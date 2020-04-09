Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – EA Manual e Semiautomático Profissional


Smart Trading Panel é um Expert Advisor avançado para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que buscam controle total e precisão com suporte de automação. Atua como uma solução completa de gerenciamento de operações, unindo ferramentas manuais a funções semiautomáticas para gestão de risco, execução de ordens e monitoramento de desempenho em tempo real.


Principais recursos


Execução de ordens com um clique

– Abra ordens BUY/SELL instantaneamente com lote e Magic Number configuráveis.


Stop Loss e Take Profit flexíveis

– Configure SL/TP em Pips ou USD para gerenciamento adaptável.


Trailing Stop inteligente

– Proteja lucros com ativação dinâmica por porcentagem.


Fechamento parcial automático

– Garanta lucros progressivos com níveis ajustáveis.


Gestão de sessões

– Defina horários de operação e limite de posições por sessão.


Painéis integrados

– Painel de Trading: controles rápidos (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).

– Painel de Informações: estatísticas ao vivo (lucro, win rate, posições, progresso).

– Resumo da conta: Saldo, Equity, Margem e alertas de risco.


Layout personalizável

– Ajuste tamanho dos painéis, cores e posição no gráfico.


Acompanhamento de desempenho

– Monitoramento integrado de resultados, histórico e métricas de rentabilidade.


Por que Smart Trading Panel?

– Execução rápida e precisa para traders manuais.

– Funções semiautomáticas de trailing e fechamento parcial.

– Indicado para scalping, intraday e swing trading.

– Transparência e controle em todas as operações.


Configurações

– Gerais: Magic Number, lote, sessões, máximo de ordens.

– SL/TP: modos em Pips ou USD.

– Trailing: ativação em Pips/USD e ajuste por porcentagem.

– Fechamento parcial: níveis, percentuais, repetição.

– Painéis: tamanho, cores, fontes, GMT.

– Layout: ajuste de posição e dimensões.


Vantagens para o trader

– Execução manual com suporte automatizado.

– Maior segurança com ferramentas de gestão de risco.

– Agilidade com execução instantânea.

– Feedback visual claro do desempenho.


Compatível com indicadores padrão e personalizados. Funciona em Forex, Cripto e principais mercados, especialmente Ouro (XAUUSD), Prata, EUR, JPY e outros ativos.


Smart Trading Panel adapta-se a diversas estratégias: scalping, intraday, swing e longo prazo. Em modo manual ou semiautomático, garante flexibilidade, precisão e eficiência.


