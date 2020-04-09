Smart Trading Control Panel
- Утилиты
- Tahir Mehmood
- Версия: 2.22
- Обновлено: 28 декабря 2025
- Активации: 7
Smart Trading Panel – Профессиональная ручная и полуавтоматическая EA
Smart Trading Panel — это современный эксперт MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые ценят полный контроль и точность, но хотят использовать расширенные функции автоматизации. Этот инструмент представляет собой полноценную систему управления сделками, совмещающую ручное открытие ордеров с полуавтоматическими функциями контроля риска, управления позициями и мониторинга результатов прямо на графике.
Ключевые возможности
Мгновенное открытие сделок
– Открывайте сделки BUY/SELL одним кликом с настройкой лота и Magic Number.
Гибкие уровни Stop Loss и Take Profit
– Устанавливайте SL/TP в пунктах или в долларах для оптимального риск-менеджмента.
Умный трейлинг-стоп
– Фиксируйте прибыль с активацией по проценту.
Автоматическое частичное закрытие
– Защищайте прибыль поэтапно с настраиваемыми уровнями выхода.
Управление торговыми сессиями
– Ограничивайте время работы и количество позиций в сессию для снижения рисков.
Интегрированные панели
– Торговая панель: кнопки для Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close.
– Информационная панель: текущая прибыль, винрейт, открытые сделки, индикаторы прогресса.
– Сводка по счёту: баланс, эквити, маржа, предупреждения по рискам.
Настраиваемый интерфейс
– Изменяйте размер панелей, цвета кнопок и расположение на графике.
Отслеживание результатов
– Встроенный мониторинг статистики, истории сделок и прибыльности.
Преимущества Smart Trading Panel
– Высокая скорость и точность исполнения.
– Полуавтоматические функции: трейлинг, частичное закрытие.
– Подходит для скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли.
– Полный контроль над каждой сделкой.
Обзор настроек
– Общие: Magic Number, размер лота, торговые сессии, макс. сделки.
– SL/TP: выбор режимов в пунктах или долларах.
– Трейлинг: активация в пунктах/USD, настройка процента.
– Частичное закрытие: уровни, проценты, повторение.
– Панели: размеры кнопок, цвета, шрифты, GMT.
– Интерфейс: настройка расположения и размеров.
Преимущества для трейдера
– Сочетание ручного управления с автоматизацией.
– Снижение рисков с помощью встроенных инструментов.
– Быстрое исполнение сделок.
– Наглядный контроль эффективности.
Совместим как со стандартными, так и с пользовательскими индикаторами. Подходит для торговли на Forex, криптовалютных и популярных рынках, включая золото (XAUUSD), серебро, EUR, JPY и другие активы.
Smart Trading Panel применим в различных стратегиях: скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг и долгосрочные подходы. Независимо от режима использования обеспечивает точность, гибкость и эффективность.