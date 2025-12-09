Market Structure Order Block Dashboard MT4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicatore ICT / Smart Money Concepts per MetaTrader 4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 è un indicatore avanzato per MetaTrader 4, progettato per i trader che utilizzano i Smart Money Concepts (SMC) e l’approccio ICT: struttura di mercato, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), zone di liquidità, Kill Zones e Volume Profile, tutto riunito in un unico dashboard visivo.

Non è un Expert Advisor e non apre né gestisce operazioni in automatico. È uno strumento di analisi tecnica che ti aiuta a leggere la struttura del prezzo e a costruire piani di trading su Forex, indici e metalli (ad esempio XAUUSD).

Funzionalità principali

  • Lettura automatica della struttura di mercato: rilevamento dei swing (HH, HL, LH, LL) con forza di swing regolabile.
  • BOS & ChoCH: rilevamento di Break of Structure e Change of Character, disegnati direttamente sul grafico con linee e etichette.
  • Order Blocks (offerta & domanda):
    • Identificazione automatica di Order Blocks rialzisti e ribassisti.
    • Filtro basato su volume, dimensione del corpo della candela e impulso di prezzo.
    • Punteggio di forza in % e conteggio dei retest di ogni zona.
    • Opzione per eliminare gli Order Blocks già mitigati e per estendere le zone nel futuro.
  • Fair Value Gaps (FVG):
    • Rilevamento automatico di FVG rialzisti e ribassisti.
    • Dimensione minima del gap in pips configurabile.
    • Opzione per evidenziare/eliminare i FVG riempiti per oltre il 50%.
  • Zone di liquidità:
    • Riconoscimento di Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL).
    • Tolleranza in punti e numero minimo di tocchi configurabili.
    • Segnalazione delle zone che sono già state “spazzate” (swept) dal prezzo.
  • Kill Zones (sessioni di trading):
    • Sessioni Asian, London e New York (attivabili separatamente).
    • Impostazione del GMT Offset per allineare l’orario al server del broker.
    • Rettangoli colorati per le sessioni e label della sessione attiva sul grafico.
  • Volume Profile integrato:
    • Analisi del volume sulle ultime X candele (valore impostabile).
    • Calcolo e visualizzazione di POC, VAH e VAL.
    • Separazione del volume in acquisto/vendita sui livelli di prezzo chiave.
  • Dashboard MT4 moderno:
    • Pannello compatto che mostra la tendenza, l’ultimo segnale BOS/ChoCH, il numero di Order Blocks attivi, i FVG, la sessione corrente e un confluence score (%).
    • Colori molto leggibili su sfondo scuro, ideale per day trading e swing trading.

Inputs e personalizzazione

  • InpSwingStrength – forza dello swing per il rilevamento HH/HL/LH/LL.
  • InpMaxBars – numero massimo di candele da analizzare.
  • InpShowBOS / InpShowChoCH – attiva/disattiva BOS e ChoCH.
  • InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – controllo completo degli Order Blocks.
  • InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – impostazioni dei Fair Value Gaps.
  • InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – parametri delle zone di liquidità.
  • InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – configurazione delle Kill Zones.
  • InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – parametri del Volume Profile.
  • InpDashX / InpDashY – posizione del dashboard sul grafico.

Tutti gli elementi (colori, dimensioni dei font, trasparenza, numero di zone mostrate) sono pensati per essere chiari e leggibili in condizioni reali di mercato, sia che tu faccia scalping, intraday o swing trading.

Come utilizzare l’indicatore nel trading SMC / ICT

  1. Scegli lo strumento (coppia Forex principale, indice, XAUUSD, ecc.) e il timeframe di lavoro (M5, M15, H1, H4…).
  2. Lascia che Market Structure Order Block Dashboard MT4 rilevi automaticamente la struttura, i segnali BOS/ChoCH, gli Order Blocks, i FVG e le zone di liquidità.
  3. Usa il confluence score e la sessione attiva (Kill Zone) per filtrare le migliori zone di interesse.
  4. Costruisci il tuo piano di entrata/uscita in base alle tue regole di risk management (stop loss, size delle posizioni, analisi multi-timeframe, ecc.).

L’indicatore non sostituisce un sistema di trading né un piano di gestione del rischio, ma ti fa risparmiare tempo nella lettura della struttura di mercato e nella mappatura delle zone chiave.

Strumenti e timeframe consigliati

  • Coppie Forex principali: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY, ecc.
  • Indici: DAX, US30, NAS100, a seconda della liquidità del broker.
  • Timeframe: M5–H4 per l’intraday, H4–D1 per lo swing trading.

Avvertenza sul rischio

Nessun risultato è garantito. Market Structure Order Block Dashboard MT4 è uno strumento di analisi tecnica per trader esperti. Il trading su Forex, CFD e altri prodotti con leva finanziaria comporta un alto rischio di perdita. Prova sempre qualsiasi nuovo indicatore prima su un conto demo, e utilizza un piano di gestione del rischio adatto al tuo profilo.

