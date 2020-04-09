Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – EA Manual y Semiautomático Profesional


Smart Trading Panel es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nueva generación, creado para traders que buscan control y precisión con soporte de automatización avanzada. Es una solución integral de gestión de operaciones que combina ejecución manual con funciones semiautomáticas para control de riesgo, manejo de órdenes y monitoreo del rendimiento en tiempo real.


Funciones principales


Ejecución de operaciones con un clic

– Abra órdenes BUY/SELL al instante con tamaño de lote y Magic Number personalizables.


Stop Loss y Take Profit flexibles

– Configure SL/TP en Pips o USD para una gestión de capital adaptable.


Trailing Stop inteligente

– Proteja beneficios con activación dinámica basada en porcentaje.


Cierre parcial automático

– Asegure ganancias de forma progresiva en niveles definidos.


Gestión de sesiones

– Limite horarios de trading y posiciones por sesión para controlar exposición.


Paneles integrados

– Panel de Trading: controles de un clic (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).

– Panel de Información: estadísticas en vivo (beneficio, win rate, posiciones, progreso).

– Resumen de cuenta: Balance, Equity, Margen y alertas de riesgo.


Diseño personalizable

– Ajuste tamaño de paneles, colores de botones y ubicación en el gráfico.


Seguimiento de rendimiento

– Monitoreo integrado de resultados, historial y métricas de rentabilidad.


Ventajas de Smart Trading Panel

– Ejecución rápida y precisa para traders manuales.

– Funciones semiautomáticas como trailing y cierre parcial.

– Ideal para scalping, intradía y swing trading.

– Control total y transparencia en cada operación.


Configuración principal

– General: Magic Number, lotaje, sesiones, máximo de operaciones.

– SL/TP: modos en Pips o USD.

– Trailing: activación en Pips/USD y ajuste de porcentaje.

– Cierre parcial: niveles, porcentajes, modo repetición.

– Paneles: tamaño, colores, fuentes, GMT.

– Diseño: ajuste de posición y tamaño.


Beneficios para el trader

– Ejecución manual con apoyo de automatización.

– Reducción de riesgos mediante gestión integrada.

– Ahorro de tiempo con ejecución instantánea.

– Retroalimentación clara mediante paneles visuales.


Compatible con indicadores estándar y personalizados. Funciona en Forex, Cripto y principales mercados, especialmente Oro (XAUUSD), Plata, EUR, JPY y otros activos.


Smart Trading Panel se adapta a estrategias como scalping, intradía, swing y largo plazo. En modo manual o semiautomático, ofrece flexibilidad, precisión y eficiencia.


FREE
