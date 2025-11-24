Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicatore professionale di forza valutaria (MT5)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che misura in tempo reale la forza relativa delle principali valute del mercato Forex. Analizza fino a 28 coppie principali, calcola un valore di forza normalizzato per 8 valute chiave e lo visualizza in un pannello completo, che consente di identificare rapidamente le coppie più interessanti da monitorare o da evitare.

Scopo dell’indicatore

  • Fornire una visione chiara e immediata di valute forti e deboli.
  • Aiutare a individuare trend forti evidenziando le combinazioni “valuta forte vs valuta debole”.
  • Agire come filtro di mercato per migliorare la selezione delle coppie da tradare.
  • Semplificare l’analisi del Forex senza dover aprire numerosi grafici separati.

Funzionalità principali

  • Analisi multi–valuta: calcolo simultaneo della forza di 8 valute principali (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).
  • Scansione fino a 28 coppie: rilevamento automatico delle principali coppie disponibili presso il broker.
  • Dashboard visivo: barre di forza 0–100%, colori dinamici, valori percentuali e indicazioni di tendenza per ogni valuta.
  • Migliori coppie da tradare: identificazione delle combinazioni con la differenza di forza più elevata (forte vs debole).
  • Coppie da evitare: rilevamento delle coppie in cui entrambe le valute hanno forza simile (basso differenziale, mercato spesso laterale).
  • Logica multi–timeframe: possibilità di utilizzare più timeframe e funzioni di smoothing per letture più stabili.
  • Smussamento dei dati: media configurabile per ridurre il rumore e rendere il pannello più leggibile.
  • Avvisi integrati: valuta molto forte, valuta molto debole o nuova “migliore coppia” rilevata, con possibilità di notifiche push.
  • Interfaccia configurabile: posizione del pannello, larghezza, colori, dimensione dei font, sezioni per migliori/peggiori coppie, ecc.

Come utilizzare l’indicatore

  1. Applicare l’indicatore a qualsiasi grafico di MT5.
  2. Selezionare il timeframe di calcolo tramite il parametro CalculationTimeframe.
  3. Impostare il periodo di analisi (ad esempio 24 barre) con CalculationPeriod.
  4. Abilitare o disabilitare la logica multi–timeframe e lo smoothing in base al proprio stile di trading.
  5. Configurare le sezioni “Best Pairs” e “Worst Pairs” (differenza minima di forza, numero di coppie mostrate).
  6. Attivare avvisi e notifiche push se si desidera essere avvisati quando compaiono nuove opportunità.
  7. Utilizzare il dashboard come filtro per la propria strategia o come strumento di visione globale del mercato.

Parametri principali

CALCULATION SETTINGS
CalculationTimeframe, CalculationPeriod, UseMultiTimeframe, SmoothResults, SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD
ShowDashboard, PanelX, PanelY, PanelWidth, PanelBgColor, HeaderColor, StrongColor, MediumColor, WeakColor, BarWidth, FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS
ShowBestPairs, MinStrengthDiff, ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS
EnableAlerts, AlertOnStrongCurrency, AlertOnWeakCurrency, AlertOnBestPair, EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS
ShowHistoricalTrend, ShowPercentageChange, Use28Pairs, ExcludeExoticPairs

Buone pratiche

  • Concentrarsi sulle coppie in cui una valuta è chiaramente forte e l’altra chiaramente debole.
  • Prestare attenzione alle coppie in cui entrambe le valute hanno forza simile, poiché spesso mostrano movimenti irregolari o laterali.
  • Per il trading a breve termine si possono utilizzare periodi più brevi (ad esempio 12–24 barre).
  • Per lo swing trading è consigliabile aumentare il periodo o applicare uno smoothing più forte.
  • Combinare le informazioni di forza valutaria con la propria strategia tecnica (price action, trend, livelli di supporto/resistenza) per prendere decisioni operative.
  • Testare sempre le impostazioni su un conto demo prima di utilizzarle su un conto reale.

