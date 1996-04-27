DailyChange
- Yardımcı programlar
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Günlük Değişim Göstergesi - Gerçek Zamanlı Piyasa Değişimi Görüntüleme
Genel Bakış
Günlük Değişim Göstergesi, MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir işlem aracıdır ve grafiğinizde doğrudan günlük fiyat değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Bu hafif ancak güçlü gösterge, mevcut günün fiyat değişimini hem mutlak puan hem de yüzde olarak gösterir ve anlık piyasa değerlendirmesi için Bid fiyat çizgisinin yanında uygun şekilde konumlandırılır.
Temel Özellikler
-
Gerçek Zamanlı Günlük Değişim: Günlük açılıştan bu yana fiyat değişimini izler ve gösterir
-
Çift Görüntüleme Formatı: Hem mutlak puan değişimini hem de yüzde değişimini gösterir
-
Bid Fiyat Entegrasyonu: Mevcut Bid fiyatını değişim verileriyle birlikte gösterir
-
Akıllı Renk Kodlama: Olumlu değişimler için yeşil, olumsuz değişimler için kırmızı
-
Esnek Konumlandırma: Grafikte özelleştirilebilir konum (varsayılan: sol üst köşe)
-
Otomatik Günlük Sıfırlama: Piyasa açılışında otomatik yeniden hesaplama
-
Yeniden çizim yok: Gecikme olmadan doğru gerçek zamanlı veri sağlar