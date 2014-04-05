Position Size Calculator PRO MT5
- Indicatori
- Prime Horizon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
POSITION SIZE CALCULATOR PRO MT5 — STRUMENTO PROFESSIONALE DI GESTIONE DEL RISCHIO
Strumento professionale di money management che calcola automaticamente la dimensione ottimale della posizione (lotti) in base ai parametri di rischio che imposti.
✅ FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
-
Calcolo automatico della dimensione del lotto
Calcola con precisione il lotto da negoziare in base al saldo/equity del conto, alla percentuale di rischio e alla distanza dello stop loss. Elimina gli errori di calcolo manuale e garantisce una gestione del rischio coerente.
-
Modalità di gestione del rischio flessibili
-
Rischio in percentuale (consigliato 1–2%)
-
Rischio a importo fisso (USD/EUR)
-
Stop loss basato su ATR (automatico)
-
Stop loss manuale (in pip o per prezzo)
-
-
Informazioni del conto in tempo reale
Mostra saldo, equity, margine libero e leva direttamente sul grafico per decisioni informate.
-
Calcolatore Rapporto Rischio/Rendimento
Calcola e mostra automaticamente il rapporto R:R in base a prezzo di ingresso, stop loss e take profit. Aiuta a identificare setup ad alta probabilità.
-
Dashboard visiva
Interfaccia pulita e professionale con tutte le info critiche:
-
Simbolo e prezzo correnti
-
Prezzo di ingresso (automatico o manuale)
-
Distanza dello SL in pip
-
Lotto calcolato
-
Importo a rischio nella valuta del conto
-
Profitto potenziale
-
Prezzo di break-even
-
Rapporto R:R
-
-
Compatibile multi-strumento
Funziona su tutti gli strumenti: coppie Forex, Oro (XAUUSD), indici, materie prime, criptovalute e azioni.
-
Avvisi di rischio
Avvisi visivi quando:
-
Il rischio supera i livelli consigliati (> 5%)
-
Margine insufficiente
-
La dimensione del lotto supera i limiti del broker
-
💪 PERCHÉ TI SERVE
-
SENZA LO STRUMENTO: 5–10 minuti di calcoli manuali, rischio di errori, dimensioni posizione incoerenti, possibilità di over-leverage.
-
CON QUESTO STRUMENTO: configurazione in 30 secondi, zero errori, rischio costante per operazione, money management professionale.
🎯 IDEALE PER
-
Principianti che vogliono imparare una corretta gestione del rischio
-
Intermedi che desiderano risparmiare tempo
-
Professionisti che richiedono precisione
-
Chiunque prenda sul serio la preservazione del capitale
⚙️ SPECIFICHE TECNICHE
-
Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Tipo: Indicatore tecnico
-
Timeframe: tutti (M1–MN)
-
Compatibilità: tutti i tipi di conto
-
Utilizzo risorse: minimo (codice ottimizzato)
-
Nessuna DLL: 100% sicuro
-
Lingua interfaccia: inglese
📊 COME USARLO (FLUSSO DA 30 SECONDI)
-
Allegare l’indicatore a qualsiasi grafico
-
Impostare la percentuale di rischio (predefinito 2%)
-
Definire lo stop loss (ATR automatico o manuale)
-
Leggere a schermo il lotto calcolato
-
Eseguire l’operazione con fiducia
Nota: lo strumento si aggiorna in tempo reale quando regoli SL/TP, permettendoti di ottimizzare il R:R prima dell’ingresso.
📦 COSA È INCLUSO
-
Position Size Calculator PRO MT5 (.ex5)
-
Manuale utente con screenshot
-
Guida all’installazione
-
Esempi di configurazione
-
Supporto via e-mail
⚙️ IMPOSTAZIONI PREDEFINITE (CONSILIATE)
-
Rischio per trade: 2,0%
-
Periodo ATR: 14
-
Moltiplicatore ATR: 2,0
-
Target R:R: 2,0
-
Avviso rischio massimo: 5,0%
(Tutti i parametri sono completamente personalizzabili nelle impostazioni dell’indicatore.)
🔧 INSTALLAZIONE (3 PASSAGGI SEMPLICI)
-
Scaricare il file .ex5
-
Copiarlo nella cartella MT5 “MQL5/Indicators”
-
Riavviare MT5 e allegarlo al grafico
(Le istruzioni dettagliate sono incluse nel manuale.)
💡 MONEY MANAGEMENT PROFESSIONALE
Applica i principi usati da trader e istituzionali: non rischiare più dell’1–2% per operazione, calcolare la dimensione della posizione prima dell’ingresso, mantenere un rischio costante su tutte le operazioni.
⚠️ NOTE IMPORTANTI
-
Strumento di calcolo/visualizzazione, non un sistema di trading
-
Non apre né chiude operazioni in automatico
-
Richiede esecuzione manuale degli ordini
-
Funziona come supporto visivo e calcolatrice
⚠️ AVVISO DI RISCHIO
Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo strumento aiuta a calcolare le dimensioni delle posizioni ma non garantisce profitti. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Usa sempre una corretta gestione del rischio e non operare con denaro che non puoi permetterti di perdere.
📧 SUPPORTO
Supporto e-mail rapido per domande su installazione, configurazione e utilizzo. Tempo di risposta tipico: entro 24 ore.
🔄 AGGIORNAMENTI
Aggiornamenti gratuiti inclusi. Qualsiasi miglioramento o nuova funzione sarà disponibile per tutti gli acquirenti senza costi aggiuntivi.