DailyChange

Indicateur Daily Change - Affichage de Variation de Marché en Temps Réel

Aperçu
L'indicateur Daily Change est un outil de trading professionnel conçu pour MetaTrader 5 qui fournit une surveillance en temps réel des variations de prix quotidiennes directement sur votre graphique. Cet indicateur léger mais puissant affiche la variation de prix du jour en points absolus et en pourcentage, positionné conveniently à côté de la ligne de prix Bid pour une évaluation immédiate du marché.

Caractéristiques Principales

  • Variation Quotidienne en Temps Réel: Suit et affiche les changements de prix depuis l'ouverture quotidienne

  • Format d'Affichage Double: Montre both les changements en points absolus et la variation en pourcentage

  • Intégration du Prix Bid: Affiche le prix Bid actuel alongside les données de variation

  • Codage Couleur Intelligent: Vert pour les changements positifs, rouge pour les négatifs

  • Positionnement Flexible: Emplacement personnalisable sur le graphique (par défaut: coin supérieur gauche)

  • Réinitialisation Automatique Quotidienne: Recalcule automatiquement à l'ouverture du marché

  • Non repainting: Fournit des données précises en temps réel sans retard


Produits recommandés
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicateurs
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitaires
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicateurs
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Price Ray
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (7)
Utilitaires
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
XCalper CandleTimer
Aecio de Feo Flora Neto
4.64 (14)
Indicateurs
This auxiliary indicator displays time left before closing on the current timeframe with continuous update . It also shows the last trade price and variation from a previous day close in percentage and points. This indicator is pretty handy for daytraders and scalpers who want to precisely monitor closing and opening of candles. Indicator parameters Show in shifted end - Default: False. Display time and values on screen. If True, Displays only time to close aside last candle. Distance from the
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Golden Swing
Goyani Piyushbhai
Experts
Golden Swing EA: Master Market Swings with Precision and Power! The Golden Swing EA is a sophisticated trading tool that leverages the timeless power of Fibonacci , advanced money management , and cutting-edge risk controls ️ to deliver exceptional performance across all markets. Designed for traders of all levels, this EA combines intelligence, efficiency, and flexibility to achieve a high win rate and consistent results. Core Features of Golden Swing EA Fibonacci Precision A
Advanced Account Monitoring
Bruno Werneck Vieira
Utilitaires
Résumé de la Surveillance Avancée du Compte pour MT5 La Surveillance Avancée du Compte pour MT5 est un outil puissant conçu pour un suivi avancé des comptes, offrant aux traders des informations détaillées sur leurs performances de trading. Cet indicateur fournit un tableau de bord complet permettant de suivre les drawdowns, les profits et les volumes de trading sur différentes périodes. Voici un aperçu de ses principales fonctionnalités : Surveillance du Compte et des Robots L’indicateur permet
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitaires
Tableau de bord de trading multifonctionnel pour simplifier le trading manuel. Visualisation des transactions et des ordres, calcul du P&L, trading en un clic, modification des ordres, seuil de rentabilité, stop suiveur, stop-loss partiel, take-profit partiel, clôture par heure, stop-loss et take-profit actions : tout cela est possible en un ou quelques clics, à l'aide de raccourcis clavier ou par simple glissement de la souris sur les niveaux du graphique. Une interface conviviale vous permet d
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitaires
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
Indicateurs
The SafeProfit Market Profile is the most advanced tracking indicator in the Forex Market. It was developed to track the market profile of each session of the day: Asian, European and American. With this indicator you will operate Intraday smiling ... knowing exactly where the Big Players are positioned and the exact moment where they are going to. The indicator is simple, fast and objective, tracking every movement of the Big Players in price. Get out of the 95% statistic that only loses and us
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicateurs
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilitaires
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilitaires
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicateurs
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicateurs
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicateurs
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicateurs
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volume-weighted average price with ±σ bands for clear intraday bias, mean-reversion zones, and dynamic support/resistance. Works on crypto (incl. BTC) , FX , indices , and metals . Uses tick-volume when real volume isn’t available. What it shows VWAP line (volume-weighted mean price). Two envelopes around VWAP (default ±1σ and ±2σ) to highlight balance vs. extension. Reset modes : Day , Week , or Anchor Time (HH:MM) to start VWAP where you need it (e.g., exchange open). W
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicateurs
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicateurs
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (4)
Utilitaires
The Expert Advisor is designed to protect the account, fix profit (loss) and display current information about the account. Trading account protection is carried out by closing all open orders in the terminal and/or closing all charts. When running the Expert Advisor with default parameters, it will only display your account information and will be reduced in size. Next, you can set the conditions under which your trading account will be protected. Profit and loss limits can be set for daily pro
FREE
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicateurs
L'une des séquences de numéros s'appelle « Séquence des incendies de forêt ». Il a été reconnu comme l'une des plus belles nouvelles séquences. Sa principale caractéristique est que cette séquence évite les tendances linéaires, même les plus courtes. C'est cette propriété qui a constitué la base de cet indicateur. Lors de l'analyse d'une série chronologique financière, cet indicateur essaie de rejeter toutes les options de tendance possibles. Et seulement s'il échoue, il reconnaît alors la prés
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilitaires
Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit. Le prix augmentera après la sortie officielle. Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitaires
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Plus de l'auteur
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Description   : Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :   Vert   → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)   Rou
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
BullBea Display – Version Pro Découvrez un outil professionnel conçu pour les traders qui privilégient précision et rapidité d'analyse.   BullBea Display   affiche en temps réel la véritable force des acheteurs ( Bulls ) et des vendeurs ( Bears ) directement sur votre graphique, vous permettant de voir clairement qui contrôle le marché à chaque instant — sans signaux superflus. Design minimaliste, indicateurs clairs et compatibilité totale avec   MetaTrader   — le tout sans altérer l'apparence d
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
PullbackShit – Signaux sur M5 PullbackShit est un indicateur conçu pour les traders recherchant des entrées objectives sur les retracements en timeframe de 5 minutes. Basé sur l'interaction entre le prix et la moyenne mobile, l'indicateur marque sur le graphique les points d'achat et de vente potentiels avec des flèches visuelles claires.   Fonctionnalités principales: Retracements validés:   Génère un signal uniquement lorsque le prix revient à la moyenne et confirme le mouvement. Signaux cl
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Description   : Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :   Vert   → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)   Rou
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Daily First Hour Lines - Indicateur pour MetaTrader 5 Description Le   Daily First Hour Lines   est un indicateur technique innovant pour MetaTrader 5 qui trace automatiquement les niveaux de support et de résistance basés sur la première bougie de 1 heure de chaque session de trading. Développé pour les traders opérant sur les marchés financiers, cet indicateur fournit des références visuelles cruciales pour identifier les points potentiels de inversion et de continuation de tendance. Caractéri
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
PriceActionCore (MT5) – Indicateur de Price Action Pur - ( PRIX MINIMAL DE VENTE 30 USD. Payez une fois et possédez l'indicateur pour toujours. ) Auteur : Everton Version : 1.50 Plateforme : MetaTrader 5 N'oubliez pas d'activer l'affichage de la description sur la plateforme ! Profil de Price Action Pure Graphiques propres, seulement des chandeliers (sans indicateurs). Lignes horizontales : support, résistance, clôture quotidienne, haut et bas de la veille. Utilisé par les traders qui trad
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur Description L'indicateur   First Order Block of the Day   (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur Description L'indicateur   First Order Block of the Day   (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis