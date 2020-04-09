Smart Trading Control Panel
- Tahir Mehmood
- Versión: 2.22
- Actualizado: 28 diciembre 2025
- Activaciones: 7
Smart Trading Panel – EA Manual y Semiautomático Profesional
Smart Trading Panel es un Asesor Experto de MetaTrader 5 de nueva generación, creado para traders que buscan control y precisión con soporte de automatización avanzada. Es una solución integral de gestión de operaciones que combina ejecución manual con funciones semiautomáticas para control de riesgo, manejo de órdenes y monitoreo del rendimiento en tiempo real.
Funciones principales
Ejecución de operaciones con un clic
– Abra órdenes BUY/SELL al instante con tamaño de lote y Magic Number personalizables.
Stop Loss y Take Profit flexibles
– Configure SL/TP en Pips o USD para una gestión de capital adaptable.
Trailing Stop inteligente
– Proteja beneficios con activación dinámica basada en porcentaje.
Cierre parcial automático
– Asegure ganancias de forma progresiva en niveles definidos.
Gestión de sesiones
– Limite horarios de trading y posiciones por sesión para controlar exposición.
Paneles integrados
– Panel de Trading: controles de un clic (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).
– Panel de Información: estadísticas en vivo (beneficio, win rate, posiciones, progreso).
– Resumen de cuenta: Balance, Equity, Margen y alertas de riesgo.
Diseño personalizable
– Ajuste tamaño de paneles, colores de botones y ubicación en el gráfico.
Seguimiento de rendimiento
– Monitoreo integrado de resultados, historial y métricas de rentabilidad.
Ventajas de Smart Trading Panel
– Ejecución rápida y precisa para traders manuales.
– Funciones semiautomáticas como trailing y cierre parcial.
– Ideal para scalping, intradía y swing trading.
– Control total y transparencia en cada operación.
Configuración principal
– General: Magic Number, lotaje, sesiones, máximo de operaciones.
– SL/TP: modos en Pips o USD.
– Trailing: activación en Pips/USD y ajuste de porcentaje.
– Cierre parcial: niveles, porcentajes, modo repetición.
– Paneles: tamaño, colores, fuentes, GMT.
– Diseño: ajuste de posición y tamaño.
Beneficios para el trader
– Ejecución manual con apoyo de automatización.
– Reducción de riesgos mediante gestión integrada.
– Ahorro de tiempo con ejecución instantánea.
– Retroalimentación clara mediante paneles visuales.
Compatible con indicadores estándar y personalizados. Funciona en Forex, Cripto y principales mercados, especialmente Oro (XAUUSD), Plata, EUR, JPY y otros activos.
Smart Trading Panel se adapta a estrategias como scalping, intradía, swing y largo plazo. En modo manual o semiautomático, ofrece flexibilidad, precisión y eficiencia.