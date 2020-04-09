Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – Профессиональная ручная и полуавтоматическая EA





Smart Trading Panel — это современный эксперт MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые ценят полный контроль и точность, но хотят использовать расширенные функции автоматизации. Этот инструмент представляет собой полноценную систему управления сделками, совмещающую ручное открытие ордеров с полуавтоматическими функциями контроля риска, управления позициями и мониторинга результатов прямо на графике.





Ключевые возможности





Мгновенное открытие сделок

– Открывайте сделки BUY/SELL одним кликом с настройкой лота и Magic Number.





Гибкие уровни Stop Loss и Take Profit

– Устанавливайте SL/TP в пунктах или в долларах для оптимального риск-менеджмента.





Умный трейлинг-стоп

– Фиксируйте прибыль с активацией по проценту.





Автоматическое частичное закрытие

– Защищайте прибыль поэтапно с настраиваемыми уровнями выхода.





Управление торговыми сессиями

– Ограничивайте время работы и количество позиций в сессию для снижения рисков.





Интегрированные панели

– Торговая панель: кнопки для Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close.

– Информационная панель: текущая прибыль, винрейт, открытые сделки, индикаторы прогресса.

– Сводка по счёту: баланс, эквити, маржа, предупреждения по рискам.





Настраиваемый интерфейс

– Изменяйте размер панелей, цвета кнопок и расположение на графике.





Отслеживание результатов

– Встроенный мониторинг статистики, истории сделок и прибыльности.





Преимущества Smart Trading Panel

– Высокая скорость и точность исполнения.

– Полуавтоматические функции: трейлинг, частичное закрытие.

– Подходит для скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли.

– Полный контроль над каждой сделкой.





Обзор настроек

– Общие: Magic Number, размер лота, торговые сессии, макс. сделки.

– SL/TP: выбор режимов в пунктах или долларах.

– Трейлинг: активация в пунктах/USD, настройка процента.

– Частичное закрытие: уровни, проценты, повторение.

– Панели: размеры кнопок, цвета, шрифты, GMT.

– Интерфейс: настройка расположения и размеров.





Преимущества для трейдера

– Сочетание ручного управления с автоматизацией.

– Снижение рисков с помощью встроенных инструментов.

– Быстрое исполнение сделок.

– Наглядный контроль эффективности.





Совместим как со стандартными, так и с пользовательскими индикаторами. Подходит для торговли на Forex, криптовалютных и популярных рынках, включая золото (XAUUSD), серебро, EUR, JPY и другие активы.





Smart Trading Panel применим в различных стратегиях: скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг и долгосрочные подходы. Независимо от режима использования обеспечивает точность, гибкость и эффективность.