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (solo indicatore, non esegue ordini).
  • Simboli: principali coppie Forex (fino a 28 coppie, a seconda del broker).
  • Timeframe: da M1 a MN (il calcolo si basa sul CalculationTimeframe selezionato).
  • Tipi di conto: hedging e netting.

FAQ

L’indicatore apre o chiude posizioni?
No. È uno strumento di analisi e visualizzazione; non apre né chiude ordini.

Perché i valori di forza cambiano in tempo reale?
La forza delle valute viene ricalcolata man mano che i prezzi di mercato si muovono; variazioni in tempo reale sono quindi un comportamento normale per un dashboard.

L’indicatore ridisegna (repaint)?
I valori sulla barra corrente possono cambiare con l’arrivo di nuovi dati, ma i valori storici restano coerenti con il periodo di calcolo selezionato.

Cosa succede se il mio broker non offre tutte le 28 coppie?
L’indicatore utilizza soltanto i simboli effettivamente disponibili. Se alcune coppie mancano, il calcolo viene effettuato con quelle trovate e nel Journal viene visualizzato un avviso.

Avvertenza sui rischi

Il trading su Forex e strumenti derivati comporta un elevato livello di rischio e può portare a perdite significative. Questo indicatore fornisce una visione sintetica delle condizioni di mercato, ma non garantisce alcun risultato e non costituisce una raccomandazione di investimento. Testare sempre lo strumento e le impostazioni su un conto demo e assicurarsi che siano coerenti con il proprio profilo di rischio. Non tradare mai con denaro che non ci si può permettere di perdere.

Changelog

  • v1.00 — Versione iniziale: dashboard multi–valuta, valori di forza normalizzati 0–100, migliori/peggiori coppie, avvisi, opzioni avanzate e smoothing.

Parole chiave

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, forza valutaria, indicatore Forex, Trend Filter, Market Scanner, coppie Forex, MT5 Indicator.---


