KnightWatcher Trade Sync Utility

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) è un’utilità leggera e sicura per la sincronizzazione dei dati, progettata per collegare la tua attività di trading MT4/MT5 al tuo diario di trading KnightWatcher. Legge automaticamente tutte le posizioni aperte e la cronologia delle operazioni chiuse senza eseguire, modificare o gestire alcuna operazione sul tuo account. L’utilità invia aggiornamenti ogni 5 secondi per garantire che il tuo cruscotto mostri sempre informazioni accurate e in tempo reale su profitti, perdite e posizioni. Utilizza la tua API Key e Secret per autenticarsi in sicurezza con il tuo profilo KnightWatcher.
TradeSync funziona silenziosamente in background e non influisce sulle prestazioni o sull’esecuzione delle operazioni. L’installazione è semplice: basta abilitare WebRequest e aggiungere l’URL API di KnightWatcher.
Questo strumento è ideale per trader che desiderano journaling automatico, analisi e monitoraggio senza inserimento manuale dei dati.
Sia i principianti che i trader esperti possono beneficiare della sua integrazione semplice e del flusso di dati chiaro.
Fornisce completa trasparenza con log di debug opzionali e traccia ogni tentativo di sincronizzazione.
La guida completa all’installazione è disponibile qui: https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
