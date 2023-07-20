Point Directions

5
Point Directions - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate.
Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi.

Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni.
Per disegnare le frecce, ci sono 2 tipi di medie mobili e un livello di intensità per disegnare le frecce, le impostazioni dettagliate sono descritte nei parametri di input.
Per qualsiasi domanda sull'utilizzo scrivete nei messaggi privati.

Parametri di input

  • Method MA - Selezione dell'utilizzo della media mobile per la formazione delle frecce (standard o accelerata)
  • Accelerated MA period/Standard MA period - Modifica del periodo della media mobile (5-500)
  • Ma Metod - Modifica del metodo della media mobile
  • Ma Price - Variazione del prezzo della media mobile
  • Arrow Intensity - l'intensità della costruzione delle frecce (aumenta con l'aumento)
  • Arrow thickness - spessore freccia
  • Sell arrow color/Buy arrow color - colore per frecce
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email : utilizza gli avvisi quando vengono visualizzati i punti di segnale.
  • Sound file signal - File audio per la freccia del segnale.
Recensioni 1
RB Traders
278
RB Traders 2024.04.25 22:51 
 

ITS GREAT Product Its Arrow Gives siganal like magic

Prodotti consigliati
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
The Range Directional Force Indicator is designed to help traders analyze market trends, reversals, and directional strength. It focuses on price movements within defined ranges, identifying key moments when the market is gaining momentum or preparing for a shift. By dividing the chart into dynamic price ranges, the indicator detects critical support and resistance levels. It calculates the directional force of price movements, highlighting potential entry and exit points based on market sentim
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF Ichimoku per MT4. - L'indicatore Ichimoku è uno degli indicatori di tendenza più potenti. HTF significa - Higher Time Frame. - Questo indicatore è eccellente per i Trend Trader e anche in combinazione con le voci Price Action. - L'indicatore HTF Ichimoku consente di collegare Ichimoku da un timeframe più elevato al grafico corrente. - Trend rialzista: linea rossa sopra quella blu (ed entrambe le linee sono sopra la nuvola) / Trend ribassista: linea rossa sotto quell
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Hammer and Shooting Star pattern mt
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Hammer and Shooting Star Pattern" per MT4, senza ridisegnazione, senza ritardo. - L'indicatore "Hammer and Shooting Star Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action. - L'indicatore rileva pattern Hammer rialzisti e Shooting Star ribassisti sul grafico: - Bullish Hammer - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Shooting Star - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Support and Resistance Channels
Hossam Mohamed Abdelsalam Ahmed Abdelsalam
Indicatori
Support and Resistance technical indicator for mt4 that identifies the Strong support and resistance levels based on  Zigzag indicator with full control of Zigzag indicator setting , selectable Timeframes  as well as  SRL lines formats . Inputs: - Time frame. ----------------- Zigzag setting: ------------------ - Depth. - Deviation. - Backstep. -------------------- Peaks and valleys setting: - Min peaks gap in Points. // to be considered as a new level. - Peak sensitivity. // min no. of peaks t
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicatori
Nuova versione più accurata dell'indicatore Xmaster. Più di 200 trader di tutto il mondo hanno condotto più di 15.000 test di diverse combinazioni di questo indicatore sui loro PC per ottenere la formula più efficace e precisa. E qui ti presentiamo l'indicatore "Xmaster formula indicator forex no repaint", che mostra segnali accurati e non ridipinge. Questo indicatore invia anche segnali al trader tramite e-mail e push. Con l'arrivo di ogni nuovo tick, analizza costantemente il mercato in base
Reversal Prices
Oleksii Ferbei
Indicatori
Reversal Prices is an indicator that has a fairly powerful and effective mechanism for adapting to changing market conditions. Reversal Prices - the new word in trend detection! With the development of information technology and a large number of participants, financial markets are less and less amenable to analysis by outdated indicators. Conventional technical analysis tools, such as the Moving Average or Stochastic, in their pure form are not able to determine the direction of the trend or it
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
Indicatori
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
Win rate signal Heiken Ashi
Eve sense Co., Ltd.
Indicatori
Indicatore con Win Rate Calculation System [Caratteristiche dell'indicatore] Questo indicatore consente agli operatori di confermare in modo intuitivo e chiaro l'analisi tecnica regolare attraverso segnali di segno. Inoltre, può verificare se i parametri attuali sono appropriati controllando la percentuale di vincita e include un sistema di determinazione automatica della percentuale di vincita che si astiene dal generare segnali quando la percentuale di vincita è bassa. Ciò riduce le voci no
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicatori
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicatori
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Indicatori
This indicator shows the gaps on the current chart with a rectangle shape and indicates when the gap is filled by closing the shape. Gaps are considered over the shadows. Allows sending alerts by e-mail or push notifications when a gap is found. Parameters SizeGAP - Size of the gap that you want to indicate; HGcolor1 - Color of the gap in an upward movement; HGcolor2 - Color of the gap in a downward movement; HGstyle - The style of rectangle to be drawn; StartCalculationFromBar - How many candl
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indicatori
A   professional version of the ZigZag indicator for visualizing the structure of price movements by fractals. Fractal ZigZag fixes the flaws of the standard version of the ZigZag indicator MT4. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine fractals. Suitable for all types of trading. Ideal for trading according to the WM pattern "Sniper" strategy !!! Features Marks the place of price reversal during the formation of a new fractal with specified parameters. Suitable for al
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indicatori
Power Trend Free - the indicator shows the trend strength in the selected period. Input Parameters The indicator has three input parameters: Period - a positive number greater than one, it shows the number of candlesticks used for calculations. If you enter one or zero, there will be no error, but the indicator will not be drawn. Applied Price - the standard "Apply to:" set meaning data used for the indicator calculation: Close - Close prices; Open - Open prices; High - High prices; Low - Low p
FREE
TTF Line AM
Andriy Matviyevs'kyy
Indicatori
The presented indicator draws a trend line and points of change in its direction on the price chart based on the TTF (Trend Trigger Factors) and ATR indicators. The indicator advantageously combines ease of use, speed of reaction to a change in trend direction and reliability of signals. The indicator is intuitive to use: Change in line direction - change in trend direction; Change in line color warns of an imminent change in direction. The indicator does not repaint and allows you to send notif
FREE
Candle time multi frame
Cuong Pham
Indicatori
The indicator shows you time remaining till completion of the current candlestick of any timeframe you chose, showing struct (see details). Minute: second. The indicator has 3 parameters: TF - this parameter will help you choose timeframe you want, for example, if you want to show remaining time for M30, set TF=30. If you want to show remaining time of the current period you are seeing on chart, set TF=0 (like in default). Local - this parameter will help you choose location on the chart where t
Signal For Million
Yaroslav Varankin
Indicatori
These are ideal entry points for quality The tool is quite easy to set up and use. The best options are set by default The tool was developed for the forex market ( it was also decided to test it on binary options and there is also a good result) The tool is suitable for both beginners and experienced traders and will be a great addition to your trading system or will become the basis for it Settings are just one parameter Perion Chanel = 1.0 This parameter filters out market noises and false le
FX Flow
Eva Stella Conti
Indicatori
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
Trend Moment
Maryna Shulzhenko
Indicatori
Using the Trend Moment indicator, you can find not only overbought and oversold zones, but also be able to identify the strongest reversals of the current trend. This will take your trading to a whole new level. Forget about slipping in oscillators, be it Stochastic or RSI or any other oscillator. Trend Moment signals 100% do not redraw and do not require adjusting the parameters - the indicator will work equally well on any chart, even with default parameters.
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indicatori
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Indicatori
A simple but effective helper that will allow you to track both global and local market trends. The indicator combines the work of two oscillators: Stochastic and RSI. Both indicators can be set to any timeframe. Advantages of Use Multitimeframe - you can adjust both indicators to the desired timeframes. To obtain the entry points, you can use the Elder's triple screen system. Highly customizable - you can configure not only the parameters of the indicators, but also their appearance (color and
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicatori
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicatori
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicatori
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
Polynomial Trend
Yvan Musatov
Indicatori
Polynomial Trend - A tool that allows you to determine the direction and strength of a trend. Unlike most indicators, Polynomial Trend finds longer-term trends and gives fewer false signals. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points b allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend). This indicator displays arrows of different colors depending on the current state of the market and thus signals the user about a change in trend. It is easy to us