Produtos recomendados
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitários
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitários
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitários
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilitários
DRS Semi Automated: Fair Value Gap Trading Inspired by the DRS strategy made by SMT FX. To learn more, visit their website. Key Features: 1. Fair Value Gap Detection: Identifies bullish and bearish Fair Value Gaps on the 5-minute timeframe. 2. Customizable Trading Sessions: Trade London, New York, or both sessions with adjustable start times. 3. Risk Management: Set risk percentage and choose between equity-based or fixed balance risk calculation. 4. Bias Selection: Manually select bullish or
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitários
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitários
Você tem um indicador que dá sinais e deseja convertê-lo para Expert? Com este especialista você pode convertê-lo sem ter que reprogramar ou adaptar seu indicador, basta seguir os passos para configurá-lo corretamente: 1) O indicador deve estar na pasta de indicadores. 2) Você deve selecionar cuidadosamente os buffers de COMPRA e VENDA fornecidos pelo indicador. 3) Selecione se deseja realizar todas as operações ou apenas as do tipo COMPRA ou VENDA. 4) Selecione como deseja que as operaçõe
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilitários
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitários
Crypto.com para MT5 Live Candlestick Stream para Metatrader 5 de Crypto.com websocket É um OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Dados de taxas ao vivo  traders, se em um gráfico de minuto, os dados OHLC não estiverem corretos, podem fornecer análises erradas no estudo técnico do gráfico, este produto garante que fornece dados precisos em tempo real, o que pode ajudar na análise manual você pode verificar meu outro produto de criptografia no meu perfil https://www.mql5.com/en/users/rajesh
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Signal Alerts Max
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitários
What the Tool Does SignalAlerts Max watches several indicators: RSI MACD Stochastic CCI DeMarker RVI EMA Trend Filter (optional) Whenever any enabled indicator crosses above or crosses below a level, the tool sends alerts: Terminal Pop-up   Push Notifications Sends alerts to phone via MT5 app.  How To Set Up Push Notifications On Metatrader 4 & 5 - YouTube Important Notes Your PC must be connected to the internet MT5 desktop must be running (or in VPS) You do NOT need to keep the mobile
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader — Structural Momentum Intelligence System While many automated strategies rely on over-optimized backtests , cent-account demonstrations , or aggressive exposure models , Nova WDX Trader is designed around a disciplined structural framework intended for real-market conditions. The system prioritizes execution stability, controlled exposure, and internal consistency — avoiding artificial performance amplification and unsustainable risk behavior commonly found in retail automation.
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitários
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Indicadores
Eabotpro Signals v3.0 A professional MetaTrader 5 indicator designed to deliver high-precision trading signals with real-time notifications, trade management tools, and a clean interface. "Recommended Base time frame is 4H Fibo From input . and trade time frame 1 mint , and 5 mint " Key Features: High-Accuracy Signals : Optimized for precision and consistency across different market conditions. Smart Trade Panel : Displays entry price, targets, stop levels, performance stats, and profit trackin
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitários
EA auto takeprofit, compra/venda automática, gestor de volume, negociação lateral, ponto aberto final 1 – Compra/venda de abertura automática O EA abre automaticamente a compra ou venda de acordo com as definições: lucro, stoploss, volume. Gestão de volume: número total de encomendas e tamanho fixo 2 – Take Profit automático: Take Profit com lucro mínimo de acordo com as definições, botão Take Profit de acordo com o lucro mínimo e máximo 3 – Processamento de ordens: existem 3 níveis de stoploss
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experts
OFERTA DE LANÇAMENTO: $99 (O preço subirá para $199 após as primeiras 10 vendas) Turtle Six Pattern Pro: A Evolução do Trend Following para Bitcoin Este Expert Advisor (EA) não é apenas uma cópia das regras das Tartarugas (Turtle Trading). É uma reestruturação completa do sistema lendário, modernizada especificamente para a alta volatilidade do Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos o clássico Rompimento do Canal Donchian com um Filtro de Estrutura de Mercado de Seis Padrões exclusivo, projetado para
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitários
Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave. Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho. Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitários
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitários
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Mais do autor
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Indicadores
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 Indicador profissional de múltiplos períodos de tempo com detecção avançada de sinais. Visão geral O Parabolic SAR V3 + ADX é um indicador técnico avançado que combina a capacidade de acompanhamento de tendência do Parabolic Stop and Reverse (PSAR) com a medição da força de tendência do Average Directional Index (ADX). Esta versão aprimorada apresenta otimização específica por par, sistema de alertas multilíngue e um painel multitemporal completo para trad
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicadores
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicador Técnico Multitemporal para XAUUSD Visão Geral Gold Position Box Signals Pro v3.1 é um indicador personalizado para MetaTrader 5 desenvolvido para negociação de XAUUSD. Combina cruzamentos de médias móveis, níveis de stop loss/take profit baseados em volatilidade, visualização de posições e análise de tendências em múltiplos prazos. A ferramenta auxilia traders a identificar entradas potenciais e gerenciar operações com exibição clara no gráfico.
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Indicadores
VWMA Signal Pro – Painel Multitemporal de Tendência Ponderada por Volume VWMA Signal Pro é um indicador analítico que combina a média móvel ponderada por volume (VWMA) com filtros de confirmação de tendência e um painel multitemporal compacto. Ajuda o trader a identificar a direção da tendência e a força do momento com base em volume e volatilidade. O indicador calcula valores de VWMA em vários períodos e exibe sinais de compra/venda confirmados pelos filtros ADX, ATR e VWAP. Cada sinal é class
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Utilitários
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 O indicador Auto Chart Refresh mantém seus gráficos do MetaTrader 5 sempre atualizados com os dados mais recentes do mercado. Ideal para scalpers, traders diários e manuais que exigem precisão em tempo real. Principais recursos Intervalos de atualização configuráveis (1s–qualquer valor, padrão 30s) Leve e estável, uso mínimo de CPU Temporizador, último horário de atualização e contador Exibição flexível: cor, tamanho e posição do texto Funciona em todos os ins
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indicadores
Scalper Pro – Indicador avançado de scalping para XAUUSD, EURUSD e JPY (M1/M5/M15) com picos de volume + rompimentos de estrutura de mercado Negocie de forma mais inteligente. Negocie mais rápido. Negocie com Scalper Pro. Scalper Pro é um indicador de scalping de alto desempenho para MetaTrader 5 , criado para traders profissionais especializados em scalping de XAUUSD, trading intradiário de EURUSD e estratégias de rompimento em JPY . Projetado para precisão em gráficos M1 e com confirmação mult
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicadores
Visão Geral O Universal Trendline Breakout Strategy é um indicador avançado do MetaTrader 5, projetado para detectar e negociar rompimentos de linhas de tendência com precisão. Ele identifica automaticamente níveis dinâmicos de suporte e resistência usando análise de pivôs e desenha linhas de tendência em tempo real. Principais Recursos Detecção automática de linhas de tendência por pivôs Alertas de rompimento de suporte e resistência Cores, largura, número máximo de linhas e extensão totalmente
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Indicadores
CandleVision Pro – Scanner de Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF) CandleVision Pro é um indicador técnico que detecta e exibe formações de velas em múltiplos prazos de tempo. Ele identifica três padrões comuns de ação de preço: Engulfing, Pin Bar e Inside Bar. O indicador também inclui um painel de múltiplos prazos de tempo, filtros opcionais e estatísticas de sinal. Funções principais - Detecta automaticamente as formações Engulfing, Pin Bar e Inside Bar - Funciona em vários prazos de tempo,
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário