Point Directions MT5 - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate.
Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi.

Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni.
Per disegnare le frecce, ci sono 2 tipi di medie mobili e un livello di intensità per disegnare le frecce, le impostazioni dettagliate sono descritte nei parametri di input.
Per qualsiasi domanda sull'utilizzo scrivete nei messaggi privati.

Parametri di input

  • Method MA - Selezione dell'utilizzo della media mobile per la formazione delle frecce (standard o accelerata)
  • Accelerated MA period/Standard MA period - Modifica del periodo della media mobile (5-500)
  • Ma Metod - Modifica del metodo della media mobile
  • Ma Price - Variazione del prezzo della media mobile
  • Arrow Intensity - l'intensità della costruzione delle frecce (aumenta con l'aumento)
  • Arrow thickness - spessore freccia
  • Sell arrow color/Buy arrow color - colore per frecce
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email : utilizza gli avvisi quando vengono visualizzati i punti di segnale.
  • Sound file signal - File audio per la freccia del segnale.