Prodotti consigliati
Arrow indicator to EA
Sofiia Butenko
5 (5)
Utilità
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  What does the utility do?  It creates a EA file with your indicator signals in a few easy steps: install the indicator with the needed settings on the chart; Select a signal for buy;  Select a signal for sell;  get the clicker file ! Then you install the file of the EA in the folder Experts and update the terminal.  Attention! Set the indicator settings as you need and the same settings will be tak
FREE
Top Clock MT4
Blasius Kiss
5 (1)
Utilità
Displays a digital clock in the chart in realtime. Benefits: Current time always in sight for market open/close, economic data, etc. Displays accurate time (server/broker time) Clearly visible (set color, size, font, position) Always runs/refreshes even without new price tick Hint: To display the most accurate time, use the server (broker) clock setting combined with the time (hour) offset for your time zone.
FREE
Balance Channel
Rustem Bigeev
Indicatori
The Balance Channel indicator shows changes in the dynamics of the account balance on closed deals, and also graphically displays the current result of open positions in the form of the last segment on the line. The balance line is enclosed in the boundaries of the price range, the period of which can be set by a separate parameter "Period". This option can clearly show when the drawdown reaches a given critical value. The balance line can be calculated both in the account currency and deals mad
Symbol1 2Changer MT4
JIHUN NAM
Indicatori
Hello, This is an easy symbol change panel. This is a full version of Symbol1 2Changer Symbols must be active on your Market Watch list. Parameters: SymbolList - you can add more symbols with a comma(,) ratio - change the size LineNumber - you can set that how many symbols are displayed per line. button_width - modify the button size button_height - modify the button size Thank you.
Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
Jairzino Rivelino Williams
Utilità
Forex Candle High/Low Alert Indicator Overview: Forex Candle High/Low Alert Indicator, designed to provide real-time insights and alerts for major currency pairs. This custom-built tool displays key High and Low values over a chosen number of candles and time frame, ensuring you stay informed about critical price movements and trends. (The candles observed are from the 1st candle back - The amount of the chosen number of candles) Key Features: Real-Time High/Low Tracking : The indicator dynamica
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicatori
Il Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4 è un componente aggiuntivo gratuito e una grande risorsa per il tuo Matrix Arrow Indicator MT4 . Mostra l'attuale segnale Matrix Arrow Indicator MT4 per 5 timeframe personalizzati dall'utente e per 16 simboli/strumenti modificabili in totale. L'utente ha la possibilità di abilitare/disabilitare uno qualsiasi dei 10 indicatori standard di cui è composto il Matrix Arrow Indicator MT4 . Anche tutti i 10 attributi degli indicatori standard sono re
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. VERSIONE MT5 -   Indicatori più utili Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'
FREE
IceFX ProfitInfo
Norbert Mereg
4.56 (9)
Utilità
The goal of this indicator is to give you a quick & comprehensive view of your current profit. IceFX’s ProfitInfo is a utility indicator which displays the profit which is calculated from the actual trades on the chart(s). The indicator displays on a daily / weekly / monthly and yearly breakdown and shows the profit in pips / currency and percentage. Main features: You can easily adjust IceFX’s ProfitInfo to display profit on the current open chart / current trade or even the profit of the enti
FREE
Lucky Forex Stats
Shu Ting Xu
Utilità
Lucky Forex Stats Lucky Forex Stats Allow users to See all Account data on their Chart, you can choose any time period and it'll show you full account details with ratio, and each pair has individual details! Advantages You can choose any time period and it'll display all detail. You can see your whole accounts details, the profit and loss with exact $figure and ratio as well. Each pair shows the profit they've earned or lose, The winning and losing trades Winning VS losing % and many more P
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicatori
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicatori
The tool that will help you calculate the lot accurately for the risk you need, if you want to risk 1% of your account, just enter the entry, target and stop values ​​ and you will have the lot size to use and only lose the chosen percentage. You can also choose a fixed value. This tool will help you with consistency, because you can only be consistent if you operate consistently and enter with fixed loss values, it is an INFALLIBLE way to be consistent!!!!
FREE
Austin Currency Strength
Augustine Kamatu
5 (1)
Indicatori
Check out other great products from  https://www.mql5.com/en/users/augustinekamatu/seller   This indicator is the best so far at determining the currency strength of each pair. It provides stable values and is highly adaptive to market changes. It is a great tool to add to your arsenal to make sure you are on the right side of the trend at all times. No inputs required, it is simple plug and play. A Winning Trading Strategy This article describes the components and logic needed to develop a tra
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicatori
