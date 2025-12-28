Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – EA Manuel et Semi-Automatique Professionnel





Smart Trading Panel est un Expert Advisor MetaTrader 5 de nouvelle génération, conçu pour les traders recherchant contrôle et précision, avec des outils d’automatisation avancés. C’est une solution complète de gestion de trading combinant exécution manuelle et fonctions semi-automatisées pour le contrôle du risque, la gestion des positions et le suivi des performances en temps réel.





Fonctionnalités principales





Exécution en un clic

– Ouvrez des ordres BUY/SELL instantanément avec lot et Magic Number configurables.





Stop Loss et Take Profit flexibles

– Configurez SL/TP en Pips ou USD.





Trailing Stop intelligent

– Protégez vos bénéfices avec une activation basée sur pourcentage.





Clôture partielle automatique

– Sécurisez vos gains progressivement avec des niveaux personnalisés.





Gestion des sessions

– Limitez les horaires de trading et le nombre de positions par session.





Tableaux intégrés

– Panel de Trading: Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close.

– Tableau d’Info: profit, taux de réussite, positions ouvertes, barres de progression.

– Résumé du compte: Solde, Equity, Marge, alertes de risque.





Interface personnalisable

– Ajustez la taille des panneaux, couleurs et position sur le graphique.





Suivi des performances

– Suivi intégré des résultats, de l’historique et de la rentabilité en direct.





Avantages

– Exécution rapide et précise pour traders manuels.

– Fonctions semi-automatisées: trailing, clôture partielle.

– Convient au scalping, intraday et swing trading.

– Contrôle complet et transparence sur chaque ordre.





Paramètres

– Général: Magic Number, lot, sessions, max positions.

– SL/TP: modes Pips ou USD.

– Trailing: activation Pips/USD, pourcentage.

– Clôture partielle: niveaux, pourcentages, répétition.

– Dashboards: taille, couleurs, polices, GMT.

– Layout: ajustement position et dimensions.





Bénéfices pour traders

– Combinaison d’exécution manuelle et d’automatisation.

– Réduction du risque avec outils intégrés.

– Gain de temps grâce à l’exécution instantanée.

– Feedback clair via panneaux visuels.





Compatible avec indicateurs standard et personnalisés. Fonctionne sur Forex, Crypto et marchés principaux, particulièrement Or (XAUUSD), Argent, EUR, JPY et autres actifs.





Smart Trading Panel s’adapte au scalping, day trading, swing trading et investissement long terme. En manuel ou semi-automatique, il offre flexibilité, précision et efficacité.



