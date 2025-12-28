Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – Profesyonel Manuel & Yarı Otomatik EA


Smart Trading Panel, tam kontrol ve hassasiyet isteyen traderlar için geliştirilmiş MetaTrader 5 Expert Advisor’dır. Manuel işlem araçlarını gelişmiş otomasyonla birleştirerek risk yönetimi, emir işlemleri ve performans takibini doğrudan grafik üzerinden sunan eksiksiz bir işlem yönetim çözümüdür.


Temel Özellikler


Tek tıkla işlem açma

– Ayarlanabilir lot ve Magic Number ile anında BUY/SELL.


Esnek Stop Loss & Take Profit

– SL/TP’yi Pips veya USD olarak ayarlayın.


Akıllı Trailing Stop

– Yüzdeye dayalı takipli stop ile karınızı koruyun.


Otomatik kısmi kapatma

– Karı kademeli olarak güvenceye alın.


Seans yönetimi

– İşlem saatlerini ve seans başına maksimum pozisyonu sınırlandırın.


Entegre paneller

– İşlem Paneli: Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close.

– Bilgi Paneli: Canlı kar, kazanma oranı, açık pozisyonlar, ilerleme çubukları.

– Hesap Özeti: Bakiye, Equity, Marjin ve risk uyarıları.


Kişiselleştirilebilir arayüz

– Panel boyutu, renkler ve ekran üzerindeki konum ayarlanabilir.


Performans takibi

– Sonuçlar, işlem geçmişi ve karlılık gerçek zamanlı izlenir.


Neden Smart Trading Panel?

– Hızlı ve hassas manuel işlem yürütme.

– Trailing ve kısmi kapama gibi yarı otomatik özellikler.

– Scalping, intraday ve swing stratejilerine uygun.

– Her işlem üzerinde tam kontrol ve şeffaflık.


Girdi ayarları

– Genel: Magic Number, lot, seanslar, maksimum pozisyon.

– SL/TP: Pips veya USD modları.

– Trailing: Pips/USD aktivasyonu, yüzde ayarı.

– Kısmi kapama: Tetikleyici seviyeler, yüzdeler, tekrar modu.

– Paneller: Boyut, renk, font, GMT.

– Düzen: Konum ve boyut ayarı.


Trader avantajları

– Manuel işlem ile otomasyon desteği birleşimi.

– Entegre risk yönetimi araçlarıyla güvenlik.

– Tek tıkla hızlı emir açma.

– Görsel panellerle net performans geri bildirimi.


Hem standart hem özel indikatörlerle uyumludur. Forex, Kripto ve ana piyasalarda, özellikle Altın (XAUUSD), Gümüş, EUR, JPY ve diğer varlıklarda etkilidir.


Smart Trading Panel, scalping, günlük, swing ve uzun vadeli stratejilere uyum sağlar. Manuel veya yarı otomatik kullanımda esneklik, hassasiyet ve verimlilik sunar.


