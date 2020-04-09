Smart Trading Control Panel
- ユーティリティ
- Tahir Mehmood
- バージョン: 2.22
- アップデート済み: 28 12月 2025
- アクティベーション: 7
Smart Trading Panel – プロフェッショナル手動 & セミ自動EA
Smart Trading Panelは、完全なコントロールと精度を求めるトレーダーのために設計されたMetaTrader 5の次世代エキスパートアドバイザーです。手動取引ツールに加え、リスク管理・注文処理・リアルタイムモニタリングをサポートする高度な自動化機能を搭載した総合的な取引管理ソリューションです。
主な機能
ワンクリック注文
– ロット数とMagic Numberを設定し、BUY/SELLを即時実行。
柔軟なストップロス & テイクプロフィット
– SL/TPをPipsまたはUSD単位で設定可能。
スマートトレーリングストップ
– 利益をパーセンテージで自動保護。
自動部分決済
– カスタマイズ可能なレベルで段階的に利益を確保。
セッション管理
– 取引時間と最大ポジション数を制限しリスクを抑制。
統合ダッシュボード
– トレードパネル: Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Closeボタン。
– インフォパネル: 利益、勝率、ポジション数、進捗バーを表示。
– アカウント概要: 残高、証拠金、リスクアラートを色分け表示。
レイアウトカスタマイズ
– パネルサイズ、ボタン色、配置を調整可能。
パフォーマンス追跡
– 結果、取引履歴、収益をリアルタイムでモニタリング。
Smart Trading Panelの利点
– 手動取引のスピードと精度を向上。
– セミ自動機能（トレーリング、部分決済）を搭載。
– スキャルピング、デイトレード、スイング取引に対応。
– すべての取引に完全な透明性とコントロール。
設定概要
– 一般: Magic Number、ロット、取引時間、最大ポジション。
– SL/TP: PipsまたはUSDモード。
– トレーリング: Pips/USDでの起動、パーセンテージ調整。
– 部分決済: トリガー、割合、繰り返し設定。
– ダッシュボード: サイズ、色、フォント、GMT。
– レイアウト: 配置とサイズ調整。
トレーダーのメリット
– 手動実行と自動化サポートの組み合わせ。
– 資金管理ツールによるリスク軽減。
– ワンクリックで素早い注文実行。
– 視覚的パネルで明確なパフォーマンス把握。
標準およびカスタムインジケーターに対応し、Forex、暗号資産、主要市場で利用可能。特に金(XAUUSD)、銀、EUR、JPYなどに効果的です。
Smart Trading Panelはスキャルピング、デイトレード、スイング、長期投資などあらゆる戦略に適応します。手動でもセミ自動でも、柔軟性・精度・効率性を提供します。