Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – EA Manuale e Semi-Automatico Professionale


Smart Trading Panel è un Expert Advisor MetaTrader 5 di nuova generazione, progettato per trader che cercano controllo e precisione con supporto di automazione avanzata. Rappresenta una soluzione completa di gestione del trading che combina strumenti manuali con funzioni semi-automatiche per controllo del rischio, gestione ordini e monitoraggio delle performance in tempo reale.


Caratteristiche principali


Esecuzione con un clic

– Apri ordini BUY/SELL istantaneamente con lotto e Magic Number personalizzabili.


Stop Loss & Take Profit flessibili

– Imposta SL/TP in Pips o USD.


Trailing Stop intelligente

– Proteggi i profitti con attivazione basata su percentuale.


Chiusura parziale automatica

– Blocca progressivamente i guadagni con livelli configurabili.


Gestione delle sessioni

– Limita orari di trading e numero massimo di posizioni per sessione.


Dashboard integrate

– Pannello Trading: controlli rapidi (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).

– Info Panel: profitto, win rate, posizioni aperte, barre di progresso.

– Riepilogo conto: saldo, equity, margine, avvisi di rischio.


Layout personalizzabile

– Regola dimensione, colori e posizionamento dei pannelli.


Monitoraggio performance

– Statistiche, storico e redditività aggiornati in tempo reale.


Perché scegliere Smart Trading Panel?

– Velocità e precisione nell’esecuzione manuale.

– Funzioni semi-automatiche come trailing e chiusura parziale.

– Adatto a scalping, intraday e swing trading.

– Massima trasparenza e controllo.


Impostazioni

– Generali: Magic Number, lotto, sessioni, max posizioni.

– SL/TP: modalità Pips o USD.

– Trailing: attivazione in Pips/USD, percentuale.

– Chiusura parziale: trigger, percentuali, ripetizione.

– Dashboard: dimensione, colori, font, GMT.

– Layout: regolazione posizione e dimensione.


Benefici per il trader

– Esecuzione manuale con supporto automatizzato.

– Miglior gestione del rischio con strumenti integrati.

– Risparmio di tempo con esecuzione rapida.

– Feedback visivo chiaro delle performance.


Compatibile con indicatori standard e personalizzati. Funziona su Forex, Cripto e mercati principali, in particolare Oro (XAUUSD), Argento, EUR, JPY e altri strumenti.


Smart Trading Panel si adatta a strategie come scalping, day trading, swing e lungo termine. In modalità manuale o semi-automatica, garantisce flessibilità, precisione ed efficienza.