Indicatore basato sul disequilibrio del tick-spread. TF: Funziona su tutti i timeframe (da M1 a D1). Coppie: Compatibile con Forex, indici, oro e CFD (regolazione automatica per JPY, Oro e CFD). Impostazioni: TickWindow (200) – finestra di osservazione dei tick SpreadWeight (1.5) – peso dello spread NormalizationPeriod (20) – periodo di normalizzazione (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – soglie di allerta AlertCooldown (300s) – tempo di raffreddamento tra gli avvisi Conclusione: Proxy Or
Absolute currency strength for MT4
Radim Kucera
5 (2)
Indicatori
Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc
FREE
Spread Record Analyzer
Toshio Ishimoto
Utilità
This indicator is a utility that can output spreads to CSV file in three formats. In the case of scalping where the spread greatly affects the trade result, the specification of the spread of the FX Broker you use is an important point to be aware of. Since the spread value changes greatly depending on the time zone, the average value of spreads officially announced by FX Broker is not very helpful. It is very important to investigate the spread specification of each FX Brokers by yourself. This
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilità
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.83 (6)
Experts
It's a multi-currency grid and martingale system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. The expert has the possibility to trade up to 100 pairs. Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 lot size and leverage 1:500, you need an initial balance of at least 10,000 f
FREE
Comparison
Andriy Sydoruk
Indicatori
The Comparison indicator can be used as an independent trading system. It is based on the idea that some currency pairs follow each other. The indicator allows you to simultaneously display another chart on the chart of one currency pair, which allows you to anticipate some movements and quite accurately determine the beginning of trends. The principle of trading by indicator signals is also simple: a currency pair, the chart of which is above, should be sold, and the one below, should be boug
ForexGumpOopster
Andrey Kozak
Indicatori
ForexGumpOopster - this indicator was developed to determine the trend direction and price pivot points on the H1, H4, D1 timeframes. The default settings are for the GBPUSD currency pair. For the EURUSD currency pair, the time frame H1, H4, D1 is recommended in the indicator settings to change the parameter "smooth = 5". This indicator is well suited for traders who trade on the scalping system. The arrows on the screen indicate the points of price reversal, and the lines indicate the directio
Currency Strength Meter MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicatori
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
News Panel MT4
Omar Alkassar
1 (1)
Utilità
News Panel per MetaTrader è uno strumento che visualizza i dati del calendario economico all'interno della piattaforma di trading MetaTrader. Lo strumento estrae notizie economiche e rilasci di dati da fonti esterne, come siti Web di notizie finanziarie o fornitori di dati, e li visualizza in un formato di facile lettura. Lo strumento consente agli operatori di filtrare i comunicati stampa per fonte, fuso orario, livello di impatto, valuta e metodo di notifica. Include anche un pulsante Aggiorna
Show Clock of session Time and CandelTime
Madzhid Forgani
Indicatori
FREE TopClock  Indicator: This indicator is   an Analog Clock That Shows: Local Time Of Pc or Time Of Broker Server or sessions(Sydney -Tokyo London -NewYork)Time or custom Time( with GMT -Base) this can  shows Candle Time Remainer with Spread live. You can run this indicator several times for different times and move it to different places on the chart. If you would like, this indicator can be customized for brokers and their  IB based on customer needs.  For more information contact us if you
FREE
Get news
Aleksander Gladkov
Utilità
Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL4\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; one is enough to support indicators on a
FREE
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilità
L'indicateur montre les heures d'ouverture des bourses mondiales. Vous aide à voir quels marchés sont actuellement les plus actifs Découvrez mon  #1 Pro  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Aide à sélectionner les instruments les plus volatils en ce moment; Particulièrement utile pour les traders intraday; 1) Lors de l'utilisation sur des délais 1H et inférieurs: les lignes correspondront à la position réelle des barres sur le graphiq
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicatori
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Elsna Panel
Raymond Edusei
Utilità
The indicator is a real-time trading dashboard for MT4, showing account, trade, and risk information in a compact panel directly on the chart. Key Features Dashboard Display Shows instrument, price, spread, and remaining candle time. Shows account stats: balance, equity, margin, free margin, margin used. Floating profit and pips of all open trades. Historical profits: today, this week, this month, and all-time. Risk stats: total lot size, average risk per trade, average R:R ratio, average trade
FREE
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilità
MT4 to Telegram Pro/Copier è un potente Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato per migliorare la tua esperienza di trading inviando notifiche di trading in tempo reale e rapporti completi tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. Ideale per fornitori di segnali e formatori, questo strumento copia le operazioni effettuate manualmente o da altri EA nel tuo conto, offrendo avvisi personalizzabili, gestione avanzata delle operazioni e un dashboard intuitivo per informazioni sulle presta
