Smart Trading Control Panel
- Yardımcı programlar
- Tahir Mehmood
- Sürüm: 2.22
- Güncellendi: 28 Aralık 2025
- Etkinleştirmeler: 7
Smart Trading Panel – Profesyonel Manuel & Yarı Otomatik EA
Smart Trading Panel, tam kontrol ve hassasiyet isteyen traderlar için geliştirilmiş MetaTrader 5 Expert Advisor’dır. Manuel işlem araçlarını gelişmiş otomasyonla birleştirerek risk yönetimi, emir işlemleri ve performans takibini doğrudan grafik üzerinden sunan eksiksiz bir işlem yönetim çözümüdür.
Temel Özellikler
Tek tıkla işlem açma
– Ayarlanabilir lot ve Magic Number ile anında BUY/SELL.
Esnek Stop Loss & Take Profit
– SL/TP’yi Pips veya USD olarak ayarlayın.
Akıllı Trailing Stop
– Yüzdeye dayalı takipli stop ile karınızı koruyun.
Otomatik kısmi kapatma
– Karı kademeli olarak güvenceye alın.
Seans yönetimi
– İşlem saatlerini ve seans başına maksimum pozisyonu sınırlandırın.
Entegre paneller
– İşlem Paneli: Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close.
– Bilgi Paneli: Canlı kar, kazanma oranı, açık pozisyonlar, ilerleme çubukları.
– Hesap Özeti: Bakiye, Equity, Marjin ve risk uyarıları.
Kişiselleştirilebilir arayüz
– Panel boyutu, renkler ve ekran üzerindeki konum ayarlanabilir.
Performans takibi
– Sonuçlar, işlem geçmişi ve karlılık gerçek zamanlı izlenir.
Neden Smart Trading Panel?
– Hızlı ve hassas manuel işlem yürütme.
– Trailing ve kısmi kapama gibi yarı otomatik özellikler.
– Scalping, intraday ve swing stratejilerine uygun.
– Her işlem üzerinde tam kontrol ve şeffaflık.
Girdi ayarları
– Genel: Magic Number, lot, seanslar, maksimum pozisyon.
– SL/TP: Pips veya USD modları.
– Trailing: Pips/USD aktivasyonu, yüzde ayarı.
– Kısmi kapama: Tetikleyici seviyeler, yüzdeler, tekrar modu.
– Paneller: Boyut, renk, font, GMT.
– Düzen: Konum ve boyut ayarı.
Trader avantajları
– Manuel işlem ile otomasyon desteği birleşimi.
– Entegre risk yönetimi araçlarıyla güvenlik.
– Tek tıkla hızlı emir açma.
– Görsel panellerle net performans geri bildirimi.
Hem standart hem özel indikatörlerle uyumludur. Forex, Kripto ve ana piyasalarda, özellikle Altın (XAUUSD), Gümüş, EUR, JPY ve diğer varlıklarda etkilidir.
Smart Trading Panel, scalping, günlük, swing ve uzun vadeli stratejilere uyum sağlar. Manuel veya yarı otomatik kullanımda esneklik, hassasiyet ve verimlilik sunar.