Önerilen ürünler
Trading Utility
Tahir Hussain
Yardımcı programlar
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Yardımcı programlar
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Yardımcı programlar
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Yardımcı programlar
DRS Semi Automated: Fair Value Gap Trading Inspired by the DRS strategy made by SMT FX. To learn more, visit their website. Key Features: 1. Fair Value Gap Detection: Identifies bullish and bearish Fair Value Gaps on the 5-minute timeframe. 2. Customizable Trading Sessions: Trade London, New York, or both sessions with adjustable start times. 3. Risk Management: Set risk percentage and choose between equity-based or fixed balance risk calculation. 4. Bias Selection: Manually select bullish or
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Yardımcı programlar
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Yardımcı programlar
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Yardımcı programlar
Sinyal veren bir göstergeniz var ve bunu Expert'e dönüştürmek mi istiyorsunuz? Bu uzmanla, göstergenizi yeniden programlamak veya uyarlamak zorunda kalmadan dönüştürebilirsiniz, doğru şekilde yapılandırmak için adımları izlemeniz yeterlidir: 1) Gösterge, göstergeler klasöründe olmalıdır. 2) Gösterge tarafından sağlanan AL ve SAT tamponlarını dikkatlice seçmelisiniz. 3) Tüm işlemleri mi yoksa sadece AL veya SATIŞ türündeki işlemleri mi almak istediğinizi seçin. 4) İşleminize bağlı olarak,
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Yardımcı programlar
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Yardımcı programlar
Crypto.com'dan MT5'e Crypto.com websocket'ten Metatrader 5'e Canlı Şamdan Akışı OHCLV (Açık Yüksek Düşük Yakın Gerçek Hacim) Canlı Oran Verisi  tüccarlar, eğer bir dakikalık grafikte OHLC verileri doğru değilse, teknik tablo çalışmasında yanlış analiz verebilir, Bu ürün, manuel analizde yardımcı olabilecek gerçek zamanlı olarak doğru veriler verdiğini garanti eder diğer kripto ürünüme profilimden bakabilirsin https://www.mql5.com/en/users/rajeshnait/seller 1. OHLCV Verileri 2. Çoklu Sembo
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Signal Alerts Max
Roberto Mubonane Muiambo
Yardımcı programlar
What the Tool Does SignalAlerts Max watches several indicators: RSI MACD Stochastic CCI DeMarker RVI EMA Trend Filter (optional) Whenever any enabled indicator crosses above or crosses below a level, the tool sends alerts: Terminal Pop-up   Push Notifications Sends alerts to phone via MT5 app.  How To Set Up Push Notifications On Metatrader 4 & 5 - YouTube Important Notes Your PC must be connected to the internet MT5 desktop must be running (or in VPS) You do NOT need to keep the mobile
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader — Structural Momentum Intelligence System While many automated strategies rely on over-optimized backtests , cent-account demonstrations , or aggressive exposure models , Nova WDX Trader is designed around a disciplined structural framework intended for real-market conditions. The system prioritizes execution stability, controlled exposure, and internal consistency — avoiding artificial performance amplification and unsustainable risk behavior commonly found in retail automation.
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Uzman Danışmanlar
Moving Average Surfer – MT5 için Hassas Trend Yakalama EA’sı Moving Average Surfer, yüksek doğruluk, verimlilik ve otomatik risk yönetimi isteyen traderlar için geliştirilmiştir. Öne çıkan özellikler: Çift hareketli ortalama analizi Entegre RSI filtresi Dinamik risk yönetimi Esnek işlem yönü kontrolü ATR tabanlı SL/TP Her zaman diliminde çalışma Benzersiz Magic Number Trend tespiti, momentum doğrulaması ve akıllı risk yönetimini birleştiren tam otomatik, disiplinli bir çözüm sunar.
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Yardımcı programlar
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Yardımcı programlar
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Yardımcı programlar
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Göstergeler
Eabotpro Signals v3.0 A professional MetaTrader 5 indicator designed to deliver high-precision trading signals with real-time notifications, trade management tools, and a clean interface. "Recommended Base time frame is 4H Fibo From input . and trade time frame 1 mint , and 5 mint " Key Features: High-Accuracy Signals : Optimized for precision and consistency across different market conditions. Smart Trade Panel : Displays entry price, targets, stop levels, performance stats, and profit trackin
