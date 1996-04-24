DailyChange
- 实用工具
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 1.0
- 激活: 5
每日变化指标 - 实时市场波动显示
概述
每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。
主要特点
-
实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化
-
双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化
-
Bid价格集成：显示当前Bid价格以及变化数据
-
智能颜色编码：绿色表示正向变化，红色表示负向变化
-
灵活定位：可自定义在图表上的位置（默认：左上角）
-
自动每日重置：在市场开盘时自动重新计算
-
不重绘：提供准确、无延迟的实时数据
-
