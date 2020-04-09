Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel MT5 – 고급 수동 거래 및 리스크 관리 도구







Smart Trading Panel MT5는 Meta Trader 5용으로 설계된 전문 반자동 거래 유틸리티로, 수동 거래의 실행 속도, 정확성 및 리스크 관리를 향상시키기 위해 개발되었습니다. 주문 실행, 포지션 관리, 실시간 계좌 모니터링을 하나의 효율적인 패널에 통합합니다.





본 도구는 수동 및 반자동 트레이더를 위해 설계되었으며, 완전 자동 EA 없이도 거래 오류를 줄이고 규율 있는 트레이딩과 효율적인 포지션 관리를 지원합니다.





Smart Trading Panel MT5를 사용하는 이유



- 모든 수동 거래 기능을 하나의 전문 패널로 통합

- 사전 정의된 리스크 규칙을 통한 거래 규율 강화

- 원클릭 거래로 빠른 주문 실행

- 감정적 거래 및 운영 오류 감소

- 수동 제어를 유지하면서 반복적인 관리 작업 자동화





주요 기능



- 원클릭 BUY / SELL 주문 실행

- 유연한 손절 및 익절 설정 (핍 또는 계좌 통화)

- 사용자 정의 가능한 스마트 트레일링 스탑

- 자동 부분 청산 기능 (조건 설정 가능)

- 시장 상황에 따른 거래 일시 중지 및 재개

- 전체 포지션 또는 수익 포지션만 빠른 종료

- 실시간 거래 통계 대시보드

- 마진 레벨을 포함한 실시간 계좌 정보

- 패널 위치 및 크기 완전 사용자 지정





사용 방법



- Meta Trader 5 차트에 패널을 추가

- 리스크 및 거래 설정을 한 번만 구성

- 원클릭 버튼으로 즉시 거래 실행

- 트레일링 스탑 및 부분 청산 자동 관리





사용 가능 환경



- 모든 Meta Trader 5 거래 상품

- 외환, 금 (XAUUSD), 지수, 원자재, 주식

- 추세 및 횡보 시장 모두 적합

- Meta Trader 5 데스크톱 플랫폼





권장 사용자

- 수동 스캘퍼 및 데이 트레이더

- 반자동 트레이더

- 규칙 기반 거래로 전환 중인 트레이더

- 정밀한 리스크 관리가 필요한 사용자



