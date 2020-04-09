Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – プロフェッショナル手動 & セミ自動EA


Smart Trading Panelは、完全なコントロールと精度を求めるトレーダーのために設計されたMetaTrader 5の次世代エキスパートアドバイザーです。手動取引ツールに加え、リスク管理・注文処理・リアルタイムモニタリングをサポートする高度な自動化機能を搭載した総合的な取引管理ソリューションです。


主な機能


ワンクリック注文

– ロット数とMagic Numberを設定し、BUY/SELLを即時実行。


柔軟なストップロス & テイクプロフィット

– SL/TPをPipsまたはUSD単位で設定可能。


スマートトレーリングストップ

– 利益をパーセンテージで自動保護。


自動部分決済

– カスタマイズ可能なレベルで段階的に利益を確保。


セッション管理

– 取引時間と最大ポジション数を制限しリスクを抑制。


統合ダッシュボード

– トレードパネル: Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Closeボタン。

– インフォパネル: 利益、勝率、ポジション数、進捗バーを表示。

– アカウント概要: 残高、証拠金、リスクアラートを色分け表示。


レイアウトカスタマイズ

– パネルサイズ、ボタン色、配置を調整可能。


パフォーマンス追跡

– 結果、取引履歴、収益をリアルタイムでモニタリング。


Smart Trading Panelの利点

– 手動取引のスピードと精度を向上。

– セミ自動機能（トレーリング、部分決済）を搭載。

– スキャルピング、デイトレード、スイング取引に対応。

– すべての取引に完全な透明性とコントロール。


設定概要

– 一般: Magic Number、ロット、取引時間、最大ポジション。

– SL/TP: PipsまたはUSDモード。

– トレーリング: Pips/USDでの起動、パーセンテージ調整。

– 部分決済: トリガー、割合、繰り返し設定。

– ダッシュボード: サイズ、色、フォント、GMT。

– レイアウト: 配置とサイズ調整。


トレーダーのメリット

– 手動実行と自動化サポートの組み合わせ。

– 資金管理ツールによるリスク軽減。

– ワンクリックで素早い注文実行。

– 視覚的パネルで明確なパフォーマンス把握。


標準およびカスタムインジケーターに対応し、Forex、暗号資産、主要市場で利用可能。特に金(XAUUSD)、銀、EUR、JPYなどに効果的です。


Smart Trading Panelはスキャルピング、デイトレード、スイング、長期投資などあらゆる戦略に適応します。手動でもセミ自動でも、柔軟性・精度・効率性を提供します。


