FVG Smart Zones – Edizione Gratuita
Indicatore di Rilevamento dei Gap di Valore Equo per MetaTrader 5 (MT5)
🔍 Cerchi uno strumento di trading reale – non solo un altro indicatore casuale?
FVG Smart Zones – Edizione Gratuita fornisce una visione professionale del mercato rilevando automaticamente i Fair Value Gap (FVG) e evidenziando zone di trading ad alta probabilità direttamente sul grafico.
🎯 Ideato per trader che seguono:
✅ Smart Money Concepts (SMC)
✅ ICT Trading Concepts
✅ Price Action
✅ Analisi di Offerta e Domanda
✅ Strategie di Trading Istituzionale
Questo indicatore ti aiuta a concentrarti su ciò che conta davvero: zone dove il prezzo è probabile reagisca.
Caratteristiche principali
Rilevamento zone intelligenti
✔ Rilevamento automatico di FVG rialzisti e ribassisti
✔ Zone visive pulite e professionali
✔ Filtraggio intelligente per rimuovere gap deboli o irrilevanti
Conferme avanzate
✔ Validazione della confluenza su timeframe superiori (HTF)
✔ Rimozione intelligente delle zone non valide quando il prezzo le riempie
✔ Separazione visiva chiara tra zone attive e riempite
Prestazioni ottimizzate
✔ Leggero e veloce – non rallenta i grafici
✔ Compatibile con tutte le coppie e timeframe
✔ Funzionamento fluido in condizioni di trading reale
Personalizzazione completa
✔ Colori e stile completamente regolabili
✔ Perfetto per Forex, Oro (XAUUSD), Indici e Crypto
✔ Adatto a Day Trading, Swing Trading e Scalping
Design professionale
✔ Nessun segnale confuso – solo zone di prezzo pure
✔ Funziona con Expert Advisors (EA) e trading manuale
✔ Progettato per condizioni reali di mercato – non illusioni di backtesting
✔ Prestazioni stabili e fluide senza sovraccaricare il grafico
Perché usare FVG Smart Zones?
Il prezzo raramente si muove casualmente.
Le istituzioni lasciano tracce sotto forma di squilibri di prezzo.
FVG Smart Zones ti aiuta a visualizzare questi squilibri e seguirne l’impatto potenziale sui movimenti futuri del prezzo.
Invece di indovinare i punti di entrata, imparerai a:
📍 Identificare l’attività istituzionale
📍 Concentrarti sulle zone di maggior interesse
📍 Ottimizzare il timing di entrata
📍 Evitare trade casuali
📍 Leggere i grafici come un professionista
Per chi è questo indicatore?
Perfetto per trader che usano:
✔ Smart Money Concepts (SMC)
✔ ICT Trading Concepts
✔ Offerta e Domanda
✔ Trading basato sulla Liquidità
✔ Analisi della Struttura del Mercato
✔ Strategie di Trading Istituzionale
✔ Sistemi Price Action
⚠ Nota importante:
Questo indicatore è uno strumento di analisi, non un sistema di trading automatico.
Non genera segnali di acquisto/vendita – è progettato per supportare le decisioni, non sostituirle.
Edizione gratuita – Tutte le funzionalità
FVG Smart Zones – Edizione Gratuita non è una prova limitata.
È uno strumento di analisi completo, fornito gratuitamente per aiutarti a diventare un trader reale, non inseguire illusioni.
🚀 Versione Premium in arrivo!
La versione premium includerà:
✨ Segnali di trading intelligenti
✨ Livelli di Take Profit automatici
✨ Sistema di avvisi multicanale
✨ Statistiche dettagliate di performance
✨ Integrazione con indicatori ausiliari
✨ Dashboard di controllo completo
✨ Supporto premium
Aiutaci a crescere
Se apprezzi questo indicatore e ti aiuta nel trading:
✅ Lascia una valutazione ★★★★★
✅ Scrivi una breve recensione
✅ Supporta lo sviluppo futuro
Il tuo feedback aiuta direttamente a migliorare la prossima versione.
💡 Scopri altri strumenti professionali:
Offriamo anche una suite di prodotti avanzati per MT5:
-
Price Edge – Analizza forza e momentum del prezzo con precisione
-
Candle Sentinel – Monitora i closing delle candele in tempo reale
-
Golden Panel – Dashboard completo che fornisce informazioni di mercato professionali
✅ Esplora questi strumenti e porta il tuo trading al livello successivo!