Angular Trend Lines MT5

Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari.

Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele

Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione.

L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento delle candele e la geometria del grafico.



Ci sono due tipi di linee di tendenza e frecce: Linee e frecce rosse per la direzione rialzista. Linee e frecce viola per la direzione ribassista.



Capacità dell'indicatore

L'indicatore è facile da usare e da configurare nei parametri, può essere utilizzato per l'analisi delle tendenze e per ricevere segnali per l'apertura degli ordini.

L'indicatore non si ridipinge, le frecce compaiono alla chiusura della candela.

Fornisce diversi tipi di avvisi quando si verificano segnali.

Può essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici).

L'indicatore può funzionare su qualsiasi intervallo di tempo e grafico.

L'indicatore utilizza algoritmi leggeri che non caricano il processore, garantendone l'utilizzo in più finestre.

Selezionare i parametri in base all'intervallo di tempo e al metodo di negoziazione.



Parametri di input principali

Period - Numero di candele per il calcolo dell'analisi.

Angle - La pendenza delle linee di tendenza.

