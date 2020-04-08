Wave Price Channel
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Wave Price Channel - Sistema analitico di trading progettato per cercare impulsi e correzioni.
L'indicatore ti consente di lavorare nella direzione del canale dei prezzi, che è costruito sulla base della volatilità.
Quando sul canale viene disegnata una freccia su o giù, diventa possibile andare in questa direzione; il segnale in questa direzione è confermato da un indicatore punto sensibile alle variazioni di prezzo.
Finché continuano i punti dello stesso colore, il segnale continua. Se c'è una freccia, ma non ci sono punti dello stesso colore, il segnale è falso e devi seguirlo quando compaiono i punti.
- L'indicatore ha l'unico parametro modificabile "Lunghezza canale prezzo" che può essere modificato per diversi intervalli di tempo.
- Consigliato per l'uso su Time Frame M15 e versioni successive.
- Può essere utilizzato su qualsiasi strumento di trading.
- Le frecce hanno diversi tipi di avvisi.
- Durante il funzionamento è possibile modificare la freccia del segnale su 1 candela.
- Se appare una freccia rossa verso l’alto, è un segnale per effettuare acquisti; i punti rossi sono una continuazione della traiettoria della freccia.
- Se appare una freccia gialla verso il basso, è un segnale per effettuare vendite; i punti gialli indicano una continuazione della traiettoria della freccia.