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicatori
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Triangles pattern
Siarhei Baranouski
4 (1)
Indicatori
The indicator is designed for finding the "ascending" and "descending" triangle patterns on the chart, followed by the breakout of the triangle base. The indicator also determines the take profit and stop loss levels, in order to know when to exit the position. In my opinion, when using the "Confimed Break" mode, after a signal appears it is best to wait for a small rollback to the base of the triangle and open the position. But when using the "Live Break" or "Live Break with ReEntry" mode, it i
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso cruciale rilevando uno specifico pattern di breakout. Monitora costantemente il grafico alla ricerca di un momentum stabile in una direzione e segnala con precisione l’ingresso poco prima del movimento principale.  Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT4 Caratteristiche principali Lo Stop Loss e il Take Profit sono calcolati automaticamente dall'indicatore. Include una dashboard
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicatori
Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the market to sell.
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Altri dall’autore
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore per il trading manuale e l'analisi tecnica per il Forex. È costituito da un indicatore di tendenza con il livello di apertura del giorno di negoziazione e da un indicatore a freccia per determinare i punti di ingresso. L'indicatore non si ricolora; funziona quando la candela si chiude. Contiene diversi tipi di avvisi per le frecce di segnalazione. Può essere configurato per funzionare su qualsiasi grafico, strumento di trading o intervallo di tempo. La strategia di lavoro si basa su
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
Wave Price Channel - Sistema analitico di trading progettato per cercare impulsi e correzioni. L'indicatore ti consente di lavorare nella direzione del canale dei prezzi, che è costruito sulla base della volatilità. Quando sul canale viene disegnata una freccia su o giù, diventa possibile andare in questa direzione; il segnale in questa direzione è confermato da un indicatore punto sensibile alle variazioni di prezzo. Finché continuano i punti dello stesso colore, il segnale continua. Se c'è un
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping Entry Points - è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodott
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicatori
Wave Reversal Indicator - determina la direzione e le inversioni di prezzo attorno alla linea di equilibrio. L'indicatore mostra i movimenti delle onde e i picchi di tendenza. Dà consigli su dove seguire il trader, aiuta a seguire la strategia di trading. È un'aggiunta a una strategia intraday o a medio termine. Quasi tutti i parametri vengono selezionati per ciascun intervallo di tempo e cambiano automaticamente; l'unico parametro per la regolazione manuale è la lunghezza d'onda. Tempi ottimal
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow Micro Scalper è un indicatore progettato per lo scalping e il trading a breve termine, integrato in qualsiasi grafico e strumento finanziario (valute, criptovalute, azioni, metalli). Nel suo lavoro utilizza l'analisi delle onde e un filtro sulla direzione del trend. Consigliato per l'uso su Time Frame da M1 a H4. Come lavorare con l'indicatore. L'indicatore contiene 2 parametri esterni per modificare le impostazioni, il resto è già configurato per impostazione predefinita. Le frecce gran
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore dei livelli di trading è un sistema di trading progettato per determinare i punti di ingresso, mantenere posizioni e la direzione del trend. Include diversi meccanismi che funzionano in un unico complesso, analisi delle onde della direzione del trend, analisi del livello durante la costruzione dei segnali, mostra possibili obiettivi TP e SL. Funzionalità dell'indicatore Le frecce di segnale appaiono sulla candela corrente e non vengono ricolorate. Utilizza algoritmi speciali per c
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che struttura i grafici e identifica i movimenti ciclici dei prezzi. Può funzionare su qualsiasi grafico. Diversi tipi di notifiche. Ci sono altre frecce sul grafico stesso. Senza ridisegnare la storia, lavora sulla chiusura della candela. TF consigliati da M5 in su. Parametri facili da usare e configurare. Se si utilizzano 2 indicatori con parametri diversi, è possibile utilizzarli senza altri indicatori. Ha 2 parametri di input Ciclicità e durata del segnale Questi 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicator Waiting Volatility - un indicatore per determinare le zone di volatilità e le condizioni piatte. Nel corso del tempo, il prezzo sul grafico segue trend diversi, scende, sale o rimane lo stesso. L'indicatore aiuta il trader a determinare in quale tendenza si trova il prezzo. Nel suo lavoro utilizza diversi strumenti per l'analisi tecnica; in primo luogo, viene determinata la direzione del trend, quindi, in questa direzione, l'indicatore monitora i cambiamenti nella volatilità. Se il pre
