli SL/TP, permettendoti di ottimizzare il R:R prima dell’ingresso.

📦 COSA È INCLUSO

  • Position Size Calculator PRO MT5 (.ex5)

  • Manuale utente con screenshot

  • Guida all’installazione

  • Esempi di configurazione

  • Supporto via e-mail

⚙️ IMPOSTAZIONI PREDEFINITE (CONSILIATE)

  • Rischio per trade: 2,0%

  • Periodo ATR: 14

  • Moltiplicatore ATR: 2,0

  • Target R:R: 2,0

  • Avviso rischio massimo: 5,0%
    (Tutti i parametri sono completamente personalizzabili nelle impostazioni dell’indicatore.)

🔧 INSTALLAZIONE (3 PASSAGGI SEMPLICI)

  1. Scaricare il file .ex5

  2. Copiarlo nella cartella MT5 “MQL5/Indicators”

  3. Riavviare MT5 e allegarlo al grafico
    (Le istruzioni dettagliate sono incluse nel manuale.)

💡 MONEY MANAGEMENT PROFESSIONALE
Applica i principi usati da trader e istituzionali: non rischiare più dell’1–2% per operazione, calcolare la dimensione della posizione prima dell’ingresso, mantenere un rischio costante su tutte le operazioni.

⚠️ NOTE IMPORTANTI

  • Strumento di calcolo/visualizzazione, non un sistema di trading

  • Non apre né chiude operazioni in automatico

  • Richiede esecuzione manuale degli ordini

  • Funziona come supporto visivo e calcolatrice

⚠️ AVVISO DI RISCHIO
Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo strumento aiuta a calcolare le dimensioni delle posizioni ma non garantisce profitti. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Usa sempre una corretta gestione del rischio e non operare con denaro che non puoi permetterti di perdere.

📧 SUPPORTO
Supporto e-mail rapido per domande su installazione, configurazione e utilizzo. Tempo di risposta tipico: entro 24 ore.

🔄 AGGIORNAMENTI
Aggiornamenti gratuiti inclusi. Qualsiasi miglioramento o nuova funzione sarà disponibile per tutti gli acquirenti senza costi aggiuntivi.

💎 INVESTIMENTO NEL TUO TRADING
Al prezzo di soli 30 $, lo strumento si ripaga evitando anche una sola operazione sovra-leveraggiata. Un money management professionale fa la differenza tra trader profittevoli e conti bruciati.