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Uzman Danışmanlar
Fiyatla TP ve SL Ayarlayın – MT5 için Otomatik Emir Düzenleyici Her işlemde hassas TP ve SL fiyat seviyelerini otomatik ayarlar ️ Tüm pariteler ve EAlar ile çalışır, sembol veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir Bu Expert Advisor, doğrudan fiyat değerlerini (örneğin EURUSD için 1.12345) kullanarak işlemlerinize tam Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyeleri tanımlamanıza ve uygulamanıza olanak tanır. Puan veya pip yok. Tüm emirlerde veya sembol/magic number filtresiyle temiz ve doğr
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Yardımcı programlar
EA otomatik kar al, otomatik al/sat, hacim yöneticisi, yanal işlem, takip eden açık nokta 1 – Otomatik al/sat aç EA ayarlara göre otomatik olarak al veya sat açar: kar, zararı durdur, hacim. Hacim yönetimi: toplam emir sayısı ve sabit boyut 2 – Otomatik kar al: ayarlara göre minimum karla kar al, minimum ve maksimum karlara göre kar al düğmesi 3 – Emir işleme: EA'da ayarlanan pip sayısına göre pozisyonun 3 seviyede zararı durdur vardır 4 – Yanal işlem: yanal tepe noktasında satış emri aç – yana
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Uzman Danışmanlar
LANSMAN ÖZEL FIRSATI: 99$ (İlk 10 satıştan sonra fiyat 199$'a yükselecektir) Turtle Six Pattern Pro: Bitcoin için Trend Takibinin Evrimi Bu Uzman Danışman (EA), efsanevi "Turtle Trading" (Kaplumbağa) kurallarının basit bir kopyası değildir. Bitcoin (BTCUSD) 'in yüksek volatilitesi için özel olarak modernize edilmiş, sistemin tamamen yeniden yapılandırılmış halidir. Klasik Donchian Kanalı Kırılımı (Donchian Breakout) stratejisini, özel Altı Model Piyasa Yapısı Filtresi (Six-Pattern Filter) ile
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açı
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Yardımcı programlar
Smart Stop Scanner – Gerçek piyasa yapısına dayalı çoklu varlık stop-loss analizi Genel Bakış Smart Stop Scanner, birden fazla piyasadaki stop-loss seviyelerini profesyonel bir şekilde takip etmek için tasarlanmıştır. Sistem, gerçek piyasa yapısına dayanan breakout’ları, daha yüksek zirveleri ve daha düşük dipleri otomatik olarak algılar ve en önemli stop bölgelerini tespit eder. Tüm bilgiler, yüksek çözünürlüklü ekranlarla uyumlu (DPI-aware) net ve düzenli bir panelde sunulur. Forex, Altın, E
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Yardımcı programlar
Smart Stop Manager – Profesyonel hassasiyetle otomatik stop-loss yönetimi Genel Bakış Smart Stop Manager, Smart Stop ürün serisinin yürütme katmanıdır. Birden fazla açık pozisyonda yapılandırılmış, güvenilir ve tamamen otomatik stop-loss yönetimi isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Tüm açık işlemleri sürekli izler, Smart Stop piyasa yapısı mantığını kullanarak en uygun stop seviyesini hesaplar ve stopları net ve şeffaf kurallarla otomatik olarak günceller. İster tek bir varlıkla işlem yapı
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Yardımcı programlar
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 için Kripto Para Grafikleri Genel Bakış Crypto Charting for MT5, WebSocket üzerinden gerçek zamanlı OHLC verisi sağlar. Birçok borsa desteklenir ve MT5 içinde otomatik veri senkronizasyonu yapılır. Özellikler WebSocket ile canlı veri akışı Otomatik geçmiş veri güncellemesi Bağlantı kesintilerinde planlı senkronizasyon Tüm MT5 zaman dilimleriyle uyumlu Tam OHLCV veri yapısı Strateji testine destek Otomatik yeniden bağlanma Desteklenen Borsalar Binance, Byb
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Assistant MT5 — Çok Fonksiyonlu Ticaret Asistanı 66'dan fazla profesyonel araç tek bir panelde — daha hızlı, güvenli ve verimli işlem yapın. Bu asistan; risk yönetimi, emir kontrolü, piyasa analizi ve pozisyon takibini tek bir güçlü arayüzde birleştirir. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Neden trader’lar bu aracı tercih ediyor Tek tıklamayla hızlı emir açma ve yönetim Otomatik lot ve risk hesaplama Akıllı emirler: grid, OCO, gizli emirler, sanal S
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Yardımcı programlar
DashPlus , MetaTrader 5 platformunda işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir işlem yönetim aracıdır. Risk hesaplama, emir yönetimi, gelişmiş ızgara sistemleri, grafik tabanlı araçlar ve performans analitiği gibi kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar. Temel Özellikler 1. Kurtarma Izgarası Olumsuz piyasa koşullarında işlemleri yönetmek için ortalama alma ve esnek bir ızgara sistemi uygular. İşlem kurtarma çabalarını optimize etmek için stratejik giriş ve çıkış
