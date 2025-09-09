Trading System Double Trend MT5

Trading System Double Trend MT5 - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi.
Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek.


Possibilità
  • Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici).
  • Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico
  • L'indicatore non ridisegna e non completa i segnali
  • Funziona solo quando la candela si chiude
  • Esistono diversi tipi di avvisi per i segnali
  • Facile da capire visivamente, basta allegarlo al grafico e seguire le semplici raccomandazioni dei segnali.



I parametri di input sono configurati per ciascun trend nel sistema.

  • General trend - Determina la tendenza generale
  • Signal trend : fornisce segnali per le entrate e le uscite.
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email : utilizza le notifiche quando vengono visualizzate le frecce e le fermate del segnale.
  • Sound for signals  - File audio per i segnali.

Come usare
General trend - linea verde chiaro, se è sopra il prezzo - la tendenza è al ribasso, se sotto il prezzo - la tendenza è al rialzo. Quando la tendenza cambia, ci sono frecce di segnalazione.
Signal trend - una linea blu che segue il prezzo. Una freccia blu che segue un trend al ribasso è un segnale di vendita. Una freccia rossa lungo il trend rialzista è un segnale da acquistare. Se la freccia è diretta contro il trend, è un segnale per uscire.
