Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicatore ICT / Smart Money Concepts per MetaTrader 4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 è un indicatore avanzato per MetaTrader 4, progettato per i trader che utilizzano i Smart Money Concepts (SMC) e l’approccio ICT: struttura di mercato, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), zone di liquidità, Kill Zones e Volume Profile, tutto riunito in un unico dashboard visivo.

Non è un Expert Advisor e non apre né gestisce operazioni in automatico. È uno strumento di analisi tecnica che ti aiuta a leggere la struttura del prezzo e a costruire piani di trading su Forex, indici e metalli (ad esempio XAUUSD).

Funzionalità principali

Lettura automatica della struttura di mercato : rilevamento dei swing (HH, HL, LH, LL) con forza di swing regolabile.

: rilevamento dei swing (HH, HL, LH, LL) con forza di swing regolabile. BOS & ChoCH : rilevamento di Break of Structure e Change of Character , disegnati direttamente sul grafico con linee e etichette.

: rilevamento di e , disegnati direttamente sul grafico con linee e etichette. Order Blocks (offerta & domanda) : Identificazione automatica di Order Blocks rialzisti e ribassisti . Filtro basato su volume , dimensione del corpo della candela e impulso di prezzo. Punteggio di forza in % e conteggio dei retest di ogni zona. Opzione per eliminare gli Order Blocks già mitigati e per estendere le zone nel futuro.

: Fair Value Gaps (FVG) : Rilevamento automatico di FVG rialzisti e ribassisti. Dimensione minima del gap in pips configurabile. Opzione per evidenziare/eliminare i FVG riempiti per oltre il 50%.

: Zone di liquidità : Riconoscimento di Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL). Tolleranza in punti e numero minimo di tocchi configurabili. Segnalazione delle zone che sono già state “spazzate” (swept) dal prezzo.

: Kill Zones (sessioni di trading) : Sessioni Asian , London e New York (attivabili separatamente). Impostazione del GMT Offset per allineare l’orario al server del broker. Rettangoli colorati per le sessioni e label della sessione attiva sul grafico.

: Volume Profile integrato : Analisi del volume sulle ultime X candele (valore impostabile). Calcolo e visualizzazione di POC , VAH e VAL . Separazione del volume in acquisto/vendita sui livelli di prezzo chiave.

: Dashboard MT4 moderno : Pannello compatto che mostra la tendenza , l’ultimo segnale BOS/ChoCH , il numero di Order Blocks attivi, i FVG, la sessione corrente e un confluence score (%) . Colori molto leggibili su sfondo scuro, ideale per day trading e swing trading.

:

Inputs e personalizzazione

InpSwingStrength – forza dello swing per il rilevamento HH/HL/LH/LL.

– forza dello swing per il rilevamento HH/HL/LH/LL. InpMaxBars – numero massimo di candele da analizzare.

– numero massimo di candele da analizzare. InpShowBOS / InpShowChoCH – attiva/disattiva BOS e ChoCH.

– attiva/disattiva BOS e ChoCH. InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – controllo completo degli Order Blocks.

– controllo completo degli Order Blocks. InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – impostazioni dei Fair Value Gaps.

– impostazioni dei Fair Value Gaps. InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – parametri delle zone di liquidità.

– parametri delle zone di liquidità. InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – configurazione delle Kill Zones.

– configurazione delle Kill Zones. InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – parametri del Volume Profile.

– parametri del Volume Profile. InpDashX / InpDashY – posizione del dashboard sul grafico.

Tutti gli elementi (colori, dimensioni dei font, trasparenza, numero di zone mostrate) sono pensati per essere chiari e leggibili in condizioni reali di mercato, sia che tu faccia scalping, intraday o swing trading.

Come utilizzare l’indicatore nel trading SMC / ICT

Scegli lo strumento (coppia Forex principale, indice, XAUUSD, ecc.) e il timeframe di lavoro (M5, M15, H1, H4…). Lascia che Market Structure Order Block Dashboard MT4 rilevi automaticamente la struttura, i segnali BOS/ChoCH, gli Order Blocks, i FVG e le zone di liquidità. Usa il confluence score e la sessione attiva (Kill Zone) per filtrare le migliori zone di interesse. Costruisci il tuo piano di entrata/uscita in base alle tue regole di risk management (stop loss, size delle posizioni, analisi multi-timeframe, ecc.).

L’indicatore non sostituisce un sistema di trading né un piano di gestione del rischio, ma ti fa risparmiare tempo nella lettura della struttura di mercato e nella mappatura delle zone chiave.

Strumenti e timeframe consigliati

Coppie Forex principali : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, ecc.

: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, ecc. Indici : DAX, US30, NAS100, a seconda della liquidità del broker.

: DAX, US30, NAS100, a seconda della liquidità del broker. Timeframe: M5–H4 per l’intraday, H4–D1 per lo swing trading.

Avvertenza sul rischio

Nessun risultato è garantito. Market Structure Order Block Dashboard MT4 è uno strumento di analisi tecnica per trader esperti. Il trading su Forex, CFD e altri prodotti con leva finanziaria comporta un alto rischio di perdita. Prova sempre qualsiasi nuovo indicatore prima su un conto demo, e utilizza un piano di gestione del rischio adatto al tuo profilo.