Smart Ruler
Serhii Shevchuk
4.83 (6)
Utilità
Lo strumento è destinato a misurare la distanza tra due punti su un grafico e molte altre cose. Elenco delle grandezze misurabili:  Distanza in punti  Profitto (con e senza spread)  Differenza di tempo  Variazione percentuale del prezzo  Angolo di inclinazione  Numero di barre (varie varianti)  Rapporto della distanza in punti con il valore di riferimento Funzioni:  Ancoraggio ai prezzi OHLC  Impostazione automatica del profilo di colore in base al colore di sfondo del grafico  Diverse tipolo
Top Currency Strength
Madzhid Forgani
Indicatori
This indicator is one of the useful tools for traders who trade on currency pairs and based on the strength of each currency they can make a correct decision or confirmation in the positions.  It has been calculated for all the minor currency pairs supported by the broker and displays the values of the major currencies. These currencies are displayed horizontally or vertically according to the trader's config when executing the indicator. One of the trading strategies that can be used is to cho
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (421)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilità
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilità
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Utilità
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Ultimate No Nonsense Backtester
I Kai Wu
4.59 (17)
Utilità
Ultimate No Nonsense FX Backtester - You can Run Forward Test Simulation with this tool! Do Not Download the Demo Here, Please Read Below! Step by Step Manual Guide PDF for this backtester PDF List of Commands(Shortcuts) for this backtester Ultimate NNFX Backtester is a powerful utility tool that significantly reduces the length of backtesting process for NNFX followers.  As well as for Forex traders that operates their entries and exits at the close of a candle and manage the risk using ATR.
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilità
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilità
The Best One Scalping Trade Panel functional manual trade panel with risk reward, auto SL by candle ( original solution), lot size calculation, one-click trading, scale in and out of trades (partial close),  Works with all symbols not just currency pairs, perfect works on DAX, NASDAQ, GOLD, ...... I earn every day during live stream on ZakopiecFX - join Me Risk by lot Risk by percent SL by points SL by Candle, Renko, RangeBar ( original solution) TP by point TP by Risk/Reward Auto Trailing by P
Ultimate Trade Copier
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilità
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Utilità
Copiatrice->Interazione dell'interfaccia comoda e veloce, gli utenti possono utilizzarla subito       ->>>> Si consiglia di utilizzarlo su computer Windows o VPS Windows Caratteristiche: Impostazioni di copy trading diversificate e personalizzate: 1. È possibile impostare diverse modalità di lotto per diverse fonti di segnale 2. È possibile impostare diverse fonti di segnale per il copy trading forward e reverse 3. I segnali possono essere impostati con commenti 4. Se calibrare il lotto in base
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Altri dall’autore
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indicatori
Position Size Calculator PRO — MT5 Dimensione Lotto e Gestione del Rischio (Indicatore) Calcola istantaneamente la dimensione ottimale della posizione a partire da una percentuale di rischio o da un importo fisso. Include stop basato su ATR, Risk/Reward (R:R) con calcolo automatico del TP, calcolatore di margine, visualizzazione del break-even e un pannello chiaro e personalizzabile. Funziona su Forex, XAUUSD/Oro, indici, cripto e azioni. Perché questo indicatore Dimensione del lotto accurata in
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilità
Trailing Stop Manager PRO — Gestione professionale del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO è un Expert Advisor per MetaTrader 5 che automatizza la gestione del trailing stop sulle posizioni aperte. Può gestire tutte le posizioni del conto oppure solo quelle filtrate per simbolo e/o MagicNumber. L’EA include diversi modelli di gestione: trailing fisso in pips, trailing basato sull’ATR, break-even automatico, chiusura parziale e una dashboard visiva. Obiettivo dello strumento Standardizz
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicatori
Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicatore professionale di forza valutaria (MT5) Multi-Currency Strength Dashboard PRO è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che misura in tempo reale la forza relativa delle principali valute del mercato Forex. Analizza fino a 28 coppie principali, calcola un valore di forza normalizzato per 8 valute chiave e lo visualizza in un pannello completo, che consente di identificare rapidamente le coppie più interessanti da monitorare o da evitare. Scopo de
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilità
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector Supera le tue sfide Prop Firm automatizzando la tua disciplina. La causa principale dei fallimenti nel trading finanziato non è la strategia, ma la gestione del rischio. Raggiungere la Perdita Giornaliera Massima (Daily Drawdown) per errore o per emozione è fatale. Prop Firm Guardian PRO è la tua rete di sicurezza automatica. Monitora in tempo reale l’equity del tuo conto e chiude TUTTO PRIMA che il limite venga superato. ️ FUNZIONAMENTO Questo utilit
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione