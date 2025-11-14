Precise Trader
Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Questo algoritmo è progettato per la coppia di valute AUDCAD e per il time-frame H1 (1 ora).
La logica del bot si basa sulla determinazione precisa delle zone di ipercomprato e ipervenduto utilizzando indicatori e un modello di apprendimento automatico (Machine Learning).
L'algoritmo dimostra un'alta qualità di trading dal 2020 fino alla fine del 2025 e in precedenza, eseguendo, in media, una transazione ogni due giorni.
Le impostazioni principali sono elencate di seguito:
Fixed lot (Lotto fisso) - trading solo con un lotto fisso, che configuri tu stesso in base alla dimensione del tuo deposito.
Max positions number (Numero massimo di posizioni) - il numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente. Se desideri aumentare l'intensità del trading, puoi aumentare il numero massimo a 5. IMPORTANTE! L'aumento del numero di posizioni aumenta il profitto, ma anche il drawdown (riduzione del capitale). Verifica nel tester. Per impostazione predefinita, c'è sempre una posizione nel mercato, che ha uno Stop Loss e un Take Profit.
Time delay between positions (Ritardo temporale tra le posizioni) - il bot attenderà un numero specificato di ore prima di aprire la posizione successiva. Per impostazione predefinita, le operazioni verranno aperte ogni ora, se esiste un segnale di acquisto o vendita. È meglio impostare questo parametro nell'ottimizzatore.
Distance between positions (Distanza tra le posizioni) - la distanza minima tra le posizioni in punti. Questo parametro consente al bot di funzionare come un mediatore (averager) se Max positions number > 1. Questa impostazione è efficace se i segnali non sono completamente precisi e desideri mediare il prezzo di ingresso nel mercato.
Max spread (Spread massimo) - il limitatore dello spread massimo per l'apertura di posizioni. Cerca di scegliere broker con spread e slippage (slittamento) bassi per un trading il più efficace possibile.
Descrizione della Logica di Funzionamento del Sistema di Trading:
Il bot attende un segnale di acquisto o vendita, quindi apre la prima posizione con Stop Loss e Take Profit fissi. Successivamente, se il segnale persiste sulle barre successive e se hai configurato nelle impostazioni la possibilità di aprire più posizioni, il bot apre nuove posizioni in conformità con le impostazioni sopra elencate. Le posizioni vengono chiuse tramite segnali di chiusura, o quando vengono attivati lo Stop Loss o il Take Profit.
Metodi di Protezione del Deposito:
Nel sistema non è integrato un sistema di arresto al raggiungimento di un determinato drawdown, poiché non è una martingala. Devi impostare il lotto di trading per te accettabile e osservare periodicamente il trading. Poiché le posizioni non vengono aperte troppo frequentemente, hai tempo per controllare i rischi e interrompere il trading in caso di forza maggiore.
Altre Caratteristiche del Sistema di Trading:
Il bot è creato per un trading tranquillo e a basso rischio, che non richiede un grande controllo da parte dell'essere umano. Attualmente non c'è monitoraggio, il che mantiene il prezzo basso. La logica è trasparente e comprensibile, senza trappole o sotterfugi nascosti. Se hai ulteriori domande, sarò lieto di risponderti in messaggi privati.