Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – EA Manual e Semiautomático Profissional





Smart Trading Panel é um Expert Advisor avançado para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que buscam controle total e precisão com suporte de automação. Atua como uma solução completa de gerenciamento de operações, unindo ferramentas manuais a funções semiautomáticas para gestão de risco, execução de ordens e monitoramento de desempenho em tempo real.





Principais recursos





Execução de ordens com um clique

– Abra ordens BUY/SELL instantaneamente com lote e Magic Number configuráveis.





Stop Loss e Take Profit flexíveis

– Configure SL/TP em Pips ou USD para gerenciamento adaptável.





Trailing Stop inteligente

– Proteja lucros com ativação dinâmica por porcentagem.





Fechamento parcial automático

– Garanta lucros progressivos com níveis ajustáveis.





Gestão de sessões

– Defina horários de operação e limite de posições por sessão.





Painéis integrados

– Painel de Trading: controles rápidos (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).

– Painel de Informações: estatísticas ao vivo (lucro, win rate, posições, progresso).

– Resumo da conta: Saldo, Equity, Margem e alertas de risco.





Layout personalizável

– Ajuste tamanho dos painéis, cores e posição no gráfico.





Acompanhamento de desempenho

– Monitoramento integrado de resultados, histórico e métricas de rentabilidade.





Por que Smart Trading Panel?

– Execução rápida e precisa para traders manuais.

– Funções semiautomáticas de trailing e fechamento parcial.

– Indicado para scalping, intraday e swing trading.

– Transparência e controle em todas as operações.





Configurações

– Gerais: Magic Number, lote, sessões, máximo de ordens.

– SL/TP: modos em Pips ou USD.

– Trailing: ativação em Pips/USD e ajuste por porcentagem.

– Fechamento parcial: níveis, percentuais, repetição.

– Painéis: tamanho, cores, fontes, GMT.

– Layout: ajuste de posição e dimensões.





Vantagens para o trader

– Execução manual com suporte automatizado.

– Maior segurança com ferramentas de gestão de risco.

– Agilidade com execução instantânea.

– Feedback visual claro do desempenho.





Compatível com indicadores padrão e personalizados. Funciona em Forex, Cripto e principais mercados, especialmente Ouro (XAUUSD), Prata, EUR, JPY e outros ativos.





Smart Trading Panel adapta-se a diversas estratégias: scalping, intraday, swing e longo prazo. Em modo manual ou semiautomático, garante flexibilidade, precisão e eficiência.



