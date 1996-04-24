DailyChange
- Utilidades
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador Daily Change - Visualización de Variación de Mercado en Tiempo Real
Descripción General
Daily Change Indicator es una herramienta de trading profesional diseñada para MetaTrader 5 que proporciona monitorización en tiempo real de las variaciones diarias de precio directamente en su gráfico. Este indicador ligero pero potente muestra el cambio de precio del día actual tanto en puntos absolutos como en términos porcentuales, posicionado convenientemente junto a la línea de precio Bid para una evaluación inmediata del mercado.
Características Principales
-
Variación Diaria en Tiempo Real: Rastrea y muestra el cambio de precio desde la apertura diaria
-
Formato de Visualización Dual: Muestra tanto el cambio en puntos absolutos como la variación porcentual
-
Integración con Precio Bid: Muestra el precio Bid actual junto con los datos de variación
-
Codificación de Colores Inteligente: Verde para cambios positivos, rojo para cambios negativos
-
Posicionamiento Flexible: Ubicación personalizable en el gráfico (por defecto: esquina superior izquierda)
-
Reinicio Automático Diario: Recalcula automáticamente en la apertura del mercado
-
Sin repintado: Proporciona datos precisos en tiempo real sin retrasos