デイリーチェンジインジケーター - リアルタイム市場変動表示
概要
デイリーチェンジインジケーターは、MetaTrader 5用に設計されたプロ仕様の取引ツールで、チャート上で直接日々の価格変動をリアルタイムで監視します。この軽量ながら強力なインジケーターは、当日の価格変動を絶対ポイントとパーセンテージの両方で表示し、即座の市場評価のためにBid価格線の隣に便利に配置されます。
主な特徴
-
リアルタイム日次変動: 日足始値以降の価格変動を追跡・表示
-
デュアル表示形式: 絶対ポイント変化とパーセント変動の両方を表示
-
Bid価格連携: 現在のBid価格を変動データとともに表示
-
スマートカラーコーディング: プラス変動は緑、マイナス変動は赤
-
柔軟な配置: チャート上のカスタマイズ可能な位置（デフォルト：左上隅）
-
自動日次リセット: 市場開始時に自動再計算
-
再描画なし: 遅延のない正確なリアルタイムデータを提供