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che calcola le sue letture sui volumi di scambio. Sotto forma di istogramma, mostra l'accumulo della forza del movimento dello strumento di trading. Dispone di sistemi di calcolo indipendenti per le direzioni rialziste e ribassiste. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo. Può integrare qualsiasi sistema di trading. L'indicatore non ridisegna i suoi valori, i segnali appaiono sulla candela corrente. È facile da usare e non carica il grafico, non ric
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " ZigZag on Trend " è un assistente nel determinare la direzione del movimento dei prezzi, nonché un calcolatore di barre e pip. È costituito da un indicatore di trend che monitora la direzione del prezzo con una linea di trend presentata sotto forma di zigzag e da un contatore che calcola il numero di barre passate nella direzione del trend e il numero di punti su una scala verticale. (I calcoli vengono effettuati dall'apertura della barra) L'indicatore non viene ridisegnato. Per c
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore ciclico per il trading e la previsione della direzione del mercato. Mostra il comportamento ciclico del prezzo sotto forma di oscillatore. Fornisce segnali per l'apertura delle operazioni quando c'è un rimbalzo dai limiti superiore e inferiore dell'oscillatore. Sotto forma di istogramma, mostra la forza attenuata del trend.  Completerà qualsiasi strategia di trading, dallo scalping all'intraday.  L'indicatore non viene ridisegnato.  Adatto per l'uso su tutti i simboli/strumenti.  Gli
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Candle Binary Scalper è un prodotto di analisi tecnica per forex e opzioni binarie. Include diversi indicatori tecnici combinati in un sistema di trading. Adatto per il trading manuale all'interno di un trend, per lo scalping e le opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Tempi consigliati per la negoziazione M15, M30, H1 e H4, M5 e M1 dovrebbero essere utilizzati in caso di elevata volatilità. Esistono diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodotto Le impostazion
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Binary Lines è un indicatore di analisi tecnica per valute, materie prime, criptovalute, azioni, indici e qualsiasi strumento finanziario. Può essere utilizzato per opzioni binarie o scalping Forex. Mostra i punti di ingresso e di uscita a intervalli fissi e fornisce commercianti le informazioni necessarie sui risultati di possibili transazioni. I punti di ingresso si formano proprio all'inizio della candela, in direzione della linea MA, durata le negoziazioni in barre possono essere regolate ma
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicatori
Line Breakouts - Sistema per il trading di trend. Contiene un identificatore di tendenza che può essere adattato a qualsiasi grafico e strumento di trading utilizzando la funzione periodo e livellamento. E un determinante dei livelli di supporto e resistenza. Quando il prezzo è al di sotto della linea di resistenza, apri le operazioni di vendita e quando il prezzo è al di sopra della linea di supporto, apri le operazioni di acquisto. Lo stop loss dovrebbe essere posizionato a pochi punti dalle l
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Point Trend Indicator - Un indicatore del livello superiore e inferiore del trend, che può determinare la direzione del trend e indicarne il rafforzamento. La direzione del trend è determinata da punti rotondi; se i punti sono sopra la linea dello zero, il trend è rialzista; se sotto, il trend è ribassista. L'aumento del movimento direzionale è indicato dalle frecce. Ha l'unico parametro per la regolazione manuale: durata della direzione del trend.   Possibilità Funziona su tutti gli intervalli
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping and Binary Signal Detector - Indicatore di scalping che fornisce segnali direzionali per l'apertura di posizioni lungo il trend. L'indicatore è un sistema di trading completo che può essere utilizzato per Forex e opzioni binarie. Il sistema di algoritmi consente di riconoscere movimenti intensi di prezzo in più barre consecutive. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi per le frecce. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo (consigliato M5 o superiore). Com
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Level Breakout Indicator è un prodotto di analisi tecnica che funziona dai limiti superiore e inferiore, che può determinare la direzione del trend. Funziona sulla candela 0 senza ridisegnare o ritardi. Nel suo lavoro utilizza un sistema di diversi indicatori, i cui parametri sono già stati configurati e combinati in un unico parametro: " Scale ", che esegue la gradazione dei periodi. L'indicatore è facile da usare, non richiede alcun calcolo, utilizzando un unico parametro è necessario selezion
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore di tendenza automatico che utilizza un algoritmo per determinare segnali di impulso per lo scalping e il trading intraday. L'indicatore che segue la tendenza calcola automaticamente i potenziali punti di entrata e di uscita per le operazioni. L'indicatore contiene una linea di tendenza e un canale target per seguire i segnali, cambiando colore a seconda della direzione. Caratteristiche principali Candele e frecce colorate di segnalazione: blu - direzione verso il basso, rosso - d
Filtro:
RB Traders
278
RB Traders 2024.04.25 22:51 
 

ITS GREAT Product Its Arrow Gives siganal like magic

Rispondi alla recensione