DailyChange

Indicateur Daily Change - Affichage de Variation de Marché en Temps Réel
Aperçu
L'indicateur Daily Change est un outil de trading professionnel conçu pour MetaTrader 5 qui fournit une surveillance en temps réel des variations de prix quotidiennes directement sur votre graphique. Cet indicateur léger mais puissant affiche la variation de prix du jour en points absolus et en pourcentage, positionné conveniently à côté de la ligne de prix Bid pour une évaluation immédiate du marché.
Caractéristiques Principales
-
Variation Quotidienne en Temps Réel: Suit et affiche les changements de prix depuis l'ouverture quotidienne
-
Format d'Affichage Double: Montre both les changements en points absolus et la variation en pourcentage
-
Intégration du Prix Bid: Affiche le prix Bid actuel alongside les données de variation
-
Codage Couleur Intelligent: Vert pour les changements positifs, rouge pour les négatifs
-
Positionnement Flexible: Emplacement personnalisable sur le graphique (par défaut: coin supérieur gauche)
-
Réinitialisation Automatique Quotidienne: Recalcule automatiquement à l'ouverture du marché
-
Non repainting: Fournit des données précises en temps réel sans retard