Point Directions
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.50
- Aggiornato: 26 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Point Directions - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate.
Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi.
Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni.
Per disegnare le frecce, ci sono 2 tipi di medie mobili e un livello di intensità per disegnare le frecce, le impostazioni dettagliate sono descritte nei parametri di input.
Per qualsiasi domanda sull'utilizzo scrivete nei messaggi privati.
Parametri di input
Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi.
Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni.
Per disegnare le frecce, ci sono 2 tipi di medie mobili e un livello di intensità per disegnare le frecce, le impostazioni dettagliate sono descritte nei parametri di input.
Per qualsiasi domanda sull'utilizzo scrivete nei messaggi privati.
Parametri di input
- Method MA - Selezione dell'utilizzo della media mobile per la formazione delle frecce (standard o accelerata)
- Accelerated MA period/Standard MA period - Modifica del periodo della media mobile (5-500)
- Ma Metod - Modifica del metodo della media mobile
- Ma Price - Variazione del prezzo della media mobile
- Arrow Intensity - l'intensità della costruzione delle frecce (aumenta con l'aumento)
- Arrow thickness - spessore freccia
- Sell arrow color/Buy arrow color - colore per frecce
- Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email : utilizza gli avvisi quando vengono visualizzati i punti di segnale.
- Sound file signal - File audio per la freccia del segnale.
ITS GREAT Product Its Arrow Gives siganal like magic