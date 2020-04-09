Smart Trading Control Panel
Smart Trading Panel – 专业手动与半自动EA
Smart Trading Panel 是一款先进的 MetaTrader 5 智能交易系统，为追求控制与精确的交易者打造，同时集成了高级自动化功能。它不仅是手动交易助手，更是一体化的交易管理工具，集下单、风险管理、头寸控制与实时监控于一身。
主要功能
一键交易执行
– 即时开立 BUY/SELL 订单，可自定义手数与 Magic Number。
灵活止损与止盈
– 支持点数或美元模式，灵活资金管理。
智能移动止损
– 根据百分比动态保护利润。
自动分批平仓
– 按自定义级别逐步锁定利润。
交易时段管理
– 限制交易时间与最大持仓，降低风险。
综合面板
– 交易面板：一键 Buy、Sell、暂停、全部平仓、利润平仓。
– 信息面板：实时显示盈利、胜率、持仓数、进度条。
– 账户概览：余额、净值、保证金水平与风险提示。
可自定义界面
– 调整面板大小、按钮颜色与布局。
实时绩效跟踪
– 内置统计，实时监控交易结果与盈利情况。
为什么选择 Smart Trading Panel?
– 为手动交易者提供快速精准的执行。
– 支持半自动功能：移动止损与分批平仓。
– 适用于剥头皮、日内与波段交易。
– 提供全面透明的交易管理。
参数设置
– 常规：Magic Number、手数、交易时段、最大持仓。
– SL/TP：点数或美元模式。
– 移动止损：点数/USD 激活，百分比调整。
– 分批平仓：触发点、比例、重复设置。
– 面板：按钮大小、颜色、字体、GMT 设置。
– 布局：自由调整位置和尺寸。
交易者优势
– 手动执行结合自动化支持。
– 内置资金管理工具降低风险。
– 一键执行节省时间。
– 可视化面板帮助优化决策。
兼容标准与自定义指标，适用于外汇、加密货币及主要活跃市场，尤其适合黄金(XAUUSD)、白银、欧元、日元等品种。
Smart Trading Panel 能灵活适配多种策略，包括剥头皮、日内、波段及长期交易，无论手动还是半自动模式，都能为交易者提供高效与精准的支持。