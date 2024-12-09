Upper and Lower Reversal
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore.
L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita.
- Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading
- L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quando la candela si chiude.
- Esistono diversi tipi di avvisi per i segnali
- L'indicatore è facile da usare e ha solo 2 parametri configurabili esterni:
- Channel Length : regola la lunghezza del canale del prezzo lungo il quale verranno costruiti i segnali.
- Signal Normalization : modifica il livello di qualità delle frecce del segnale, più alto è il parametro - meno segnali falsi (cambiamento di diversi ordini di grandezza per BTC, oro e strumenti altamente volatili)
- Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email : utilizza le notifiche quando vengono visualizzate le frecce del segnale per gli input.
- Sound for signals - File audio per la freccia del segnale.
THIS Is Best Reversal Product Ever And The Owner Of This Indicator Is Great Guy