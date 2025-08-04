- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
33 (91.66%)
Loss Trade:
3 (8.33%)
Best Trade:
2.98 USD
Worst Trade:
-27.15 USD
Profitto lordo:
72.08 USD (7 292 pips)
Perdita lorda:
-71.71 USD (7 053 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (25.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.79 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.66%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
22 (61.11%)
Short Trade:
14 (38.89%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-23.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-43.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.48 USD (2)
Crescita mensile:
10.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.11 USD
Massimale:
45.32 USD (19.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.34% (45.29 USD)
Per equità:
9.33% (20.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|239
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.98 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.79 USD
Massima perdita consecutiva: -43.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
Haven Gold Daily Breakout (risk 15%)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
8
100%
36
91%
5%
1.00
0.01
USD
USD
19%
1:500