Precise Trader

Questo algoritmo è progettato per la coppia di valute AUDCAD e per il time-frame H1 (1 ora).

La logica del bot si basa sulla determinazione precisa delle zone di ipercomprato e ipervenduto utilizzando indicatori e un modello di apprendimento automatico (Machine Learning).

L'algoritmo dimostra un'alta qualità di trading dal 2020 fino alla fine del 2025 e in precedenza, eseguendo, in media, una transazione ogni due giorni.

Le impostazioni principali sono elencate di seguito:

Fixed lot (Lotto fisso) - trading solo con un lotto fisso, che configuri tu stesso in base alla dimensione del tuo deposito.

Max positions number (Numero massimo di posizioni) - il numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente. Se desideri aumentare l'intensità del trading, puoi aumentare il numero massimo a 5. IMPORTANTE! L'aumento del numero di posizioni aumenta il profitto, ma anche il drawdown (riduzione del capitale). Verifica nel tester . Per impostazione predefinita, c'è sempre una posizione nel mercato, che ha uno Stop Loss e un Take Profit.

Time delay between positions (Ritardo temporale tra le posizioni) - il bot attenderà un numero specificato di ore prima di aprire la posizione successiva. Per impostazione predefinita, le operazioni verranno aperte ogni ora, se esiste un segnale di acquisto o vendita. È meglio impostare questo parametro nell'ottimizzatore.

Distance between positions (Distanza tra le posizioni) - la distanza minima tra le posizioni in punti. Questo parametro consente al bot di funzionare come un mediatore ( averager ) se Max positions number > 1 . Questa impostazione è efficace se i segnali non sono completamente precisi e desideri mediare il prezzo di ingresso nel mercato.

Max spread (Spread massimo) - il limitatore dello spread massimo per l'apertura di posizioni. Cerca di scegliere broker con spread e slippage (slittamento) bassi per un trading il più efficace possibile.

Descrizione della Logica di Funzionamento del Sistema di Trading:

Il bot attende un segnale di acquisto o vendita, quindi apre la prima posizione con Stop Loss e Take Profit fissi. Successivamente, se il segnale persiste sulle barre successive e se hai configurato nelle impostazioni la possibilità di aprire più posizioni, il bot apre nuove posizioni in conformità con le impostazioni sopra elencate. Le posizioni vengono chiuse tramite segnali di chiusura, o quando vengono attivati lo Stop Loss o il Take Profit.

Metodi di Protezione del Deposito:

Nel sistema non è integrato un sistema di arresto al raggiungimento di un determinato drawdown, poiché non è una martingala. Devi impostare il lotto di trading per te accettabile e osservare periodicamente il trading. Poiché le posizioni non vengono aperte troppo frequentemente, hai tempo per controllare i rischi e interrompere il trading in caso di forza maggiore.

Altre Caratteristiche del Sistema di Trading:

Il bot è creato per un trading tranquillo e a basso rischio, che non richiede un grande controllo da parte dell'essere umano. Attualmente non c'è monitoraggio, il che mantiene il prezzo basso. La logica è trasparente e comprensibile, senza trappole o sotterfugi nascosti. Se hai ulteriori domande, sarò lieto di risponderti in messaggi privati.