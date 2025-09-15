DailyChange
- Утилиты
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Индикатор Daily Change - Отображение рыночных изменений в реальном времени
Обзор
Daily Change Indicator - это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, который обеспечивает мониторинг дневных изменений цены непосредственно на вашем графике. Этот легкий, но мощный индикатор отображает изменение цены за текущий день как в абсолютных пунктах, так и в процентном соотношении, удобно расположенное рядом с линией цены Bid для мгновенной оценки рынка.
Ключевые особенности
-
Изменения за день в реальном времени: Отслеживает и отображает изменение цены с момента открытия дня
-
Двойной формат отображения: Показывает изменение как в пунктах, так и в процентах
-
Интеграция с ценой Bid: Отображает текущую цену Bid вместе с данными об изменении
-
Умная цветовая кодировка: Зеленый для положительных изменений, красный для отрицательных
-
Гибкое позиционирование: Настраиваемое расположение на графике (по умолчанию: верхний левый угол)
-
Автоматический ежедневный сброс: Автоматически пересчитывается при открытии рынка
-
Без перерисовки: Обеспечивает точные данные в реальном времени без задержек