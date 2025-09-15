DailyChange

Индикатор Daily Change - Отображение рыночных изменений в реальном времени

Обзор
Daily Change Indicator - это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, который обеспечивает мониторинг дневных изменений цены непосредственно на вашем графике. Этот легкий, но мощный индикатор отображает изменение цены за текущий день как в абсолютных пунктах, так и в процентном соотношении, удобно расположенное рядом с линией цены Bid для мгновенной оценки рынка.

Ключевые особенности

  • Изменения за день в реальном времени: Отслеживает и отображает изменение цены с момента открытия дня

  • Двойной формат отображения: Показывает изменение как в пунктах, так и в процентах

  • Интеграция с ценой Bid: Отображает текущую цену Bid вместе с данными об изменении

  • Умная цветовая кодировка: Зеленый для положительных изменений, красный для отрицательных

  • Гибкое позиционирование: Настраиваемое расположение на графике (по умолчанию: верхний левый угол)

  • Автоматический ежедневный сброс: Автоматически пересчитывается при открытии рынка

  • Без перерисовки: Обеспечивает точные данные в реальном времени без задержек


