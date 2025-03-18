MT5 Trade Master

Dashboard di trading multifunzionale per semplificare il trading manuale. Visualizzazione di ordini e transazioni, calcoli di profitti e perdite, trading con un clic, modifica degli ordini, pareggio, trailing stop, stop loss parziale, take profit parziale, chiusura per tempo, stop loss e take profit azionari: tutto questo è possibile in uno o pochi clic, utilizzando tasti di scelta rapida o con un semplice trascinamento del mouse sui livelli sul grafico. L'interfaccia intuitiva consente di testare gli scenari necessari e di passare all'uso dell'applicazione quasi immediatamente. Anche i ritardi di frazioni di secondo nell'invio degli ordini alla fine influenzeranno il risultato finanziario complessivo su un mercato veloce, quindi non perdere tempo in calcoli manuali pre-trading. Fai trading più velocemente e in modo più efficiente con Trade Master.

Funzioni

- Inserimento di nuovi ordini di mercato e in sospeso. Visualizzazione di accordi e ordini, modifica del prezzo di ingresso, stop loss, take profit tramite trascinamento del mouse. Calcolo automatico del rischio e del profitto per un dato volume. Calcolo automatico del volume per un dato rischio. Opzione per fissare il livello di prezzo, il rapporto rischio/rendimento, la distanza dal prezzo corrente.

- Breakeven. Trigger di breakeven personalizzabile dal prezzo di entrata, dimensione personalizzabile del profitto protetto.

- Trailing stop. Trigger personalizzabile dal prezzo di entrata, step dal livello di stop loss corrente, distanza dal prezzo corrente.

- Stop-loss parziale, take-profit parziale, time closing. Opzione per dividere un trade in parti di volume arbitrario. Il livello di chiusura può essere impostato come prezzo fisso (bid, ask), in punti, pip, percentuale del prezzo del grafico, come parti di hard sl o come parti di hard tp.

- I livelli di prezzo di ingresso, stop loss, take profit, breakeven, trailing e chiusura parziale possono essere trascinati con il mouse o modificati dalla dashboard.

- Stop loss e take profit virtuali per nascondere i livelli al broker.

- Semplice configurazione per la chiusura parziale manuale. Opzione per invertire una transazione in un clic.

- Possibilità di chiudere o eliminare tutti gli ordini dello stesso tipo con un clic.

- Chiusura con un clic di tutti gli ordini di un certo tipo.

- Statistiche di trading per il simbolo corrente o per l'intero account.

- Tasti di scelta rapida per le principali funzioni commerciali

- Schermate

--

L'applicazione non funziona in strategy tester. Prova la versione di prova prima dell'acquisto (funziona su conti demo senza limitazioni). Se hai domande o idee sull'applicazione, invia un messaggio privato.