DailyChange
- 유틸리티
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
일일 변화 지표 - 실시간 시장 변동성 표시
개요
일일 변화 지표는 MetaTrader 5를 위해 설계된 전문 트레이딩 도구로, 차트에서 직접 일일 가격 변동을 실시간으로 모니터링합니다. 이 가볍지만 강력한 지표는 현재 일일 가격 변화를 절대적 포인트와 백분율로 동시에 표시하며, 즉각적인 시장 평가를 위해 Bid 가격선 옆에 편리하게 위치합니다.
주요 특징
-
실시간 일일 변동: 일일 시가 이후 가격 변화 추적 및 표시
-
이중 표시 형식: 절대적 포인트 변화와 백분율 변동 동시 표시
-
Bid 가격 통합: 현재 Bid 가격을 변동 데이터와 함께 표시
-
스마트 색상 코딩: 양수 변화는 녹색, 음수 변화는 빨간색
-
유연한 위치 조정: 차트 내 사용자 정의 위치 설정 (기본: 좌측 상단)
-
자동 일일 재설정: 시장 개장 시 자동 재계산
-
재표시 없음: 지연 없는 정확한 실시간 데이터 제공