Smart Trading Control Panel
- Utilità
- Tahir Mehmood
- Versione: 2.22
- Aggiornato: 28 dicembre 2025
- Attivazioni: 7
Smart Trading Panel – EA Manuale e Semi-Automatico Professionale
Smart Trading Panel è un Expert Advisor MetaTrader 5 di nuova generazione, progettato per trader che cercano controllo e precisione con supporto di automazione avanzata. Rappresenta una soluzione completa di gestione del trading che combina strumenti manuali con funzioni semi-automatiche per controllo del rischio, gestione ordini e monitoraggio delle performance in tempo reale.
Caratteristiche principali
Esecuzione con un clic
– Apri ordini BUY/SELL istantaneamente con lotto e Magic Number personalizzabili.
Stop Loss & Take Profit flessibili
– Imposta SL/TP in Pips o USD.
Trailing Stop intelligente
– Proteggi i profitti con attivazione basata su percentuale.
Chiusura parziale automatica
– Blocca progressivamente i guadagni con livelli configurabili.
Gestione delle sessioni
– Limita orari di trading e numero massimo di posizioni per sessione.
Dashboard integrate
– Pannello Trading: controlli rapidi (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).
– Info Panel: profitto, win rate, posizioni aperte, barre di progresso.
– Riepilogo conto: saldo, equity, margine, avvisi di rischio.
Layout personalizzabile
– Regola dimensione, colori e posizionamento dei pannelli.
Monitoraggio performance
– Statistiche, storico e redditività aggiornati in tempo reale.
Perché scegliere Smart Trading Panel?
– Velocità e precisione nell’esecuzione manuale.
– Funzioni semi-automatiche come trailing e chiusura parziale.
– Adatto a scalping, intraday e swing trading.
– Massima trasparenza e controllo.
Impostazioni
– Generali: Magic Number, lotto, sessioni, max posizioni.
– SL/TP: modalità Pips o USD.
– Trailing: attivazione in Pips/USD, percentuale.
– Chiusura parziale: trigger, percentuali, ripetizione.
– Dashboard: dimensione, colori, font, GMT.
– Layout: regolazione posizione e dimensione.
Benefici per il trader
– Esecuzione manuale con supporto automatizzato.
– Miglior gestione del rischio con strumenti integrati.
– Risparmio di tempo con esecuzione rapida.
– Feedback visivo chiaro delle performance.
Compatibile con indicatori standard e personalizzati. Funziona su Forex, Cripto e mercati principali, in particolare Oro (XAUUSD), Argento, EUR, JPY e altri strumenti.
Smart Trading Panel si adatta a strategie come scalping, day trading, swing e lungo termine. In modalità manuale o semi-automatica, garantisce flessibilità, precisione ed efficienza.