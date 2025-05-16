Emilian II

La première version de cet Expert Advisor était gratuite, mais en raison de la forte demande des traders, j’ai créé Emilian II avec plus de filtres et une meilleure précision. J’ai ajouté MACD, ADX et les fractales, et d’autres fonctionnalités seront intégrées dans de futures mises à jour demandées par les clients.

Si vous l’achetez maintenant, vous recevrez toutes les mises à jour futures ainsi qu’un support technique.

Je le propose au prix le plus bas possible pour une durée limitée, et le prix augmentera dans le futur.

Emilian II est un Expert Advisor automatisé conçu pour le trading multi-timeframe flexible, combinant les croisements de moyennes mobiles avec des filtres optionnels basés sur des indicateurs techniques. Il est idéal pour les traders qui souhaitent aligner leurs entrées avec des confirmations de timeframes supérieurs et contrôler précisément la logique d’entrée en utilisant des indicateurs classiques comme le RSI, le CCI, le DeMarker, le volume, l’ADX, le MACD et les fractales.

Aperçu de la logique de stratégie

La logique principale d’Emilian II repose sur les éléments suivants :

Croisement EMA
Un signal de trading est généré lorsque l’EMA rapide croise au-dessus ou en dessous de l’EMA lente.

Filtres optionnels
Avant d’exécuter un trade, le signal peut être filtré à l’aide de :
Indice de force relative (RSI)
Indice de canal des matières premières (CCI)
DeMarker
Volume
Indice directionnel moyen (ADX)
MACD
Fractales

Ces filtres servent à vérifier les conditions de marché telles que la force de la tendance, la confirmation du momentum, les retournements, les zones de surachat ou de survente, ou encore les volumes anormaux. Chaque filtre peut être activé ou désactivé individuellement.

Fonctionnalités principales

Types de trades
Activer ou désactiver les positions longues (achat) ou courtes (vente)
Option pour ne trader que lorsque le swap journalier est positif
Permettre ou interdire plusieurs positions dans la même direction
Limiter le nombre maximum de positions ouvertes

Calcul des lots
Utiliser une taille de lot fixe ou la calculer dynamiquement selon le solde du compte et l’effet de levier

Contrôles temporels
Définir une fenêtre de trading avec une heure de début et de fin
Activer ou désactiver le trading selon les jours de la semaine

Stratégie de moyennes mobiles
Périodes personnalisables pour l’EMA rapide et l’EMA lente
Choix du type de moyenne : EMA, SMA, SMMA ou LWMA
Définir un timeframe spécifique pour générer les signaux EMA

Stop Loss et Take Profit
Utiliser un SL/TP dynamique basé sur l’ATR (StopLoss = ATR × multiplicateur)
Ou définir un SL/TP fixe en pips
Passer d’un mode ATR à un mode en pips selon les préférences

Options de filtres avancés

Chaque filtre peut avoir son propre timeframe
Paramètres personnalisés tels que la période, le seuil et le type de prix appliqué
Chacun peut être activé ou désactivé indépendamment

Filtre RSI
Bloque les trades si le RSI n’est pas dans la plage définie

Filtre CCI
Bloque les trades hors des limites de surachat ou de survente

Filtre DeMarker
Bloque les trades si la valeur du DeMarker est hors de la plage configurée

Filtre de volume
Les trades ne sont autorisés que si le volume dépasse un seuil défini

Filtre ADX
Confirme la tendance uniquement si l’ADX est supérieur à une valeur minimale

Filtre MACD
Confirme le momentum selon la direction du croisement MACD et la distance minimale avec la ligne de signal

Filtre fractal
N’autorise les entrées que si un fractal confirmé (haut ou bas) est présent

Alignement multi-timeframe
Chaque composant stratégique (EMA, RSI, CCI, MACD, ADX, etc.) peut utiliser un timeframe indépendant
Par exemple : un signal EMA sur 5 minutes peut être validé par un MACD ou un ADX sur 1 heure

Numéro magique
Identifiant unique pour distinguer les positions de cet EA de celles d’autres EA

Cas d’utilisation idéal
Emilian II convient aux traders qui utilisent des confirmations multi-timeframe
Préférant une stratégie basée sur des règles techniques claires
Souhaitant un contrôle total sur le timing des entrées, les filtres et la logique
Ayant besoin d’une confirmation de volume ou de tendance avant d’entrer sur des marchés sensibles

Pour toute question ou information supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter.


Fabio Ribeiro De Alencar
117
Fabio Ribeiro De Alencar 2025.06.03 16:29 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Kaloyan Ivanov
12092
Réponse du développeur Kaloyan Ivanov 2025.06.03 17:13
The more you Backtest it the better results you will get. This way you will have higher probability to repeat in the future.
Répondre à l'avis