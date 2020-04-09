Smart Trading Control Panel
- Utilitários
- Tahir Mehmood
- Versão: 2.22
- Atualizado: 28 dezembro 2025
- Ativações: 7
Smart Trading Panel – EA Manual e Semiautomático Profissional
Smart Trading Panel é um Expert Advisor avançado para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que buscam controle total e precisão com suporte de automação. Atua como uma solução completa de gerenciamento de operações, unindo ferramentas manuais a funções semiautomáticas para gestão de risco, execução de ordens e monitoramento de desempenho em tempo real.
Principais recursos
Execução de ordens com um clique
– Abra ordens BUY/SELL instantaneamente com lote e Magic Number configuráveis.
Stop Loss e Take Profit flexíveis
– Configure SL/TP em Pips ou USD para gerenciamento adaptável.
Trailing Stop inteligente
– Proteja lucros com ativação dinâmica por porcentagem.
Fechamento parcial automático
– Garanta lucros progressivos com níveis ajustáveis.
Gestão de sessões
– Defina horários de operação e limite de posições por sessão.
Painéis integrados
– Painel de Trading: controles rápidos (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).
– Painel de Informações: estatísticas ao vivo (lucro, win rate, posições, progresso).
– Resumo da conta: Saldo, Equity, Margem e alertas de risco.
Layout personalizável
– Ajuste tamanho dos painéis, cores e posição no gráfico.
Acompanhamento de desempenho
– Monitoramento integrado de resultados, histórico e métricas de rentabilidade.
Por que Smart Trading Panel?
– Execução rápida e precisa para traders manuais.
– Funções semiautomáticas de trailing e fechamento parcial.
– Indicado para scalping, intraday e swing trading.
– Transparência e controle em todas as operações.
Configurações
– Gerais: Magic Number, lote, sessões, máximo de ordens.
– SL/TP: modos em Pips ou USD.
– Trailing: ativação em Pips/USD e ajuste por porcentagem.
– Fechamento parcial: níveis, percentuais, repetição.
– Painéis: tamanho, cores, fontes, GMT.
– Layout: ajuste de posição e dimensões.
Vantagens para o trader
– Execução manual com suporte automatizado.
– Maior segurança com ferramentas de gestão de risco.
– Agilidade com execução instantânea.
– Feedback visual claro do desempenho.
Compatível com indicadores padrão e personalizados. Funciona em Forex, Cripto e principais mercados, especialmente Ouro (XAUUSD), Prata, EUR, JPY e outros ativos.
Smart Trading Panel adapta-se a diversas estratégias: scalping, intraday, swing e longo prazo. Em modo manual ou semiautomático, garante flexibilidade, precisão e eficiência.