News Filter EA
Rashed Samir
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Yardımcı programlar
Easy Trade – Akıllı, Basit ve Güçlü İşlem Yönetimi Easy Trade, riski kontrol altında tutmak ve işlemleri sorunsuz gerçekleştirmek isteyen MetaTrader kullanıcıları için hepsi bir arada işlem yönetim çözümüdür. Gerçek kullanıcı geri bildirimleriyle sıfırdan tasarlanan Easy Trade, işlemleri birden fazla sembolde yürütmeyi, izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır – iş akışınızı karmaşıklaştırmadan. İster manuel olarak scalping yapın ister küçük bir işlem portföyü yönetin, Easy Trade dikkatinizi olması
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Yardımcı programlar
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Yardımcı programlar
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Yazarın diğer ürünleri
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 Gelişmiş sinyal algılama özelliklerine sahip profesyonel çok zaman dilimli işlem göstergesi. Genel Bakış Parabolic SAR V3 + ADX, Parabolic Stop and Reverse (PSAR)’ın trend izleme yeteneklerini, Ortalama Yön Endeksi (ADX)’in trend gücü ölçümüyle birleştiren gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Bu geliştirilmiş sürüm, pariteye özel optimizasyon, çok dilli uyarı sistemi ve profesyonel traderlar için kapsamlı çok zaman dilimli bir kontrol paneli sunar. Te
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
VWMA Signal Pro – Çok Zaman Dilimli Hacim Ağırlıklı Trend Paneli VWMA Signal Pro, hacim ağırlıklı hareketli ortalama (VWMA) ile trend onay filtrelerini birleştiren analitik bir göstergedir. Hacim ve volatiliteye dayalı olarak trend yönünü ve momentum gücünü belirlemeye yardımcı olur. Gösterge, birden fazla zaman diliminde VWMA değerlerini hesaplar ve ADX, ATR, VWAP filtreleriyle doğrulanmış al/sat sinyallerini gösterir. Her sinyal zayıf, normal veya güçlü olarak derecelendirilir. Temel Özellikl
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Yardımcı programlar
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Auto Chart Refresh göstergesi, MetaTrader 5 grafiklerinizi her zaman en güncel piyasa verileriyle senkronize tutar. Scalper’lar, gün içi yatırımcılar ve gerçek zamanlı doğruluk isteyenler için idealdir. Ana Özellikler Özelleştirilebilir yenileme aralıkları (1s–herhangi bir değer, varsayılan 30s) Hafif ve güvenilir, minimum CPU kullanımı Geri sayım, son yenileme zamanı ve yenileme sayacı Esnek ekran: yazı rengi, boyutu ve konumu ayarlanabilir Tüm enstrüman ve z
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Göstergeler
Scalper Pro – XAUUSD, EURUSD ve JPY için gelişmiş scalping indikatörü (M1/M5/M15) | Hacim artışı + piyasa yapısı kırılımları Daha akıllı işlem yapın. Daha hızlı işlem yapın. Scalper Pro ile işlem yapın. Scalper Pro, MetaTrader 5 için yüksek performanslı bir scalping indikatörüdür ve XAUUSD altın scalping, EURUSD gün içi ticaret ve JPY kırılım stratejileri üzerine uzmanlaşmış profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. M1 grafik hassasiyeti için optimize edilmiştir ve M5 ile M15 çoklu zaman dilimi
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Göstergeler
Genel Bakış Universal Trendline Breakout Strategy , trend çizgisi kırılmalarını hassas şekilde tespit edip işlem yapmayı sağlayan gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Pivot analizi ile dinamik destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak belirler ve trend çizgilerini gerçek zamanlı çizer. Temel Özellikler Pivot noktaları ile otomatik trend çizgisi tespiti Destek ve direnç kırılmalarında uyarılar Renk, çizgi kalınlığı, maksimum çizgi sayısı ve uzatma ayarları özelleştirilebilir Trend çizgile
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Göstergeler
CandleVision Pro – Engulfing, Pin Bar, Inside Bar Tarayıcı (MTF) CandleVision Pro, birden fazla zaman diliminde mum çubuğu oluşumlarını tespit eden ve gösteren teknik bir indikatördür. Engulfing, Pin Bar ve Inside Bar olmak üzere üç yaygın fiyat hareketi deseni tanımlar. İndikatörde ayrıca çoklu zaman dilimi panosu, isteğe bağlı filtreler ve sinyal istatistikleri de mevcuttur. Ana Fonksiyonlar - Engulfing, Pin Bar ve Inside Bar oluşumlarını otomatik olarak algılar - M1’den D1’e kadar birden fa
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt